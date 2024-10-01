Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников

09:49 02.10.2024 ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ



НАЗЕМНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЛИВАНЕ: МЕЧТА ИЗРАИЛЯ ДЛИНОЙ В 2000 ЛЕТ

Израиль начал наземную операцию против шиитской "Хезболлы" в Ливане. Это прелюдия к финальному удару по Ирану. Ветхозаветная жестокость израильтян к своим врагам снова напоминает, что современный Израиль - исключительно теократическое государство, руководство которого одержимо идеей о строительстве Третьего иерусалимского храма.



В Ливане началось…

В ночь на 1 октября армия обороны Израиля вторглась в Ливан сразу по нескольким направлениям, приступив к решающему этапу операции по уничтожению ливанской шиитской проиранской организации "Хезболла". Колонны бронетехники вошли на ливанскую территорию. Столица Ливана Бейрут подвергается бомбовым ударам.



"С учетом боевого опыта в Газе, в схватку с "Хезболлой" вступили элитные подразделения армии обороны Израиля", сообщает израильское телевидение.



Незадолго до этого Израиль провел высокотехнологичный теракт против членов "Хезболлы" с применением заминированных пейджеров. Эти гаджеты практически одновременно взрывались 17 и 18 сентября, ранив около пяти тысяч и убив десятки членов проиранской организации. Точное число жертв этого массового теракта "Хезболла" не уточняет по понятным причинам.



Затем последовало убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. До этого израильтяне убили еще восемь высших руководителей организации, тем самым фактически обезглавив ее.



ИЗРАИЛЬСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "9": "С УЧЕТОМ БОЕВОГО ОПЫТА В ГАЗЕ: В СХВАТКУ С "ХЕЗБОЛЛОЙ" В ЛИВАНЕ ВСТУПИЛИ ЭЛИТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦАХАЛ".



Каков предлог?

Наземная операция в Ливане - это прелюдия к прямой агрессии Израиля и его союзника США против Ирана, который является главной целью израильтян. Напасть на Иран без нейтрализации "Хезболлы" Израиль не мог. В противном случае при нападении на Иран Израиль рисковал бы получить фронт на севере. Потому происходит физическое устранение лидеров "Хезболлы", а теперь - и наземная операция против ее рядовых членов.



Израильские официальные лица заявляют, что целью начатой в Ливане военной операции является "зачистка" позиций и инфраструктуры "Хезболлы" у израильской границы, чтобы обезопасить население в северных районах Израиля. Но это только предлог. На самом деле израильтянам ничего не мешает расширить масштабы вторжения. По оценкам экспертов, Израиль мог подготовить для операции до 100 тысяч солдат. Цель Израиля - полное уничтожение всех проиранских сил, которые сосредоточены в Ливане, чтобы полностью развязать себе руки перед ударом по Ирану.



Ветхозаветная жестокость

Все, что происходит в секторе Газа с осени прошлого года, где в отношении палестинцев израильтяне творят химически чистый геноцид, и все, что происходит сейчас на юге Ливана, не может быть объяснено исключительно политическими мотивами израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который таким образом обеспечивает себе сохранение поста главы правительства.



Невероятная жестокость израильтян объясняется исключительно религиозными мотивами. Они действуют в жестокой парадигме Ветхого Завета, согласно которой любой другой народ, кроме евреев, не является достойным жизни и подлежит уничтожению под "пилами и молотками", как поступали с населением завоеванных городов ветхозаветные вожди Израиля.



Современное руководство Израиля находится под прямым влиянием ортодоксальных иудеев, а само государство Израиль является не гражданским обществом, а исключительно теократическим, где ветхозаветные законы преобладают над всеми гражданскими законами и тем более над международным правом.



Именно в этом причина презрения руководства Израиля к международному праву и окрикам со стороны международного сообщества.



Зачем слушать тех, кого мы не считаем людьми?



- вот оправдательный тезис Израиля, который, однако, благоразумно не произносится вслух.



Третий иерусалимский храм

Надо понимать одну простую истину: Израиль не остановится ни перед чем в своем стремлении восстановить Храм царя Соломона, точнее - построить Третий иерусалимский храм на месте, где он стоял когда-то в ветхозаветные времена.



То, что сейчас происходит в Газе и в Ливане, - это конкретная подготовка к строительству Третьего иерусалимского храма, что изначально являлось целью создания государства Израиль в 1948 году. Израильтяне вошли в финальную стадию исполнения своей мечты, которой уже 2000 лет. И они не отступят.



