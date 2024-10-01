Курская дуга, 1 октября: часть свежих сил ВСУ не попадает в "Веселую мясорубку", а перемалывается на Сумщине, - Р.Маркуш

08:57 02.10.2024

"Обстановка без изменений", наши "Арбат" и "Хаски" уничтожили очередной "Леопард"

Радомир Маркуш



Российские войска продолжают освобождать Курскую область от врага. По словам командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова, "обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника, и закрепились".



Тем временем картоделы, опираясь на кадры с геолокацией, подвели итог сражения в приграничье. По данным паблика Creamy Caprice, площадь присутствия ВСУ в Курской области оценивается в 826 кв. км против 956 кв. км в августе. Добавим, что, к примеру, русофобский Институт изучения войны (ISW) неоднократно заострял внимание на разнице между контролем укровояками территорий в нашем приграничье и ареалом нахождения вражеских ДРГ.



До разрезания гарнизона ВСУ осталось 500 метров, россияне также контролируют почти всю Дружбу

Это важно для понимания ситуации в целом. С одной стороны, "северяне" могли провести тотальную зачистку зоны вторжения, но тогда с нашей стороны были бы высокие потери. С другой стороны, в Курскую область введены лучшие силы ВСУ, которые грамотно ведут боевые действия.



С учетом катастрофы противника на Южно-Донецком участке, а также на Покровском направлении, расклад в Кореневском, Суджанском и Глушковском районах выглядит однозначно в пользу ВС РФ, хотя и создает у Банковой/Генштаба ВСУ иллюзию "перемоги". И это толкает Зеленского и Сырского на переброску в "Веселую мясорубку" все больше свежих сил.



Как сообщают в сводке по состоянию на 1 октября "Два майора", в Курской области ВСУ готовятся возобновить наступление с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках. В Глушковском районе на участке госграницы наши артиллеристы и расчеты FPV нанесли огневое поражение по скоплениям личного состава и техники ВСУ, а также сорвали попытку переброски вражеских войск в направлении н.п. Новый Путь.



Безусловно, враг проводит разведку перед каждым "наступом" и составляет план рейдов бронегрупп с высадкой мотивированного десанта с целью захвата наших позиций. Можно даже не сомневаться, что на стол командования группировки "Північ" ложатся такие данные о наших рубежах, которые провоцируют у бандеровских генералов иллюзии возможного прорыва. Мол, для этого нужно как следует подготовиться и скрытно продвинуться к опорникам ВС РФ.



А затем повторяется "день сурка". Как сообщает наше оборонное ведомство, "разведывательными подразделениями группировки войск „Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники ВСУ… было принято решение об огневом воздействии … боевые машины ВСУ вместе с экипажами были уничтожены".



Иначе говоря, оценка "обстановки" Апты Алаудиновым означает, что "северяне" продолжают "без изменений" уничтожать врага. За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, два танка и три ББМ, пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Такие данные приводит Минобороны РФ.



Что касается продвижений на двух направлениях, о которых рассказал генерал-майор, то, судя по видеозаписям с геолокацией и сообщениям надежных источников, речь идет о Плехове и Любимовке. В Сети появились кадры мощного артобстрела опорников ВСУ в восточной части Плехова. Похоже, идет подготовка к штурму, которому предшествует огневое воздействие. Кроме того, ВС РФ восстановили позиции вдоль границы в районе Плехово - Борки.



На Кореневском участке фронта штурмовые группы "северян" тоже значительно продвинулись в прилегающих лесных массивах. Об этом пишет "Северный ветер", по данным которого, общее продвижение российских войск в Курской области составило до 5 км.



Самостийная "телега", кстати, публикует схожую оперативку, согласно которой российские войска продолжают атаковать украинские позиции на нескольких участках в приграничье. Киевская экспертная тусовка также признает, что "можно говорить про фактический контроль ВС РФ части границы от Кучерова до балки Бродина". Тем не менее масштабы продвижения "северян" до конца не ясны.



А в еще одной горячей точке, в окрестностях Веселого, согласно данным "Військових аналітиків України" (заблокированных в нашей стране), бандеровские подразделения ведут тяжелые бои с атакующими российскими силами в Краснооктябрьском.



Вместе с тем вражеские милитари-блогеры строчат в своих спичах, что "в районе Коренево украинские части атакуют в окрестностях Кремяного, где ранее закрепились в лесополосах восточнее". Причем тяжелые штурмы идут под обстрелами российских ФАБов с УМПК. Как говорится, так себе план, но, если напичкать "хероев" с жовто-блакитными мозгами американской дурью, вполне рабочий.



С нашей стороны основные силы в бой не вводятся, зато идет перемалывание врага не только в приграничье, но и на Сумщине. Согласно сводке Минобороны РФ, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й БрТрО в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивельное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина.



Из интересного можно выделить очередное уничтожение лучшего натовского танка "Леопард" точным попаданием FPV-боеприпасом в ходе отражения очередного наката на н.п. Веселое. С большим удовольствием сделали это бойцы с позывными "Арбат" и "Хаски" из 56-го полка ВДВ.



Еще один подбитый немецкий "Леопард" доставлен на "Уралвагонзавод", где специалисты сразу приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка. Как шутят наши бойцы, "спасибо нашим немецким друзьям (американским, за "Абрамсы", кстати, тоже) за то, что, несмотря на триллион антироссийских санкций, находят возможность поставлять нам "запретные технологии".