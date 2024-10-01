Монетизация "по-научному", или За что берут "мзду" ректоры вузов в Казахстане, - Б.Курманов

09:14 02.10.2024 Монетизация "по-научному", или За что берут "мзду" ректоры вузов в Казахстане

Курманов Байтас



Новость о задержании исполняющего обязанности ректора одного из самых крупных вузов в стране - Южно-Казахстанского университета им. Ауэзова - сразу же влетела в топ новостных лент. Интригу подогревает пресловутая "тайна следствия" - ни ДЭР Шымкента, ни администрация вуза подробностями дела публику не балуют. Однако в СМИ просочилась информация о сумме взятки - 28,5 миллиона (!) тенге.



Понятно, что за "мелочь" вроде "развода за сессию" должностью, научными степенями и социальной значимостью ректор рисковать не станет. А за сколько станет? И кто может настолько нуждаться в услугах руководителя вуза, чтобы предложить сумму с шестью нулями? Ответы на эти вопросы искал корреспондент Ulysmedia.kz.



За что купил…

В конце прошлой недели стало известно: по подозрению в получении взятки задержан и.о. ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова Кайрат Нурманбетов. Сотрудники департамента экономических расследований Шымкента начали досудебное расследование. По предварительной информации, под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний. Известно также, что ректора подозревают в получении взятки на сумму 28,5 миллионов тенге. В департаменте экономических расследований сообщили, что дело связано с государственными закупками. Что такого и на какую сумму мог закупать университет, чтобы сумма "отката" была равна примерно 30 миллионам, - остается только гадать.



О самом Кайрате Нурманбетове известно не много. Продолжительное время он занимал должность первого проректора вуза, а с начала этого года стал исполнять обязанности председателя правления и ректора, после того как этот пост покинула Дария Кожамжарова – по слухам, сестра того самого одиозного главного в старом Казахстане экс-борца с коррупцией Кайрата Кожамжарова.



На сайте университета также говорится, что Нурманбетов был членом Общественного Совета Жамбылской области, членом Общественного Совета по противодействию коррупции при Жамбылском областном филиале партии Amanat. Кроме того, Нурманбетов был отмечен благодарственным письмом Нурсултана Назарбаева и почетными грамотами министерства образования и науки.



Но сейчас Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова ассоциируется с его экс-ректором - Валиханом Бишимбаевым – отцом скандально известного экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, отбывающего срок в 24 года за убийство Салтанат Нукеновой. В целом же за вузом закрепилась слава одного из лучших в стране.



- В прошлом году вуз занял почетное третье место в Казахстане по общему рейтингу и третье место - по количеству выигранных грантов. В настоящее время педагогической деятельностью в университете занимаются свыше 1500 преподавателей, из которых 4 академика НАН РК, 4 академика НИАН РК, 123 докторов наук, 600 кандидатов наук. К учебному процессу привлечены лучшие ученые и специалисты, имеющие практический опыт работы, ведущие ученые из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе США, Германии, Испании, Бельгии, России. Материально-техническая база университета состоит из десяти учебных корпусов современного типа, двух спортивных комплексов, шести студенческих общежитий, - говорится на сайте университета.



Дежавю

Впрочем, скандальное задержание исполняющего обязанности ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова далеко не уникально. В мае этого года на точно такой же взятке "погорел" ректор Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова Асет Калиев.



Тогда пресс-служба Антикора распространила не просто релиз с новостью об этом, а целый видеоролик, в котором были показаны пачки денег в холодильнике ректора и процесс задержания.



В релизе говорилось, что Антикоррупционная служба Алматинской области поймала с поличным председателя правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова".



- За беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования он получил от предпринимателя из Алматы взятку в размере 11,6 миллиона тенге, - сообщали антикоровцы.



Кстати, тот самый Асет Калиев в разные годы возглавлял управления здравоохранения Актюбинской и Жамбылской областей. И именно при его руководстве управление здравоохранения Актюбинской области "прославилось" на всю страну закупом медицинского оборудования по завышенной цене в период пандемии. Эта информация была озвучена в 2021 году на заседании республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Nur Otan. Тогда в отношении должностных лиц управления здравоохранения Актюбинской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на приобретение медицинских аппаратов. Но позже дело прекратили, а Асет Калиев пошел "выше" - пока Антикор его не остановил.



