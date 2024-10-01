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Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:58 02.10.2024

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ ОТПРАВИТЬ В ТАДЖИКИСТАН 4 МИЛЛИАРДА: РУССКАЯ "МЯГКАЯ СИЛА" ОКАЗАЛАСЬ ДАНЬЮ
"Первый русский" уже выражал свое негативное отношение к ратификации нашей запредельно щедрой Госдумой соглашения с Таджикистаном о строительстве там образовательного Центра для одаренных детей, который обойдется нашему бюджету в 4 миллиарда рублей. И это не единственный пример подобного "спонсорства". В конце августа Киргизии "подарили" легковые автомобили, квадрокоптеры, радиостанции и другое оборудование для нужд местного МВД, в начале сентября - еще и 50 школьных автобусов. А потом, проигнорировав волну возмущения, добавили еще 50. Насколько оправданна подобная "щедрость" для воюющей страны?

Еще Ломоносов замечал, что "ежели в каком месте сколько чего отымется, столько же в другом присовокупится". Таким образом, если этой осенью столько всего "присовокупилось" в Таджикистане и Киргизии, то спрашивается - у кого это отняли? Ответ для воюющей страны очевиден: отняли у армии, эту страну защищающей. И как подобное прикажете называть?!

Эта очень странная "мягкая сила"
Вот только не надо нам рассказывать про то, что все эти щедрые "подарки" среднеазиатским этнократам делаются, дабы через "мягкую силу" воспитать в них любовь к России! Ничего подобного. На деле (о чем "Первый русский" также писал):

За русские деньги в Средней Азии преподается история о русских "оккупантах" и "колонизаторах", чтобы потом ненавидящие нас люди массово ехали работать в Россию.

Добавим: едут, опять-таки за русские деньги выучив русский язык, для большей конкурентоспособности. При этом лоббировавший "подарок" (право же, больше напоминающий дань Золотой Орде) Константин Затулин обосновывал в Госдуме это тем, что чтобы со Средней Азией в мире жить, надо ей деньги давать, ибо:

Ничего, кроме упорного труда, или, как говорил один классик, кроме пота и слез, у нас на этом пути нет.

Право же, подход весьма напоминает стратегию по отношению к национальным окраинам "вечно живого" Владимира Ильича, призывавшего питать нацокраины за счет русской "угнетающей" нации. Сколько русских денег вбухали в Таджикистан с 1991 года - не сосчитать, а про "советский" период - и говорить нечего! При этом, кстати, таджикские власти перед нами даже за своих граждан, лютовавших в "Крокусе", извиняться отказываются (ОАЭ и Турция таджиков к себе пускать отказались, а Россия - пожалуйста!).

Касательно же "мягкой силы" спросите Константина Затулина, через которого до Майдана шли на Украину немалые деньги на эту самую "мягкую силу": сколько в русских регионах построено "центров для талантливых детей" от Одессы до Харькова? И чем занималась опереточно-балалаечная контора "Руссотрудничества" в Киеве, коль скоро посол Зурабов с представителями реальных прорусских и проправославных организаций даже встречаться отказывался, не то что им чем-то помогать?!

СВО? ДА НУ ЕГО! ТАДЖИКИСТАНУ ДЕНЬГИ НУЖНЕЕ! СКРИН С САЙТА NEWS.RU

Зато Среднюю Азию г-н Затулин любит самозабвенно. И даже после теракта в "Крокусе" высказался весьма "толерантно":

Не надо масштабировать отдельные эпизоды. У нас дружба народов.

Вот и делайте выводы, кому сей депутат "друг, товарищ и брат".

Смотря в чем считать…
Мы уже как-то привыкли к тому, что Украина атакует Россию (не только на фронте!) роями дронов - по сотне с лишним штук, чтобы перегрузить нашу ПВО. Откуда столько? А оттуда, что на полученные у Запада деньги закупают массово комплектующие - и потом по всей стране дроны собирают в каждом сарае. Почему у нас так не делают - вопрос: ведь при Сталине в стране 150 тысяч (!) негосударственных артелей и кооперативов работало, производя все - от обуви до новейших радиолокаторов. Комплектующих не хватает? А на Таджикистан 4 миллиарда нашлось?! Недавно приехавший с СВО командир добровольческого штурмового подразделения жаловался на хроническую нехватку дронов и единственную РЭБ на 10 (!) машин - остальные ездят, только уповая на удачу. Если частям МО хоть кое-что перепадает, то добровольцы даже снаряжение себе покупают сами, а все прочее получают в основном от волонтеров - так и воюют.

