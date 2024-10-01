 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.10.2024
11:36  Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете
11:34  Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
10:39  Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:37  Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:31  Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:24  Игорь Караулов: Пантюркисты идут по дороге разочарований
10:09  Сварогов рог... Почему неоязычество – серьезная проблема, - Сергей Худиев

09:58  Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:49  Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников
09:39  "Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
09:27  Израиль уничтожает своих врагов по одному, - Евг. Балакин
09:18  Плата за бдительность, или Как приживается в Казахстане система оплачиваемых доносов, - Б.Ильяс
09:14  Монетизация "по-научному", или За что берут "мзду" ректоры вузов в Казахстане, - Б.Курманов
08:57  Курская дуга, 1 октября: часть свежих сил ВСУ не попадает в "Веселую мясорубку", а перемалывается на Сумщине, - Р.Маркуш
08:54  Уходящая эпоха Джимми Картера: чему учит история, - Роман Райнхардт
07:55  За мир во всем Кашмире. Индия призывает Пакистан урегулировать старейший конфликт в Азии, - С.Строкань
07:44  Война мутного дня. Евреи попрятались и даже отменили новогодние молитвы у Стены плача, - Эльнар Байназаров
07:39  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре
06:41  Пауки в угледарской банке. Министр обороны Украины пошел против главы ГУР, - НГ
02:13  Призрак Всемирного Центробанка, - Валентин Катасонов
02:03  Туркменский тяжелоатлет Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд на юниорском ЧМ в Испании
01:30  Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании
00:50  Букеевцы. Кто и зачем создал орду между Волгой и Уралом (история), - Петр Бологов
00:49  Россия никогда не возьмет на вооружение израильские методы, - Петр Акопов
00:36  Мусульмане консолидируются вокруг Москвы и Грозного, - Андрей Мельников
00:32  Вест-индская кампания 2024. Индуисты во властной элите Соединенных Штатов, - Михаил Стрелец
00:22  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре, - Анастасия Башкатова
00:15  Паломники-хасиды прибыли в Умань со своей полицией
00:02  Куда разворачивает страну "Грузинская мечта", - Вл.Новиков
00:01  Иран утверждает, что уничтожил в Израиле: 20 истребителей F-35, газовые платформы у Ашкелона и много танков у Нецарима
Вторник, 01.10.2024
20:45  Курская дуга, 29 сентября, внезапный поворот: Почему укры испугались освобождения Обуховки, - Р.Маркуш
20:30  Иран выпустил более 500 баллистических ракет по Израилю
17:06  РосМВД разработало публичный реестр нелегальных мигрантов
17:02  ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по дипмиссии в Хартуме
17:00  Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане
16:55  Средства против Марин Ле Пен. Судебный процесс грозит ее президентской карьере
16:52  Экономика Старого Света угасает, локомотивами мирового развития стали Индия и Китай, - Г.Смирнов
16:51  Запад хочет войны с Россией? Он ее получит, - Владимир Овчинский
16:47  Война и украинская демография. Мобилизационный потенциал Украины исчерпан, - Р.Ищенко
14:44  Умер советско-российский композитор и певец Вячеслав Добрынин
14:36  Тайное оружие "тюркского единства" в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:32  Алматинский марафон: Кыргызстанка Айнуска Калил кызы прибежала первой, но ее дисквалифицировали. Не там пила
14:26  США отмечают прогресс в сотрудничестве с ЦА. Итоги заседания глав МИД "С5+1"
13:35  РосАрмия взяла последние опорники Угледара и заканчивает зачистку подвалов
13:07  В Алматы ударили ножом в сердце Чемпиона Азии среди юниоров по дзюдо Дамира Исаханова
11:09  Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на "перехват" Ту-95
10:55  Ближневосточный кризис: перспективы, - Ростислав Ищенко
10:05  Самый известный кыргызстанский сутенер Дани Ажиев "присел" на 9 лет
09:29  Владислав Шурыгин: Обезглавленная змея жалить не может. Кремль не хочет ничему учиться...
09:27  Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 2, - Максим Медоваров
09:17  Обе палаты Узбпарламента в один день одобрили закон "о креативной экономике"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Курская дуга, 1 октября: часть свежих сил ВСУ не попадает в "Веселую мясорубку", а перемалывается на Сумщине, - Р.Маркуш
08:57 02.10.2024

"Обстановка без изменений", наши "Арбат" и "Хаски" уничтожили очередной "Леопард"
Радомир Маркуш

Российские войска продолжают освобождать Курскую область от врага. По словам командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова, "обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника, и закрепились".

Тем временем картоделы, опираясь на кадры с геолокацией, подвели итог сражения в приграничье. По данным паблика Creamy Caprice, площадь присутствия ВСУ в Курской области оценивается в 826 кв. км против 956 кв. км в августе. Добавим, что, к примеру, русофобский Институт изучения войны (ISW) неоднократно заострял внимание на разнице между контролем укровояками территорий в нашем приграничье и ареалом нахождения вражеских ДРГ.

