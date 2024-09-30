Плата за бдительность, или Как приживается в Казахстане система оплачиваемых доносов, - Б.Ильяс

09:18 02.10.2024 Плата за бдительность, или Как приживается в Казахстане система оплачиваемых доносов

Ильяс Бахыт

30.09.2024,



В недрах министерства внутренних дел родилась креативная идея – в представленном не так давно обществу на обсуждение законопроекте "О профилактике правонарушений" содержится норма, позволяющая казахстанцам получать деньги за снятые и отправленные ими "куда надо" видео правонарушений.



Где корни этой инициативы, и насколько реально претворить ее в жизнь, - выяснял корреспондент Ulysmedia.kz.



Вперед, в прошлое?

Если закон "О профилактике правонарушений" будет принят в предлагаемой редакции, то казахстанцы смогут в самом ближайшем будущем ощутить себя на месте своих предков, переживших 1937 год. Как свидетельствует история, в то время доносы были неотъемлемой частью репрессий. Единственное отличие, они не были оплачиваемыми. Сознательных граждан СССР убеждали в том, что доносить на ближнего своего они должны бескорыстно, по велению сердца.



В наши дни авторы законопроекта, очевидно, сделали поправку на рыночные отношения, и предложили выплачивать вознаграждение за доносительство. Причем, проявили чудеса дальновидности и государственного мышления, решив, очевидно, во избежание дополнительной нагрузки на бюджет, награждать "доносчиков" процентом от штрафа нарушителя.



Более того, авторы законопроекта в своем нестандартном подходе к борьбе с правонарушениями пошли еще дальше, предложив в качестве альтернативы поощрения в виде льгот на проезд в общественном транспорте или бесплатной парковки. По их мнению, такие привилегии для бдительных граждан могли бы обеспечить местные исполнительные органы власти – акиматы.



"Креативщики" из МВД при этом не отрицают возможности доносов по убеждениям, указав, что получатели вознаграждения могут перенаправить его в благотворительную организацию, указав ее в качестве получателя.



Законопроект находится на публичном обсуждении до 8 октября.



Заграница нам подскажет

Впрочем, не будем лукавить, идея правоохранителей о доносах далеко не нова. Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве ввел в практику материальное поощрение граждан, сообщивших о факте коррупционного правонарушения. В 2012 году было подписано постановление правительства, легализующее практику платы за донос на взяточников. А с 2013 года на поощрение доносителей из республиканского бюджета были выделены 32 миллиона тенге.



Авторы идеи – руководство финпола в качестве аргумента об эффективности подобной практики ссылались на зарубежный опыт. До того, как предложить оплачивать доносы на коррупционеров, они изучили практику такой же схемы борьбы с коррупцией в США, Великобритании, Южной Корее, Индии и т.д.



Судя по выплаченным вознаграждениям, эта идея медленно, но верно укоренялась и в Казахстане. По сообщению финпола, с 2013 по 2014-й поощрили 336 лиц – выплатили им около 38 миллионов тенге. Схема предусматривала дифференциацию поощрений - чем крупнее коррупционер, тем выше оплата. При этом государство гарантировало конфиденциальность и защиту информатора.



При этом разработчики законодательной инициативы предусмотрели возможность "фильтрации" любителей легкой наживы. В постановлении оговаривалось, если доноситель не сможет доказать факт коррупции или окажется клеветником, потерпевший имеет право подать на него в суд, и тогда за ложную информацию информатор может получить либо штраф, либо общественные работы, либо тюремный срок до 8 лет.



Почем донос?

"Тарифы" за информацию о взяточниках по меркам того времени были очень даже неплохими. Так, в случае возбуждения административного дела по заявлению информатора, последнему причиталось единовременное денежное вознаграждение в размере 30 месячных расчетных показателей (1 МРП = 2121 тенге), или 63 630 тенге, уголовного небольшой тяжести - 40 МРП, или 84 840 тенге.



За информацию об аналогичном преступлении, но уже средней тяжести государство было готово заплатить 50 МРП, или 106 050 тенге, за тяжкие - 70 МРП, самое максимальное вознаграждение 100 МРП, или 212 100 тенге, - по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях.



При этом получение обещанного вознаграждения изначально было растянуто во времени. Средства направлялись в финпол в течение десяти дней со дня возникновения права на поощрение. Но прежде заявителю приходилось ждать обвинительный приговор суда. Поговаривают, что находились такие сознательные граждане, которые отказывались от причитающегося им вознаграждения, сэкономив тем самым казенные средства. А в качестве компенсации получали грамоту или благодарность.



Информатор, сообщивший о громком факте коррупции, был поощрен в размере 12,3 млн тенге, писала Kazpravda.kz.



