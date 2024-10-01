 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.10.2024
11:36  Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете
11:34  Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
10:39  Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:37  Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:31  Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:24  Игорь Караулов: Пантюркисты идут по дороге разочарований
10:09  Сварогов рог... Почему неоязычество – серьезная проблема, - Сергей Худиев

09:58  Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:49  Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников
09:39  "Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
09:27  Израиль уничтожает своих врагов по одному, - Евг. Балакин
09:18  Плата за бдительность, или Как приживается в Казахстане система оплачиваемых доносов, - Б.Ильяс
09:14  Монетизация "по-научному", или За что берут "мзду" ректоры вузов в Казахстане, - Б.Курманов
08:57  Курская дуга, 1 октября: часть свежих сил ВСУ не попадает в "Веселую мясорубку", а перемалывается на Сумщине, - Р.Маркуш
08:54  Уходящая эпоха Джимми Картера: чему учит история, - Роман Райнхардт
07:55  За мир во всем Кашмире. Индия призывает Пакистан урегулировать старейший конфликт в Азии, - С.Строкань
07:44  Война мутного дня. Евреи попрятались и даже отменили новогодние молитвы у Стены плача, - Эльнар Байназаров
07:39  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре
06:41  Пауки в угледарской банке. Министр обороны Украины пошел против главы ГУР, - НГ
02:13  Призрак Всемирного Центробанка, - Валентин Катасонов
02:03  Туркменский тяжелоатлет Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд на юниорском ЧМ в Испании
01:30  Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании
00:50  Букеевцы. Кто и зачем создал орду между Волгой и Уралом (история), - Петр Бологов
00:49  Россия никогда не возьмет на вооружение израильские методы, - Петр Акопов
00:36  Мусульмане консолидируются вокруг Москвы и Грозного, - Андрей Мельников
00:32  Вест-индская кампания 2024. Индуисты во властной элите Соединенных Штатов, - Михаил Стрелец
00:22  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре, - Анастасия Башкатова
00:15  Паломники-хасиды прибыли в Умань со своей полицией
00:02  Куда разворачивает страну "Грузинская мечта", - Вл.Новиков
00:01  Иран утверждает, что уничтожил в Израиле: 20 истребителей F-35, газовые платформы у Ашкелона и много танков у Нецарима
Вторник, 01.10.2024
20:45  Курская дуга, 29 сентября, внезапный поворот: Почему укры испугались освобождения Обуховки, - Р.Маркуш
20:30  Иран выпустил более 500 баллистических ракет по Израилю
17:06  РосМВД разработало публичный реестр нелегальных мигрантов
17:02  ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по дипмиссии в Хартуме
17:00  Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане
16:55  Средства против Марин Ле Пен. Судебный процесс грозит ее президентской карьере
16:52  Экономика Старого Света угасает, локомотивами мирового развития стали Индия и Китай, - Г.Смирнов
16:51  Запад хочет войны с Россией? Он ее получит, - Владимир Овчинский
16:47  Война и украинская демография. Мобилизационный потенциал Украины исчерпан, - Р.Ищенко
14:44  Умер советско-российский композитор и певец Вячеслав Добрынин
14:36  Тайное оружие "тюркского единства" в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:32  Алматинский марафон: Кыргызстанка Айнуска Калил кызы прибежала первой, но ее дисквалифицировали. Не там пила
14:26  США отмечают прогресс в сотрудничестве с ЦА. Итоги заседания глав МИД "С5+1"
13:35  РосАрмия взяла последние опорники Угледара и заканчивает зачистку подвалов
13:07  В Алматы ударили ножом в сердце Чемпиона Азии среди юниоров по дзюдо Дамира Исаханова
11:09  Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на "перехват" Ту-95
10:55  Ближневосточный кризис: перспективы, - Ростислав Ищенко
10:05  Самый известный кыргызстанский сутенер Дани Ажиев "присел" на 9 лет
09:29  Владислав Шурыгин: Обезглавленная змея жалить не может. Кремль не хочет ничему учиться...
09:27  Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 2, - Максим Медоваров
09:17  Обе палаты Узбпарламента в один день одобрили закон "о креативной экономике"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
09:39 02.10.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен обманул Конгресс и американскую общественность, пишет TheNewRepublic. Несмотря на возражения сотрудников Госдепа, он решил продолжать поставки оружия из США в Израиль. Сколько людей осталось бы в живых, если бы чиновник этого не сделал, задается вопросом американское издание.