До разрезания гарнизона ВСУ осталось 500 метров, россияне также контролируют почти всю Дружбу
Это важно для понимания ситуации в целом. С одной стороны, "северяне" могли провести тотальную зачистку зоны вторжения, но тогда с нашей стороны были бы высокие потери. С другой стороны, в Курскую область введены лучшие силы ВСУ, которые грамотно ведут боевые действия.

С учетом катастрофы противника на Южно-Донецком участке, а также на Покровском направлении, расклад в Кореневском, Суджанском и Глушковском районах выглядит однозначно в пользу ВС РФ, хотя и создает у Банковой/Генштаба ВСУ иллюзию "перемоги". И это толкает Зеленского и Сырского на переброску в "Веселую мясорубку" все больше свежих сил.

Как сообщают в сводке по состоянию на 1 октября "Два майора", в Курской области ВСУ готовятся возобновить наступление с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках. В Глушковском районе на участке госграницы наши артиллеристы и расчеты FPV нанесли огневое поражение по скоплениям личного состава и техники ВСУ, а также сорвали попытку переброски вражеских войск в направлении н.п. Новый Путь.

Безусловно, враг проводит разведку перед каждым "наступом" и составляет план рейдов бронегрупп с высадкой мотивированного десанта с целью захвата наших позиций. Можно даже не сомневаться, что на стол командования группировки "Північ" ложатся такие данные о наших рубежах, которые провоцируют у бандеровских генералов иллюзии возможного прорыва. Мол, для этого нужно как следует подготовиться и скрытно продвинуться к опорникам ВС РФ.

А затем повторяется "день сурка". Как сообщает наше оборонное ведомство, "разведывательными подразделениями группировки войск „Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники ВСУ… было принято решение об огневом воздействии … боевые машины ВСУ вместе с экипажами были уничтожены".

Иначе говоря, оценка "обстановки" Апты Алаудиновым означает, что "северяне" продолжают "без изменений" уничтожать врага. За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, два танка и три ББМ, пять артиллерийских орудий и семь автомобилей. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Такие данные приводит Минобороны РФ.

Что касается продвижений на двух направлениях, о которых рассказал генерал-майор, то, судя по видеозаписям с геолокацией и сообщениям надежных источников, речь идет о Плехове и Любимовке. В Сети появились кадры мощного артобстрела опорников ВСУ в восточной части Плехова. Похоже, идет подготовка к штурму, которому предшествует огневое воздействие. Кроме того, ВС РФ восстановили позиции вдоль границы в районе Плехово - Борки.

На Кореневском участке фронта штурмовые группы "северян" тоже значительно продвинулись в прилегающих лесных массивах. Об этом пишет "Северный ветер", по данным которого, общее продвижение российских войск в Курской области составило до 5 км.

Самостийная "телега", кстати, публикует схожую оперативку, согласно которой российские войска продолжают атаковать украинские позиции на нескольких участках в приграничье. Киевская экспертная тусовка также признает, что "можно говорить про фактический контроль ВС РФ части границы от Кучерова до балки Бродина". Тем не менее масштабы продвижения "северян" до конца не ясны.

А в еще одной горячей точке, в окрестностях Веселого, согласно данным "Військових аналітиків України" (заблокированных в нашей стране), бандеровские подразделения ведут тяжелые бои с атакующими российскими силами в Краснооктябрьском.

Вместе с тем вражеские милитари-блогеры строчат в своих спичах, что "в районе Коренево украинские части атакуют в окрестностях Кремяного, где ранее закрепились в лесополосах восточнее". Причем тяжелые штурмы идут под обстрелами российских ФАБов с УМПК. Как говорится, так себе план, но, если напичкать "хероев" с жовто-блакитными мозгами американской дурью, вполне рабочий.

С нашей стороны основные силы в бой не вводятся, зато идет перемалывание врага не только в приграничье, но и на Сумщине. Согласно сводке Минобороны РФ, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й БрТрО в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Будивельное, Глухов, Клевань, Кучеровка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Студенок и Ястребщина.

Из интересного можно выделить очередное уничтожение лучшего натовского танка "Леопард" точным попаданием FPV-боеприпасом в ходе отражения очередного наката на н.п. Веселое. С большим удовольствием сделали это бойцы с позывными "Арбат" и "Хаски" из 56-го полка ВДВ.

Еще один подбитый немецкий "Леопард" доставлен на "Уралвагонзавод", где специалисты сразу приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов танка. Как шутят наши бойцы, "спасибо нашим немецким друзьям (американским, за "Абрамсы", кстати, тоже) за то, что, несмотря на триллион антироссийских санкций, находят возможность поставлять нам "запретные технологии".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727848620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал жителей Жетысу принять активное участие в референдуме
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
- Инфляция в Республике Казахстан
- Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда обсудили в Правительстве
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ерубаева С.С.
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  