Многие политологи избегают говорить о том, что верующие иудеи, которые по-прежнему ждут своего мессию - машиаха, - планируют воздвигнуть для него в Иерусалиме свой Третий храм на Храмовой горе, где в библейские времена стояли два прежних храма - Первый храм, построенный царем Соломоном в XX веке до н.э. и разрушенный в 586 до н.э., и Второй храм, построенный в 516 году до н.э. и разрушенный римлянами в 70 году н.э.



Сейчас там стоят возведенные позже две мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Для того чтобы построить Третий иерусалимский храм, израильтянам нужно избавиться от мусульман и их святынь. А это возможно только в том случае, если Израиль будет реально контролировать весь Иерусалим.



Многие эксперты не считают, что религия может иметь какое-то влияние на реальную политику. Современные политологи сознательно вытесняют фактор религиозной мистики из ряда других, секулярных факторов, которые вкупе дают понимание сути происходящего.



Очень заметно, что современная политология как светская наука старается не оперировать такими понятиями, как "мистика" или "религиозное пророчество", относя их в разряд "средневекового мракобесия". Такая позиция современных секулярных политологов выгодна Тель-Авиву, который пытается представить свою борьбу с мусульманами как борьбу с террористами. На самом деле иудеи ждут своего машиаха, ради которого и должен быть построен Третий храм, где их мессия "воссядет царем мира".



Как снести Аль-Аксу?

Надо понимать, что Иран рассматривается Израилем как экзистенциальная угроза. Пока существует Иран в его нынешнем виде, израильтяне не смогут спать спокойно. Именно Израиль является реальным инициатором всех санкций против Ирана, пытаясь лишить его всякой возможности создать собственное ядерное оружие. Иран с ядерной бомбой и средством ее доставки - это ночной кошмар Израиля.



Но с другой стороны, именно большая война с Ираном может помочь израильтянам решить сразу две проблемы. Во-первых, разрушить Иран до состояния нынешнего Ирака или Ливии и уничтожить его атомную программу. Во-вторых, большая война, в которую Израиль всеми силами втягивает Иран, может решить вопрос расчистки строительной площадки на Храмовой горе в Иерусалиме для возведения Третьего храма.



Ведь в ходе обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном в Аль-Аксу может попасть "иранская" ракета. Она, конечно, будет израильской или американской, но обвинят во всем Иран, который-де разрушил мусульманскую святыню.



ДЛЯ МУСУЛЬМАН МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА В ИЕРУСАЛИМЕ - ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ. ЛЮБЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА НЕЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ЖЕСТКУЮ РЕАКЦИЮ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ. ФОТО: DEPARTMENT OF ISLAMIC AWQAF IN JR/GLOBALLOOKPRESS



США помогут

США полностью на стороне Израиля в его войне с палестинцами и Ираном. Президент Байден поддержал израильский удар, в результате которого в Ливане погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.



США поддерживают право Израиля защищаться против "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и любых других поддерживаемых Ираном группировок,



- сказал Байден.



Что касается нынешней операции Израиля в Ливане, то президент США заявил, будто он обеспокоен этими сообщениями. Это лицемерие. Вот что пишет Wall Street Journal:



США перебрасывают военные силы на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Пентагон планирует увеличить количество боевых самолетов F-15E, F-16 и A-10 американских ВВС, размещенных в регионе.



Издание отмечает, что увеличение числа истребителей имеет "большое значение", так как они играют важную роль в уничтожении иранских беспилотников. По информации Wall Street Journal, американские чиновники якобы боятся атаки Ирана на Израиль в качестве возмездия за убийство Хасана Насраллы.



ИЗРАИЛЬСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "9": ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ ИЗРАИЛЯ И США - ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН И ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРЕМЬЕР БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ.



Встречают машиаха?

Другими словами, Вашингтон и Тель-Авив фактически анонсировали, что возмездие со стороны Ирана обязательно будет вне зависимости от того, что думает по этому поводу иранское руководство. Израиль и США всеми силами провоцируют и втягивают Иран в широкомасштабную войну, создавая предлоги и условия.



И как Иран ни сопротивляется этим провокациям, похоже, он будет атакован именно в качестве "упреждения" нападения на Израиль. И не факт, что Иран будет атакован исключительно конвенциональным оружием. Хорошо известна фраза премьера Израиля Голды Меир:



У нас нет ядерного оружия, но если понадобится, мы его применим.



И этот случай как раз приближается. И дело не в борьбе Израиля с терроризмом. Просто иудеи устали ждать 2000 лет восстановления иерусалимского храма, чтобы встретить своего машиаха. Кстати, почему иудеи так торопятся? Машиах уже родился? Источник - tsargrad.tv

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