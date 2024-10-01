"Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...

09:39 02.10.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен обманул Конгресс и американскую общественность, пишет TheNewRepublic. Несмотря на возражения сотрудников Госдепа, он решил продолжать поставки оружия из США в Израиль. Сколько людей осталось бы в живых, если бы чиновник этого не сделал, задается вопросом американское издание.



Когда будет написана история войны Израиля в секторе Газа, в ней не будет недостатка в словах, посвященных американским злодеям. Госсекретарь США Энтони Блинкен займет в этом списке одно из первых мест.



У Блинкена была возможность изменить ход войны и спасти бесчисленное множество жизней, просто следуя американским законам. Но он предпочел обойти закон, обмануть конгресс и американскую общественность. И все это для того, чтобы оружие продолжало поступать в Израиль, а в Газе происходила трагедия за трагедией.



В статье, опубликованной в ProPublica, приводится множество электронных писем, полученных из Госдепартамента. Они подтверждают то, о чем уже давно были подозрения.



Блинкену пришлось опровергнуть, что израильтяне блокируют поступление гуманитарной помощи в Газу, чтобы из-за этого не приняли закон, который остановил бы поставки оружия в Израиль.



Он сделал это заявление, несмотря на возражения сотрудников бюро Госдепартамента, которые пришли к обратному выводу: Израиль намеренно блокирует поставки продовольствия и медикаментов жителям Газы.



Эта история, как пишет ProPublica, раскрывает "новые аспекты поразительного раскола внутри администрации Байдена. Высокопоставленные американские дипломаты оправдывают продолжение поставок оружия в Израиль, несмотря на возражения их собственных экспертов".



Сколько бы людей остались в живых в Газе, если бы Блинкен послушался своих экспертов и не позволил и дальше направлять оружие в Израиль?



Мирные усилия зашли в тупик, хотя Джо Байден анонсировал план по прекращению огня. ХАМАС подтвердил свою готовность соблюдать план Байдена по прекращению огня, но премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сорвал достижение этого соглашения.



Администрация Байдена могла бы еще весной продемонстрировать готовность следовать законам США, даже если это означает прекращение поставок оружия Израилю. Тогда она могла бы оказать достаточное давление на Нетаньяху, чтобы заставить его перестать делать глупости и действительно закончить эту войну.



Вместо этого Блинкен послал противоположный сигнал. Стремление политика продолжать поставки оружия Израилю настолько велико, что он не только готов идти против собственных экспертов, но и ввести в заблуждение конгресс, нарушая при этом американское законодательство. Если администрация Байдена дает "зеленый свет", то зачем Нетаньяху вообще беспокоиться о прекращении огня?



В статье ProPublica четко говорится, что Блинкен намеренно сформулировал свои заявления так, чтобы ввести в заблуждение, если не нагло соврать. Блинкен заявил конгрессу: "В настоящее время мы не считаем, что правительство Израиля запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку гуманитарной помощи США".



Однако всего за несколько дней до этого Агентство США по международному развитию (USAID) и Бюро по делам беженцев сообщили госсекретарю совершенно иную информацию.



Введение в заблуждение или откровенная ложь конгрессу должны поставить крест на дальнейшей политической карьере, особенно если причина этого - продолжение геноцида с помощью передовых американских вооружений. В любом другом случае это, вероятно, стало бы грандиозным скандалом с участием администрации Байдена. Представьте себе, как республиканцы ухватились бы за такую возможность, если бы Блинкен лгал, скажем, об отправке оружия на Украину или о чем-либо еще?



1 окт. 24