 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.10.2024
11:38  Удар Ирана по Израилю, долгожданный приказ Белоусова и начало конца Украины
11:36  Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете
11:34  Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
10:39  Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:37  Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:31  Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:24  Игорь Караулов: Пантюркисты идут по дороге разочарований

10:09  Сварогов рог... Почему неоязычество – серьезная проблема, - Сергей Худиев
09:58  Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:49  Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников
09:39  "Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
09:27  Израиль уничтожает своих врагов по одному, - Евг. Балакин
09:18  Плата за бдительность, или Как приживается в Казахстане система оплачиваемых доносов, - Б.Ильяс
09:14  Монетизация "по-научному", или За что берут "мзду" ректоры вузов в Казахстане, - Б.Курманов
08:57  Курская дуга, 1 октября: часть свежих сил ВСУ не попадает в "Веселую мясорубку", а перемалывается на Сумщине, - Р.Маркуш
08:54  Уходящая эпоха Джимми Картера: чему учит история, - Роман Райнхардт
07:55  За мир во всем Кашмире. Индия призывает Пакистан урегулировать старейший конфликт в Азии, - С.Строкань
07:44  Война мутного дня. Евреи попрятались и даже отменили новогодние молитвы у Стены плача, - Эльнар Байназаров
07:39  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре
06:41  Пауки в угледарской банке. Министр обороны Украины пошел против главы ГУР, - НГ
02:13  Призрак Всемирного Центробанка, - Валентин Катасонов
02:03  Туркменский тяжелоатлет Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд на юниорском ЧМ в Испании
01:30  Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании
00:50  Букеевцы. Кто и зачем создал орду между Волгой и Уралом (история), - Петр Бологов
00:49  Россия никогда не возьмет на вооружение израильские методы, - Петр Акопов
00:36  Мусульмане консолидируются вокруг Москвы и Грозного, - Андрей Мельников
00:32  Вест-индская кампания 2024. Индуисты во властной элите Соединенных Штатов, - Михаил Стрелец
00:22  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре, - Анастасия Башкатова
00:15  Паломники-хасиды прибыли в Умань со своей полицией
00:02  Куда разворачивает страну "Грузинская мечта", - Вл.Новиков
00:01  Иран утверждает, что уничтожил в Израиле: 20 истребителей F-35, газовые платформы у Ашкелона и много танков у Нецарима
Вторник, 01.10.2024
20:45  Курская дуга, 29 сентября, внезапный поворот: Почему укры испугались освобождения Обуховки, - Р.Маркуш
20:30  Иран выпустил более 500 баллистических ракет по Израилю
17:06  РосМВД разработало публичный реестр нелегальных мигрантов
17:02  ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по дипмиссии в Хартуме
17:00  Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане
16:55  Средства против Марин Ле Пен. Судебный процесс грозит ее президентской карьере
16:52  Экономика Старого Света угасает, локомотивами мирового развития стали Индия и Китай, - Г.Смирнов
16:51  Запад хочет войны с Россией? Он ее получит, - Владимир Овчинский
16:47  Война и украинская демография. Мобилизационный потенциал Украины исчерпан, - Р.Ищенко
14:44  Умер советско-российский композитор и певец Вячеслав Добрынин
14:36  Тайное оружие "тюркского единства" в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:32  Алматинский марафон: Кыргызстанка Айнуска Калил кызы прибежала первой, но ее дисквалифицировали. Не там пила
14:26  США отмечают прогресс в сотрудничестве с ЦА. Итоги заседания глав МИД "С5+1"
13:35  РосАрмия взяла последние опорники Угледара и заканчивает зачистку подвалов
13:07  В Алматы ударили ножом в сердце Чемпиона Азии среди юниоров по дзюдо Дамира Исаханова
11:09  Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на "перехват" Ту-95
10:55  Ближневосточный кризис: перспективы, - Ростислав Ищенко
10:05  Самый известный кыргызстанский сутенер Дани Ажиев "присел" на 9 лет
09:29  Владислав Шурыгин: Обезглавленная змея жалить не может. Кремль не хочет ничему учиться...
09:27  Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 2, - Максим Медоваров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:31 02.10.2024

1.10.2024
Артур Аваков

Предупреждение главы правительства РФ восприняли не все

Никол Пашинян согласен с Михаилом Мишустиным, но не во всем.
В 2024 году Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполнилось 10 лет. С его помощью удалось устранить множество барьеров между странами, но нужно думать о будущем, считают лидеры союза. В ходе Экономического форума ЕАЭС в Ереване они признали, что, несмотря на очевидные достижения, людям в их странах все еще тяжело вести совместный бизнес. Помочь решить эту проблему может развитие цифрового пространства.

Термины, связанные с цифровизацией, прочно вошли в наш обход, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом речь должна идти о полном преобразовании государственных служб. Недостаточно оцифровать документы, нужно изменить работу ведомств. В том числе предоставление госуслуг должно быть максимально упрощено, а основанием для этого станет доверие между государством, бизнесом и гражданами. В частности, это упростит трансграничную торговлю, позволит сократить налоги и административные расходы. Реализация этих новшеств потребует значительных усилий, но игнорировать их нельзя.