Помните старый советский мультик, в котором длину удава мерили "в попугаях" и "в слониках", и выходило, что "в попугаях" он гораздо солиднее? В стране, где 90% населения даже одного миллиона в глаза не видели, говорить об украденных или угробленных на заведомые глупости миллиардах бюджетных рублей - это "ни о чем". Гораздо нагляднее, говоря, например, о гигантских прибылях наших олигархов за период войны (!), приводить эти суммы в более наглядном виде: например, в пенсиях или средних зарплатах. Тогда сразу понятно становится, скольким людям можно было бы увеличить зарплаты и пенсии, если бы эти "ответственные бизнесмены" хотя бы пересели с золотых унитазов на серебряные. Все же в воюющей стране живем.

Подход этот не новый. Так, к примеру, во время Второй мировой у немецких танкистов висела табличка, где указывалось, сколько стоит их боевая машина в пересчете на количество привычных продуктов или вещей - чтобы помнили и берегли. Вот и тот же самый подход представляется нам вполне обоснованным и при оценке того, чего и сколько недополучил фронт из-за неуемной "благотворительности" должностных лиц (не только г-на Затулина) в отношении наших среднеазиатских "типа союзников". Которые, кстати, только что отпразднованное воссоединение новых регионов с Россией так и не признали. Да и Крым русским - тоже.

РОССИЯ БУДЕТ СТРОИТЬ ШКОЛЫ ТАДЖИКАМ. А ДРОНЫ НА СВО ПУСТЬ ВОЛОНТЕРЫ ПОКУПАЮТ! СКРИН С САЙТА ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА "ВЗГЛЯД"

Итак, возьмем для наглядности лишь две "единицы измерения". Дроны DJI Mavic 3 Thermal (CN) с тепловизором, жизненно необходимые на фронте, стоят порядка 400 тысяч. Автомобильный подавитель дронов "Ромашка-8" - еще дешевле, порядка 300 тысяч руб. Таким образом, только подаренные киргизам школьные автобусы (для примера возьмем хоть МАЗ 257S40 за 10 млн руб.) в количестве 100 штук - это 1 млрд рублей. Или, если считать "в дронах", то это 2500 дронов- "мавиков"! А в "ромашках" считать - так и вовсе 3333.

То есть чтобы киргизские детишки комфортно добирались в школу, где их научат говорить по-русски (для повышения конкурентоспособности в качестве мигранта) и ненавидеть Россию (за "колониальное" прошлое), наши парни на фронте недополучат жизненно необходимые им 2500 дронов. И лишатся возможности обезопасить от атак вражеских дронов более 3 тысяч своих машин. Во сколько новых солдатских гробов это обойдется нашей стране - легко догадаться. Не слишком ли высока цена за "спонсорские подарки" не шибко любящим нас среднеазиатским этнократиям?

Если же добавить к этому затулинский подарок Таджикистану на 4 млрд рублей, то цифры получатся и вовсе запредельные: 10 тыс. дронов и 13,3 тыс. спасенных машин! А посчитать (опять же в "мавиках" и "ромашках"), во что обошлось и ныне обходится стране и ее армии строительство в постсоветских республиках т.н. "русских школ" (хотя русского в них - только обучение русскому языку, а отнюдь не нашей культуре и нашей трактовке истории), то и вовсе волосы дыбом встанут!

Тут, право же, невольно вспомнишь арестованное ныне ворье в генеральских чинах из Минобороны. Но ведь не они же одни за счет обороноспособности жировали! Сколько, по сути, украли у воюющей армии за два с половиной года СВО разного рода "благотворители Средней Азии" - так тоже весьма нехилая сумма получается. А стало быть, и у этих людей руки так же по локоть в крови наших солдат и ежедневно гибнущих гражданских, как и у проворовавшихся генералов - ведь были деньги, которые могли пойти на приближение Победы и спасение солдатских жизней, но они просто украдены или "подарены" постсоветским "баям" - по последствиям не суть важно: для нас они пропали, и люди наши погибли именно из-за этого.

Что с того?
Имеем ли мы с вами право обвинять вывозящих миллиарды в Среднюю Азию чиновников и депутатов? Да, безусловно, имеем. Ибо бюджет формируется из наших налогов, и про то, что лучше питать этими деньгами будущих мигрантов, чем использовать их на спасение наших воюющих бойцов, у нас никто вроде бы не спрашивал. Конечно, как люди православные, мы можем сказать: "Бог им судья". Но, право же, очень хотелось бы, чтобы и наши силовики с правоохранителями в "каждому Аз воздам" хотя бы немного Господу посодействовали. Причем еще в этой, земной жизни.

Владимир ХОМЯКОВ

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727852280


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