Взять – для себя, дать – для науки

А в 2019 году научно-образовательное сообщество страны сотрясли сразу два коррупционных скандала. Ректор Павлодарского государственного университета и помощник министра образования были заподозрены в хищении нескольких млн тенге. Эту информацию озвучил на брифинге директор департамента Агентства РК по противодействию коррупции, коим был тогда Арман Бердалин.



- Агентством РК по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере ректором Павлодарского государственного университета имени Торайгырова и помощником министра образования и науки РК. Они подозреваются в хищении более 7 млн тенге путем незаконного начисления в период с 2017 года по настоящее время заработной платы помощнику министра за фиктивную преподавательскую деятельность в данном учебном заведении, - сообщил подробности деятельности "криминально-научного дуэта" Бердалин.



На том же мероприятии спикер озвучил нюансы еще одного коррупционного дела, в котором оказались замешаны экс-ректор КарГУ имени Букетова Азамат Едрисов и председатель правления АО "Фонд науки" Минобразования Ануарбек Султангазин. По его словам, бывший ректор КарГУ имени Букетова передал экс-главе правления "Фонда науки" Минобразования взятку в 5 тысяч долларов за… встречу с министром образования. Эти деньги предназначались для того, чтобы Султангазин организовал Едрисову личную встречу с министром по поводу финансирования научных проектов.



Это мутное дело закончилось прощением экс-ректора вуза Караганды и штрафом в размере 57 миллионов тенге – для экс-главы "Фонда науки". Нынешний премьер-министр Олжас Бектенов, который на тот момент занимал должность первого зампреда антикоррупционного ведомства, лично сообщил причины, по которым было решено "понять и простить" Едрисова.



- В отношении Азамата Едрисова принято решение о прекращении уголовного преследования за деятельным раскаянием, - объяснил Бектенов.



- Решение принято на основании примечания к статье 367 Уголовного кодекса "Дача взятки". В примечании к этой статье Уголовного кодекса есть два пункта. Первый: давший взятку человек автоматически освобождается от наказания, если с него вымогали эту взятку. Второй пункт сообщает - человек освобождается от ответственности, если он добровольно сообщил о переданной взятке правоохранительным органам.



Однако о том, вымогали ли взятку с ректора, либо он сам явился с повинной и добровольно сообщил о совершенном им коррупционном преступлении, спикер умолчал.



Курочка по зернышку клюет

Стоит отметить, что во множестве социологических опросов казахстанцы проявляли удивительное единодушие, называя самые "коррумпированные", по их мнению, сферы. Система высшего образования, по результатам таких исследований, всегда входила в число наиболее рискованных в плане коррупции отраслей. При этом, само собой, респонденты не имели в виду "высшие сферы" вузовской иерархии. Речь в большинстве своем шла о банальных "разводах" экзаменов и зачетов.



Это уродливое явление, порождающее кучу неквалифицированных, но дипломированных специалистов тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но разве может сравниться ректорский "размах" коррупции с тем, на чем "горели" простые "преподы"?



Так, 20 января 2023 в Жамбылской области в служебном кабинете был задержан 46-летний преподаватель вуза при получении от студента взятки в размере 200 000 тенге. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге.



- Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в полиции.



А в феврале того же 2023 года восемь педагогов Атырауского государственного университета были уволены по подозрению в коррупционных правонарушениях.



- В настоящее время пресечено восемь фактов коррупции среди преподавателей. Нами уже расторгнуты трудовые договоры с ними. Ранее в отношении этих педагогов поступили сигналы об их участии в коррупционных схемах, - сообщил тогда проректор вуза Асхат Шукуров.



После инцидента студентам учебного заведения объяснили, что за содействие сотрудникам антикора существуют правила поощрения.



Интересно, в отношении ректоров правила действуют так же?



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Платить отнюдь не виртуально, или Станет ли легче жить курьерам и таксистам с новым Налоговым кодексом

Курманов Байтас

01.10.2024, 08:40

Платить отнюдь не виртуально, или Станет ли легче жить курьерам и таксистам с новым Налоговым кодексом

Коллаж Ulysmedia

Вот уже месяц в Казахстане действуют налоговые новшества – граждане, ранее носившие статус "самозанятых" и работающие через интернет-платформы, теперь должны регистрироваться как ИП и платить налоги со своего дохода. Налоговики уверяют: от нововведения выиграли прежде всего сами новоиспеченные предприниматели, т.к. теперь они имеют социальные гарантии. А вот таксисты и курьеры по доставке еды хватаются за головы: для многих из них, имеющих мизерные заработки – только для "поддержания штанов", те самые 4% налога – ощутимые убытки.



