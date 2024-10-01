Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков

10:31 02.10.2024

1.10.2024

Артур Аваков



Предупреждение главы правительства РФ восприняли не все



Никол Пашинян согласен с Михаилом Мишустиным, но не во всем.

В 2024 году Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполнилось 10 лет. С его помощью удалось устранить множество барьеров между странами, но нужно думать о будущем, считают лидеры союза. В ходе Экономического форума ЕАЭС в Ереване они признали, что, несмотря на очевидные достижения, людям в их странах все еще тяжело вести совместный бизнес. Помочь решить эту проблему может развитие цифрового пространства.



Термины, связанные с цифровизацией, прочно вошли в наш обход, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом речь должна идти о полном преобразовании государственных служб. Недостаточно оцифровать документы, нужно изменить работу ведомств. В том числе предоставление госуслуг должно быть максимально упрощено, а основанием для этого станет доверие между государством, бизнесом и гражданами. В частности, это упростит трансграничную торговлю, позволит сократить налоги и административные расходы. Реализация этих новшеств потребует значительных усилий, но игнорировать их нельзя.



"Чтобы построить цифровое общество и развитую экономику, мы прежде всего приняли решение закрепить нашу цифровую архитектуру на двух важных принципах – доверии и безопасности. Цифровые процессы должны быть практичными, актуальными и полезными для людей и бизнеса. Если этого не происходит, то это не цифровизация, а имитация, что бесполезно", – подчеркнул армянский лидер Пашинян.



Примечательно, что все пленарное заседание соответствовало настрою армянского лидера. Хотя и не без шероховатостей, участники встречи излучали оптимизм и дружелюбие. В том числе не стал исключением премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, который первым делом поблагодарил Пашиняна за прием. В этот момент они как будто забыли о холодной дипломатической войне между Ереваном и Минском.



При этом Головченко отметил, что, несмотря на определенные достижения в цифровизации стран ЕАЭС, игнорировать проблемы невозможно. "Темпы не соответствуют согласованным планам. Из 39 общих процессов все государства ЕАЭС подключены только к 21, а информационный обмен осуществляется только по 18", – признал представитель Минска.



Тем не менее, по его словам, в Белоруссии сформирована целенаправленная политика по развитию цифровизации. Так, республика наращивает темпы по импортозамещению, вместе с российскими коллегами развивает оптоэлектронику. Белорусский премьер отметил, что цифровизация должна обслуживать общие интересы стран ЕАЭС. Это значит, что она должна внедряться на базе единых принципов и подходов.



В свою очередь, глава правительства Казахстана Олжас Бектенов с гордостью завил, что его страна – лидер в IT-индустрии среди стран Центральной Азии. "Вклад IT-сферы в ВВП Казахстана – 4,3%, более 93% госуслуг предоставляется исключительно в электронном виде", – подчеркнул глава правительства.



Также Бектенов сообщил, что Астана выступает за совместную цифровизацию в рамках ЕАЭС. В качестве одного из позитивных примеров он привел запуск унифицированного поиска "Работа без границ", с помощью которого можно искать вакансии и сотрудников в странах союза. "Цифровизация – это не модный тренд, а залог экономического процветания", – заключил глава казахстанского правительства.



Цифровизация открывает новые горизонты, согласен премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров. "Мы создаем общий мозг для ЕАЭС. Так мы унифицируем свои стандарты, упростим трансграничные процедуры, сформируем единые механизмы обмена информацией", – сказал он. При этом он решил похвастаться проектом "Цифровая таможня", который позволил значительно сократить время прохождения границы. Если до 2020 года это занимало в среднем 5 часов 18 минут, то сейчас – меньше 45 минут.



"ЕАЭС исполнилось десять лет. Не самый большой срок, но с уверенностью можно сказать, что интеграционный проект состоялся и успешно работает… У союза есть все возможности, чтобы стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира", – уверен премьер-министр России Михаил Мишустин.



По его словам, дальнейшее движение вперед зависит от того, как союзники будут работать над созданием единого цифрового пространства. "Перед нами стоит масштабный вызов – обеспечить технологическую независимость союза, удержать и увеличить темпы проникновения технологий в экономику, социальную сферу и государственное управление. Такие системные задачи можно выполнить только общими усилиями, и полагаться следует исключительно на собственные разработки и новации", – сказал Мишустин.



При этом премьер-министр России предупредил, что отказ от цифрового суверенитета, сдерживание процессов гармонизации цифровой трансформации на евразийском пространстве, а также неосмотрительное внедрение рядом участников союза решений из недружественных России стран могут привести к появлению торговых и административных барьеров. "Это способно подорвать основы интеграционного объединения", – добавил Мишустин.



Впрочем, после форума состоялось расширенное заседание Евразийского межправительственного совета, на котором выяснилось, что у союзников есть проблемы не только с цифровизацией. Причем предостережения Москвы не оказывают на них большого эффекта.



Так, Пашинян сообщил, что отсутствие решения по вопросам общего энергетического рынка существенно сдерживает темпы роста экономик членов ЕАЭС. При этом он подчеркнул, что Ереван никогда не соглашался на ограничение своего суверенитета в вопросах региональных коммуникаций. "Такого никогда не было, и это явное искажение фактов. Армения берет на себя четкое обязательство обеспечивать безопасность грузов, транспортных средств и людей на своей территории, и мы это гарантируем", – сказал Пашинян.



Как несложно догадаться, его слова были адресованы Москве и Баку. В совместном заявлении от 9 ноября 2020 года главы России, Армении и Азербайджана сообщили, что все экономические и транспортные связи между двумя кавказскими республиками должны быть разблокированы, а контроль за транспортным сообщением будут осуществлять российские пограничники. Но позднее армянские власти стали настаивать, что могут либо сами обеспечить безопасность грузов либо доверить эту миссию частному агентству.