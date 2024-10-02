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Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:37 02.10.2024

Sabah
Турция
02 октября 2024
Sabah: Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны

Риск третьей мировой войны растет, пишет Sabah. Толчком к началу глобального кризиса могут стать не только напряженность на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, но и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Юго-Восточной Азии, считает автор статьи.
Ферхат Унлю (Ferhat Ünlü)
"Я не вижу риска третьей мировой войны и не хочу видеть".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 12 июля 2024 года.
"Такой риск (третьей мировой войны) существует. Мир должен серьезно отнестись к этому сценарию".
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan), 24 июня 2024 года.

Мир, особенно за последние 14 лет (за точку отсчета арабской весны можно взять 2010 год), превратился в место, где экономические, политические, культурные, разведывательные и военные конфликты стали гораздо более интенсивными.

Турция, находясь в эпицентре всех конфликтных осей, пока продолжает оставаться безопасной гаванью. В этой статье мы сосредоточимся на вопросе о том, что следует понимать под этими тремя близкими друг к другу заявлениями, отраженными в риторике первых лиц государства, начиная с президента Эрдогана, и в этой связи обратимся к сценариям мировой войны.
Чисто математически риск третьей мировой войны существует всегда, однако, когда возникает сценарий вероятности, выходящей за эти рамки и превышающей, например, десятипроцентный и постепенно двадцатипроцентный порог, нужно вести серьезную подготовку. Когда экономическая и политическая напряженность в мире сочетается с фактором искусственного интеллекта, риск превращения картины в "антиутопию", то есть мрачную реальность, есть, хотя и низкий.
Зоны риска для мировой войны
Для реалистичного рассмотрения сценариев войны необходимо изучить возможные причины напряженности и регионы с тяжелой обстановкой. Одна из причин напряженности – геополитика. В частности, обостряющаяся борьба за власть между Соединенными Штатами и странами – членами НАТО, с одной стороны, и Россией, Китаем, с другой.

Одной из возможных причин войны, если не сегодня, то в лучшем случае через 20 лет, могут стать ресурсы. Такие факторы, как уменьшение запасов воды, продовольствия, энергии, подземных богатств, могут вызвать войны из-за массовой миграции. Это также параметр, связанный с глобальным изменением климата.
Другая причина – асимметричные войны и террористические операции, которые в настоящее время широко используются многими странами для снижения вероятности третьей мировой войны и уменьшения издержек. Они тоже могут исчерпать лимит (особенно если никто не окажется победителем) и перерасти в обычный конфликт.
А если такая вероятность возникнет в течение 20 лет, какими будут возможные фронты? Если мы примем во внимание фактор Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Ближнего Востока и Ливии, то одним из таких фронтов является Северная Африка.
В краткосрочной перспективе, например, в течение года риск начала мировой войны, по оценкам крупнейших секретных служб мира, составляет максимум 15%.

Многие службы и армии прогнозируют, что в течение десяти лет этот показатель может вырасти до 25%, а в ближайшие 20 лет будут обсуждаться сценарии войны с вероятностью до 40%.Иначе говоря, мы не единственная страна, кто обсуждает эти сценарии, и развитые страны мира оценивают риски с помощью различных технологических инноваций, прежде всего, информационных систем, поддерживаемых искусственным интеллектом.

Ближний Восток и православный Восток кипят
Рассмотрим возможные причины войны. Из них две наиболее близкие. Это ирано-израильская напряженность на Ближнем Востоке, которая сегодня продолжается через прокси-силы; при этом из-за позиции администрации Нетаньяху в Израиле, чинящей массовые убийства, напряжение растет день ото дня. Это также российско-украинский конфликт на православном Востоке.

Еще одна точка – это, конечно, Азиатско-Тихоокеанский регион. Претензии Китая в отношении Тайваня с возможным вмешательством США могут перерасти в крупный конфликт. Напряженность между Индией и Пакистаном в Юго-Восточной Азии всегда несет в себе риск перерастания в горячий конфликт, особенно в Кашмире.
Турция находится в самом центре оси двух крупных конфликтов, за исключением Тихоокеанского региона. Последнюю четверть XX века и первую четверть XXI века наша страна провела в борьбе с терроризмом. В то время как в конце первой четверти XXI века обсуждаются сценарии третьей мировой войны, мы должны быть готовы как в военном, разведывательном плане, так и прикладывать все дипломатические силы, чтобы конфликты ограничивались региональными столкновениями. Остальное мы сможем понять только со временем.

Источник - inosmi.ru
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