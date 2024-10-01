За мир во всем Кашмире. Индия призывает Пакистан урегулировать старейший конфликт в Азии, - С.Строкань

07:55 02.10.2024

В приграничных с Пакистаном индийских союзных территориях Джамму и Кашмир и Ладакх стартовал третий этап выборов в местный парламент. По итогам голосования будет сформировано законодательное собрание единственного региона страны с преобладающим мусульманским населением. Проводя первое региональное голосование после отмены в 2019 году статьи 370 конституции Индии, наделявшей упраздненный штат Джамму и Кашмир особым статусом, правительство Нарендры Моди полно решимости завершить процесс интеграции Кашмира в состав индийской федерации, против чего выступает Пакистан. Отношения с главным врагом Индии, с которым страна воевала трижды, стали самым острым вопросом на выборах в Кашмире.



Жители Кашмира в очереди возле избирательного участка в городе Хандваре



Стартовавшие 18 сентября и проходящие в три этапа выборы в законодательное собрание (местный парламент) двух индийских союзных территорий - Джамму и Кашмир и Ладакх - во вторник вступили в завершающую фазу. Новый состав 90-местного законодательного собрания приграничного с Пакистаном региона на севере страны станет известен, после того как 8 октября будут объявлены итоги голосования, для участия в котором местным избиркомом были зарегистрированы почти 9 млн человек.



Политическая жизнь в самом проблемном регионе, который после создания независимой Индии образовался на месте Кашмирского княжества и стал государством в государстве внутри индийской федерации, до последнего времени была парализована.



Предыдущие выборы местного парламента проходили здесь десять лет назад - еще до того, как в 2019 году центральное правительство Индии приняло решение реорганизовать штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории.



После упразднения статьи 370 конституции Индии, которая давала штату Джамму и Кашмир статус особой автономии, индийский Кашмир лишился положения политической священной коровы внутри индийского государства и был уравнен в правах с остальными территориальными образованиями. Пойдя на этот шаг, правительство Нарендры Моди поставило главной целью превратить сказочно красивый, но отсталый регион в Гималаях с сильными сепаратистскими настроениями, поддерживаемыми соседним Пакистаном, в локомотив роста и развития.



В декабре 2023 года Верховный суд Индии признал решение центрального правительства изменить статус Кашмира соответствующим конституции страны, положив конец юридическим спорам по этому вопросу. Однако, до тех пор пока в двух новых союзных территориях не появятся первые демократически избранные органы власти, руководство Индии не может считать давний исторический спор об этом регионе прошедшим точку невозврата.



Несмотря на то что первые два тура выборов 18 и 25 сентября прошли при высокой активности избирателей, не наблюдавшейся в период существования штата Джамму и Кашмир, а также обошлись без традиционных террористических атак, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф дал понять, что его страна никогда не смирится с переменами в Кашмире.



Выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пакистанский лидер призвал мировое сообщество "не игнорировать ситуацию в Кашмире" и оказать давление на Индию, требуя проведения новых переговоров по проблемному региону при участии международных посредников.



Индия такой сценарий категорически отвергает и призывает Пакистан принять реалии, складывающиеся в регионе, считая вопрос двусторонним и не требующим внешнего вмешательства.



Отношения с главным врагом Индии Пакистаном, с которым страна воевала трижды в своей истории - в 1947, 1965 и 1999 годах,- стали самым острым вопросом на местных выборах в Кашмире.



За места в законодательном собрании региона борются как независимые кандидаты и представители небольших политических объединений, так и ведущие партии, в том числе правящая в стране "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Моди и оппозиционный "Индийский национальный конгресс".



В качестве независимых кандидатов в законодательную ассамблею баллотируются и бывшие сторонники вооруженной борьбы за независимость ("азади"), которые отказались от насильственных методов борьбы и на выборах 2024 года предпочли включиться в легальный политический процесс.



Ключевыми игроками на выборах выступают бывший главный министр штата Джамму и Кашмир Омар Абдулла из оппозиционного "Индийского национального конгресса" и глава отделения правящей "Бхаратия джаната парти" Равиндер Сингх.



Политические оппоненты, представляющие противоборствующие лагеря, расходятся в вопросе о том, как должны будут строиться отношения Индии с Пакистаном после выборов в реорганизованном индийском штате.



Боец специального подразделения Сил пограничной безопасности Индии около одного из избирательных участков в районе Бандипора



В то время как оппозиция призывает незамедлительно приступить к налаживанию торгово-экономических отношений с соседним государством, кандидаты от партии власти дают понять, что делать это преждевременно, учитывая воинственную риторику Исламабада на международном уровне и его упорное нежелание признать, что Кашмир навсегда останется индийским.



"Всякий раз, когда мы расследовали теракты, мы обнаруживали причастность к ним Исламабада. Различные правительства Индии пытались убедить Пакистан закрыть лагеря подготовки террористов, но эти усилия были безуспешными. Соседнее государство не согласно с отменой особого статуса Джамму и Кашмира, пытается возродить террор в этом индийском регионе и не желает возрождения там демократии",- заявил, выступая на предвыборном митинге в союзной территории Джамму и Кашмир в понедельник, министр обороны Индии Раджнатх Сингх.



По словам Раджнатха Сингха, отказ от борьбы за Кашмир мог бы принести Пакистану немалые дивиденды, в том числе страна могла бы получить индийскую помощь для того, чтобы поддержать на плаву свою экономику, находящуюся в трудном положении.



"Если бы у нас были хорошие отношения, Индия могла бы предоставить Пакистану больше средств, чем он получает от Международного валютного фонда. Исламабад долго злоупотреблял иностранной финансовой помощью. Он ищет деньги у других стран, которые использует для подпитки сил терроризма на своей территории",- нарисовал возможный сценарий отношений с Исламабадом глава Минобороны Индии.



Ранее посетивший регион глава МВД Индии Амит Шах предостерег политические силы бывшего штата Джамму и Кашмир от призывов наладить отношения с Пакистаном, пока в политике этой страны не произойдут кардинальные перемены.



Почему Верховный суд Индии поддержал отмену автономии Кашмира

"Пока мы не сможем полностью искоренить терроризм в Джамму и Кашмире, мы не будем вести никаких переговоров с Пакистаном. Мы не начнем торговлю с ним, пока не добьемся этой цели",- отметил глава МВД Индии. Поводом для столь жесткого заявления послужили предвыборные обещания оппозиционных и региональных партий возобновить приграничную торговлю с Пакистаном в случае их победы на выборах. "Эти партии ради своей политической выгоды в свое время ввергли Джамму и Кашмир в пучину терроризма. В результате за последние 35 лет здесь погибли 40 тыс. человек",- заявил Амит Шах.



На этом фоне газета The Hindustan Times сообщила, что власти Индии намерены добиваться пересмотра подписанного с Пакистаном в 1960 году соглашения о разделе водных ресурсов бассейна реки Инд. По информации источников издания в правительстве, в понедельник Индия направила Пакистану официальное уведомление с требованием изменить условия договора. Один из аргументов Дели - поддерживаемый Исламабадом трансграничный терроризм в Джамму и Кашмире, что подрывает права Индии на использование водных ресурсов.



Сергей Строкань