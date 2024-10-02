 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:39 02.10.2024

Military Watch Magazine
США
02 октября 2024
Что, если Иран только что пресек вторжение Израиля в Ливан? Возможно, одного ракетного удара будет достаточно
Military Watch: удары Ирана поставили под сомнение наступление Израиля на Ливан

В ответ на июльскую атаку со стороны Израиля Иран ударил баллистическими ракетами по ключевым израильским авиабазам, сообщает Military Watch Magazine. Ущерб настолько велик, что возникают сомнения, сможет ли теперь Израиль продолжить только что начавшееся вторжение в Ливан.
По данным многочисленных источников, мощные удары иранских баллистических ракет по израильским целям 1 октября причинили серьезный ущерб военной инфраструктуре страны, причем атаки в рамках операции "Правдивое обещание - 2" были начаты в ответ на израильский удар по Тегерану 31 июля. Масштабы ущерба спровоцировали вопросы о том, сможет ли Израиль продолжать свое вторжение в соседний Ливан, начавшееся менее чем за два дня до иранских атак.

Многочисленные источники сообщили, что под ударом оказались ключевые авиабазы - в частности, Хацерим, где базируются израильские F-15, а также Неватим, где размещены все израильские истребители-невидимки F-35. Иранские источники сообщили, что последний объект был "полностью разрушен", а ряд F-35 уничтожены. С тех пор появились сообщения о том, что ракетные удары также были нацелены на сосредоточения войск, в том числе внушительную концентрацию танков и бронетехники, что может еще серьезнее осложнить Израилю будущие наступления.

Израильские и западные официальные лица широко подчеркивали необходимость ответных действий против Ирана, что также повышает вероятность того, что вторжение в Ливан опустится ниже в списке приоритетов страны. Ожидается также, что ракетный удар поднимет боевой дух противников Израиля по всему региону - включая "Хезболлу" в Ливане, коалиционные силы "Ансарулла" в Йемене (хуситы), различные группы ополченцев в Ираке и ряд палестинских боевых групп вроде ХАМАС и "Исламского джихада".

По сети гуляют кадры ликующих палестинцев, радующихся ударам по Израилю после целого года ожесточенных боевых действий. Считается, что влияние на моральный дух тем важнее после многочисленных успешных ударов Израиля по руководству организаций противника - включая ликвидацию генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы и других ключевых лидеров группировки и иранских деятелей 27 сентября в ходе масштабной бомбардировки его бункера в Бейруте.

Хотя масштаб ущерба, нанесенного израильским наземным войскам, остается неопределенным, ожидается, что недавние атаки как минимум серьезно нарушат запланированное наступление в Ливане. Потеря F-35 может стать особенно серьезным ударом: хотя возможности малозаметности имеют ограниченную полезность в воздушном пространстве Ливана в силу отсутствия у противника должной противовоздушной обороны, у Израиля нет других истребителей со сравнительно современной авионикой и передовой аппаратурой. F-35 обеспечивают гораздо большую степень ситуационной осведомленности, чем другие израильские самолеты, и хорошо подходят для ударов по наземным войскам сквозь сложные сети укреплений, как у "Хезболлы".

Соответственно, с конца 2023 года США работают над тем, чтобы "расширить возможности вооружения F-35 и увеличить темпы поставок запасных частей", резко нарастив снабжение Израиля, чтобы позволить его небольшому флоту истребителей-невидимок совершать больше вылетов против палестинских, ливанских и сирийских целей. Потеря этих ресурсов (а возможно, и F-15) подорвет возможности израильской авиации содействовать сухопутному продвижению в Ливан. Каким будет ответ Израиля и его близких союзников в Турции и западном мире, пока неясно.

Источник - inosmi.ru
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