Кто на самом деле выиграл от налоговых новшеств, - разбирался корреспондент Ulysmedia.kz.



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Что такое "платформенная занятость"

В последний день сентября руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК Ерканат Шынберген рассказал журналистам о тонкостях налогообложения физических лиц, осуществляющих деятельность через интернет платформы. И хотя, по признанию представителя фискального органа, за месяц действия налоговых новшеств трудно дать объективную оценку их эффективности, налоговики уверены, что пошли правильным путем.



Поняв, что деятельность по предоставлению услуг населению с помощью интернет-платформ и мобильных приложений, в Казахстане развивается и растет, и, соответственно, занятых в этой сфере становится все больше, налоговики решили объединить их в одну категорию, и для этого ввели в обиход понятие "платформенная занятость".



- Новый инструмент трудоустройства, такой как "платформенная занятость", был применен, чтобы уравнять в социальных правах всех работников, независимо от их форм занятости, - объяснил логику фискалов Ерканат Шымберген.



Он напомнил, что в сентябре прошлого года был запущен пилотный проект по платформенной занятости, в рамках которого самозанятые на интернет-платформах получили возможность уплачивать всего 1% налога.



- К участникам "пилота" был применен специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, в котором был автоматизирован весь процесс исполнения налоговых обязательств. При этом у участников отсутствовала необходимость в представлении налоговой отчетности, - рассказал спикер.



- За период проведения пилота около 21 тыс. (из них 7 113 в сентябре 2024 года) водителей такси были зарегистрированы в качестве ИП и оплатили в бюджет 695 млн. тенге.



Один превращается… в четыре!

Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета госдоходов пояснил – только после того, как пилотный проект по платформенной занятости показал свою эффективность, в июле 2024 года были внесены изменения в Налоговый и Социальный кодексы. С сентября нынешнего года они вступили в силу. И теперь физлица, осуществляющие деятельность через интернет платформы, получили право платить социальные платежи по сниженной ставке - до 1%.



Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что 1% не так уж и один!



- На самом деле в бюджет оплачиваются всего 4% - индивидуальный подоходный налог, соцотчисления, обязательные пенсионные взносы, ОСМС, - уточнил господин Шымберген.



- Но при этом за налогоплательщиком сохраняется право применения стандартных ставок социальных платежей (3% - по упрощенке, 10% - в общем порядке).



При этом он пояснил, что если, например, таксист работает через таксопарк, то платить за него налоги и социальные платежи будет таксопарк. А если водитель работает напрямую, купив доступ к программе, то налоги должен будет платить он сам.



- А если водитель одновременно работает на нескольких платформах, то каждый оператор обязан удерживать ИПН и социальные платежи от дохода водителя по каждой платформе отдельно.



Плюсы и минусы

Вместе с тем, по словам представителя фискального органа, для "фрилансера", зарегистрированного на интернет-платформе, открыта возможность применения двух специальных налоговых режимов в случае, если у него есть другой источник дохода, кроме дохода по деятельности такси.



- Если у него, к примеру, имеется магазин, такой исполнитель вправе применить два СНР, один их которых обязательно должен быть СНР с использованием специального мобильного приложения, - на пальцах объяснил Ерканат Шымберген.



- В данном случае обязательство по удержанию и перечислению суммы налога и социальных платежей осуществляется следующим образом: по деятельности с использованием интернет-платформы – за исполнителя обязательство возлагается на оператора интернет-платформы; по иной деятельности – обязательство возлагается на самого индивидуального предпринимателя.



Кроме того, по словам налоговика, самозанятые, зарегистрированные на интернет-платформах, могут перейти на специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения с любого другого СНР - при соответствии виду деятельности.



- Поскольку нововведения действуют всего месяц, и формационные системы КГД еще не адаптированы под них, физлица, осуществляющие деятельность через интернет-платформы, могут предоставить в ОГД уведомление о применяемом режиме налогообложения на бумажном носителе - с отметкой во втором разделе СНР с использованием специального мобильного приложения, в случае получения иного дохода с отметкой два СНР, - сообщил господин Шымберген.



- А после доработки информационных систем КГД, данные действия можно будет осуществить в специальном мобильном приложении "E-Salyq Business".



P.S. Водители такси, очевидно, пока еще тоже не ощутили в полной мере все "блага", заготовленные для них налоговиками. Но, по их словам, недавно начался отток кадров из Яндекса в таксопарки. Причиной тому стало требование оператора о регистрации водителей в качестве ИП. Посмотрим, что будет дальше…



2.10.24 Источник - ulysmedia.kz

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