Когда будет написана история войны Израиля в секторе Газа, в ней не будет недостатка в словах, посвященных американским злодеям. Госсекретарь США Энтони Блинкен займет в этом списке одно из первых мест.

У Блинкена была возможность изменить ход войны и спасти бесчисленное множество жизней, просто следуя американским законам. Но он предпочел обойти закон, обмануть конгресс и американскую общественность. И все это для того, чтобы оружие продолжало поступать в Израиль, а в Газе происходила трагедия за трагедией.

В статье, опубликованной в ProPublica, приводится множество электронных писем, полученных из Госдепартамента. Они подтверждают то, о чем уже давно были подозрения.

Блинкену пришлось опровергнуть, что израильтяне блокируют поступление гуманитарной помощи в Газу, чтобы из-за этого не приняли закон, который остановил бы поставки оружия в Израиль.

Он сделал это заявление, несмотря на возражения сотрудников бюро Госдепартамента, которые пришли к обратному выводу: Израиль намеренно блокирует поставки продовольствия и медикаментов жителям Газы.

Эта история, как пишет ProPublica, раскрывает "новые аспекты поразительного раскола внутри администрации Байдена. Высокопоставленные американские дипломаты оправдывают продолжение поставок оружия в Израиль, несмотря на возражения их собственных экспертов".

Сколько бы людей остались в живых в Газе, если бы Блинкен послушался своих экспертов и не позволил и дальше направлять оружие в Израиль?

Мирные усилия зашли в тупик, хотя Джо Байден анонсировал план по прекращению огня. ХАМАС подтвердил свою готовность соблюдать план Байдена по прекращению огня, но премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сорвал достижение этого соглашения.

Администрация Байдена могла бы еще весной продемонстрировать готовность следовать законам США, даже если это означает прекращение поставок оружия Израилю. Тогда она могла бы оказать достаточное давление на Нетаньяху, чтобы заставить его перестать делать глупости и действительно закончить эту войну.

Вместо этого Блинкен послал противоположный сигнал. Стремление политика продолжать поставки оружия Израилю настолько велико, что он не только готов идти против собственных экспертов, но и ввести в заблуждение конгресс, нарушая при этом американское законодательство. Если администрация Байдена дает "зеленый свет", то зачем Нетаньяху вообще беспокоиться о прекращении огня?

В статье ProPublica четко говорится, что Блинкен намеренно сформулировал свои заявления так, чтобы ввести в заблуждение, если не нагло соврать. Блинкен заявил конгрессу: "В настоящее время мы не считаем, что правительство Израиля запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку гуманитарной помощи США".

Однако всего за несколько дней до этого Агентство США по международному развитию (USAID) и Бюро по делам беженцев сообщили госсекретарю совершенно иную информацию.

Введение в заблуждение или откровенная ложь конгрессу должны поставить крест на дальнейшей политической карьере, особенно если причина этого - продолжение геноцида с помощью передовых американских вооружений. В любом другом случае это, вероятно, стало бы грандиозным скандалом с участием администрации Байдена. Представьте себе, как республиканцы ухватились бы за такую возможность, если бы Блинкен лгал, скажем, об отправке оружия на Украину или о чем-либо еще?

1 окт. 24

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727851140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал жителей Жетысу принять активное участие в референдуме
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
- Инфляция в Республике Казахстан
- Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда обсудили в Правительстве
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ерубаева С.С.
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  