Украинский гарнизон оставил Угледар

11:13 02.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 1 октября



Михаил Пшеничников



СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 1 октября в разрезе СВО. Украинский гарнизон Угледара спасается бегством, ВС РФ уже пробились к центру города. У Североатлантического альянса новый генеральный секретарь – им стал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.



Коллапс обороны