"Чтобы построить цифровое общество и развитую экономику, мы прежде всего приняли решение закрепить нашу цифровую архитектуру на двух важных принципах – доверии и безопасности. Цифровые процессы должны быть практичными, актуальными и полезными для людей и бизнеса. Если этого не происходит, то это не цифровизация, а имитация, что бесполезно", – подчеркнул армянский лидер Пашинян.

Примечательно, что все пленарное заседание соответствовало настрою армянского лидера. Хотя и не без шероховатостей, участники встречи излучали оптимизм и дружелюбие. В том числе не стал исключением премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, который первым делом поблагодарил Пашиняна за прием. В этот момент они как будто забыли о холодной дипломатической войне между Ереваном и Минском.

При этом Головченко отметил, что, несмотря на определенные достижения в цифровизации стран ЕАЭС, игнорировать проблемы невозможно. "Темпы не соответствуют согласованным планам. Из 39 общих процессов все государства ЕАЭС подключены только к 21, а информационный обмен осуществляется только по 18", – признал представитель Минска.

Тем не менее, по его словам, в Белоруссии сформирована целенаправленная политика по развитию цифровизации. Так, республика наращивает темпы по импортозамещению, вместе с российскими коллегами развивает оптоэлектронику. Белорусский премьер отметил, что цифровизация должна обслуживать общие интересы стран ЕАЭС. Это значит, что она должна внедряться на базе единых принципов и подходов.

В свою очередь, глава правительства Казахстана Олжас Бектенов с гордостью завил, что его страна – лидер в IT-индустрии среди стран Центральной Азии. "Вклад IT-сферы в ВВП Казахстана – 4,3%, более 93% госуслуг предоставляется исключительно в электронном виде", – подчеркнул глава правительства.

Также Бектенов сообщил, что Астана выступает за совместную цифровизацию в рамках ЕАЭС. В качестве одного из позитивных примеров он привел запуск унифицированного поиска "Работа без границ", с помощью которого можно искать вакансии и сотрудников в странах союза. "Цифровизация – это не модный тренд, а залог экономического процветания", – заключил глава казахстанского правительства.

Цифровизация открывает новые горизонты, согласен премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров. "Мы создаем общий мозг для ЕАЭС. Так мы унифицируем свои стандарты, упростим трансграничные процедуры, сформируем единые механизмы обмена информацией", – сказал он. При этом он решил похвастаться проектом "Цифровая таможня", который позволил значительно сократить время прохождения границы. Если до 2020 года это занимало в среднем 5 часов 18 минут, то сейчас – меньше 45 минут.

"ЕАЭС исполнилось десять лет. Не самый большой срок, но с уверенностью можно сказать, что интеграционный проект состоялся и успешно работает… У союза есть все возможности, чтобы стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира", – уверен премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, дальнейшее движение вперед зависит от того, как союзники будут работать над созданием единого цифрового пространства. "Перед нами стоит масштабный вызов – обеспечить технологическую независимость союза, удержать и увеличить темпы проникновения технологий в экономику, социальную сферу и государственное управление. Такие системные задачи можно выполнить только общими усилиями, и полагаться следует исключительно на собственные разработки и новации", – сказал Мишустин.

При этом премьер-министр России предупредил, что отказ от цифрового суверенитета, сдерживание процессов гармонизации цифровой трансформации на евразийском пространстве, а также неосмотрительное внедрение рядом участников союза решений из недружественных России стран могут привести к появлению торговых и административных барьеров. "Это способно подорвать основы интеграционного объединения", – добавил Мишустин.

Впрочем, после форума состоялось расширенное заседание Евразийского межправительственного совета, на котором выяснилось, что у союзников есть проблемы не только с цифровизацией. Причем предостережения Москвы не оказывают на них большого эффекта.

Так, Пашинян сообщил, что отсутствие решения по вопросам общего энергетического рынка существенно сдерживает темпы роста экономик членов ЕАЭС. При этом он подчеркнул, что Ереван никогда не соглашался на ограничение своего суверенитета в вопросах региональных коммуникаций. "Такого никогда не было, и это явное искажение фактов. Армения берет на себя четкое обязательство обеспечивать безопасность грузов, транспортных средств и людей на своей территории, и мы это гарантируем", – сказал Пашинян.

Как несложно догадаться, его слова были адресованы Москве и Баку. В совместном заявлении от 9 ноября 2020 года главы России, Армении и Азербайджана сообщили, что все экономические и транспортные связи между двумя кавказскими республиками должны быть разблокированы, а контроль за транспортным сообщением будут осуществлять российские пограничники. Но позднее армянские власти стали настаивать, что могут либо сами обеспечить безопасность грузов либо доверить эту миссию частному агентству.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727854260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал жителей Жетысу принять активное участие в референдуме
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
- Инфляция в Республике Казахстан
- Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда обсудили в Правительстве
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ерубаева С.С.
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  