Со временем и инфляцией суммы вознаграждения за сообщения о фактах коррупции корректировались. Уже в 2023 году, по данным Антикора, 57 казахстанцев получили вознаграждения на общую сумму в 15,2 млн тенге. Самое большое поощрение в 4 000 МРП (12,3 млн тенге) получил гражданин, заявивший на первого заместителя акима Атырауской области, который впоследствии был осужден к 10 годам лишения свободы за получение взятки в размере 185,5 млн тенге.



Тои, Новый год и невыдача чеков – по отдельному тарифу

Практика материального вознаграждения за доносы оказалась весьма эффективной по время пандемии COVID-19 в 2020 году. Причем "пионерами-первопроходцами" такой практики стал акимат ЗКО. Аким региона, коим был в то время Гали Искалиев, изыскал средства на премирование жителей ЗКО за сообщение о проведении массовых мероприятий.



- У нас есть инструмент для выплаты премий для тех, кто поможет нам, обществу, фиксировать случаи проведения массовых мероприятий, - заявил аким ЗКО.



- Некоторые будут это называть доносом, но это не так. Это поддержка и помощь обществу. На это заложены деньги. Люди, которые переживают за здоровье своих родных и не хотят допускать случаи заражения коронарвирусной инфекцией, пусть сообщают о проведении тоев и садака в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО или же в департамент полиции.



Тогда же предприимчивый аким решил оплачивать также "доносы" о праздновании Нового года с большим количеством людей.



А по окончании пандемии, в 2021 году систему оплаты за доносы подхватили и внедрили фискалы – при массовом внедрении контрольно-кассовых аппаратов. Правда, сумма оплаты за информацию о невыдаче чека была значительно меньше, чем в вышеуказанных случаях - одна тысяча тенге.



Зато и система "стука" и вознаграждения была гораздо проще. Как сообщали в КГД, уведомить соответствующие органы о нарушениях можно было через мобильное приложение. Если факт подтверждался, то допустившего нарушение предпринимателя привлекали к административной ответственности, а доноситель получал тысячу тенге на баланс мобильного телефона в течение 15 рабочих дней со дня подтверждения факта нарушения.



И КНБ – тоже…

В 2023 году эстафету практики вознаграждений за доносы подхватил Комитет Нацбезопасности. Приказом от 16 июня 2023 года были утверждены "Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма".



Данный документ утверждал правила, согласно которым граждане, сообщившие в органы национальной безопасности или внутренних дел информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма, получали право на вознаграждение за счет госбюджета.



Размеры вознаграждения были дифференцированными и составляли:



по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями первой и второй статьи 255 УК, - 750 МРП (или 2 587 500 тенге в 2023 г.);



по уголовным делам об акте терроризма, предусмотренным частями третьей и четвертой статьи 255 УК, - 1000 МРП (3 450 000 тенге).



Но получить вознаграждение от КНБ было не так просто. В документе, регламентирующем эту систему, было сказано, что вознаграждение выплатят, если в отношении виновного лица:



вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера;



вынесено постановление о прекращении уголовного дела вследствие признания виновного невменяемым, его смерти, а также если лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности.



- Следственные подразделения КНБ в течение 3 рабочих дней с момента возникновения права на вознаграждение, направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении такого права. Если производство по делу осуществляет ОВД, талон-уведомление направляют следственные подразделения ОВД, - сообщали в Комитете Нацбезопасности.



Кроме того, для получения вознаграждения нужно было предоставить в органы национальной безопасности или внутренних дел в течение 3 месяцев со дня вручения талона-уведомления следующие документы:



заявление о получении вознаграждения;



копию удостоверения личности и ИИН;



оригинал справки банка с указанием текущего банковского счета.



В КНБ эти документы формировались в течение 10 рабочих дней со дня предоставления, проверялись на полноту и достоверность в течение еще 10-ти рабочих дней, затем на их основе разрабатывался проект приказа о выплате вознаграждения. А сама выплата, согласно документу, производилась "в течение 30 календарных дней после внесения соответствующих изменений в индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам".



P.S. Судя по всему вышеописанному, практика оплачиваемых доносов будет внедряться в жизнь казахстанцев, распространяясь на все новые сферы жизни. И, кто знает, до каких масштабов и абсурдности она дойдет. Может, скоро будет как в Германии, где, как рассказывают эмигранты, надо опасаться не столько полиции, сколько соседей, которые могут "стукнуть" на вас за шумный праздник во дворе своего дома или даже запах жарящегося на мангале шашлыка.



30.09.24 Источник - ulysmedia.kz

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