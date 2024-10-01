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|Украинский гарнизон оставил Угледар
11:13 02.10.2024
– итоговая сводка Readovka за 1 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 1 октября в разрезе СВО. Украинский гарнизон Угледара спасается бегством, ВС РФ уже пробились к центру города. У Североатлантического альянса новый генеральный секретарь – им стал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.
Коллапс обороны
Подразделения 72-й ОМБр ВСУ и других частей, составляющих гарнизон Угледара, бросили позиции и вышли из населенного пункта на север, используя оставшееся для этого "бутылочное горло". Поступила также информация от военных источников о радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ в городе со своим командованием о том, что гарнизон получил разрешение на прорыв. Неприятель группами начал бежать из Угледара уже к исходу 30 сентября, но были и более ранние случаи оставления позиций. Правда, противник покидал их без приказа и неорганизованно. Добро от украинского командования фронтового участка на выход гарнизона обусловлено тем, что подразделения ВСУ в южной части города могли быть окружены. Ведь группировки ВС РФ, наступая на востоке и на западе, попросту рассекают Угледар на две части. На данный момент русская армия уже овладела горсоветом. Коридор, по которому остатки ВСУ могут выйти на север с южной части населенного пункта, критически сузился. Вот Киев и выбрал между двух зол – получить котел и кадры повальной сдачи в плен своих солдат или же самостоятельно поставить точку в обороне города и нивелировать имиджевый удар. Однако командование ВСУ слишком поздно дало разрешение покинуть позиции. Теперь выход на север будет сопряжен с сонмом проблем для остатков гарнизона. Первая из них – то, что противник, передвигающийся "ручейком" из разных частей Угледара на север, даже под частичным прикрытием городской застройки все равно будет вынужден пересекать простреливаемые площади. На этом беды украинских военных не заканчиваются. Даже покинув населенный пункт и двигаясь на север или северо-запад, отступающие попадут на открытые поля, где вся территория пристреляна артиллерией, а за местностью постоянно наблюдают и ведут охоту русские операторы дронов.
Ранее опубликованное
текстовое сообщение военного из 72-й ОМБр ВСУ дает четкое представление об обстановке и условиях, в которых происходит украинский забег по большому тиру. И, наконец, противник, предпринимая бегство из города для повышения шансов не получить удар по снявшимся с позиций подразделениям, попросту вынужден бросить арьергард, который должен прикрывать отход. Как Киев может убедить кого-то остаться, фактически обменивая их жизни на жизни тех, кому дали зеленый свет? В армии, где бытует систематическое недоверие верха к низу и наоборот, все происходит по классическому сценарию. Кто-то получает приказ, а кто-то нет, искренне полагая, что оборона продолжается. Не будет удивительным впоследствии узнать из показаний пленных, что в условиях массового отхода ВСУ подразделение или позиция N никаких распоряжений не получали. Теперь дело только за зачисткой города и проверкой его зданий саперами.
Угледаром коллапс обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении не ограничивается. Русские передовые подразделения, наступающие от поселка Водяное и шахты "Южнодонбасская-3", вплотную подошли к селу Богоявленка. Дистанция до него составляет порядка 1 км. По предварительным данным, в селе еще остается много военного имущества, вывозить которое у неприятеля не было ни времени, ни возможностей. Теперь он рискует оставить все это на трофеи для ВС РФ. Приказ на отход сил 72-й ОМБр мог быть отдан командованием украинской армии и по причине того, что линию обороны у Богоявленки надо хоть чем-то насытить, или обвала фронта не избежать.
Новое лицо, риторика старая
В Североатлантическом альянсе новый генсек. Йенса Столтенберга на посту руководителя организации сменил бывший глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Редакция Readovka уже делала
штрихи к его политическому портрету. Но самое интересное оказалось в речи новоиспеченного генсека НАТО, произнесенной после церемонии передачи полномочий в брюссельской штаб-квартире организации.
"Мой второй приоритет – усилить нашу поддержку Украины и приблизить ее к НАТО, потому что не может быть прочной безопасности в Европе без сильной, независимой Украины. Мы должны выполнить пакет, согласованный на Вашингтонском саммите – командование, финансовое обязательство и необратимый путь Украины к членству. И мы должны поддерживать эту поддержку в будущем, потому что законное место Украины – в НАТО", – сказал Рютте.
Это не что иное, как очередная порция "моркови на веревке" для Киева. Новый генсек не мог сказать по-другому, преемственность по отношению к предыдущему руководству организации должна быть соблюдена. Однако легко заметить, что это выступление представляет собой очередной набор общих фраз, лишенных конкретики в виде сроков и прочего, что уже неоднократно требовал тот же Зеленский. Четких посылов снова нет. Да и не будет лишним заметить, что генсек НАТО де-факто обладает очень скромными полномочиями, которые непосредственно на вопрос вступления страны в Альянс никак не влияют. Об этом ранее говорили другие участники организации, например, президент Турции Эрдоган, заявивший, что ряд влиятельных стран-членов военного блока не желают видеть Украину в НАТО.
Марк Рютте решил выжать максимум из своего положения говорящей головы. Он поддержал идею применения ракетного вооружения стран НАТО по объектам в глубине территории России. Но оговорился, что подобное решение будет приниматься каждым участником организации самостоятельно. Если не вдаваться в детали, то, по всей видимости, эти заявления сделаны сугубо в интересах Киева, потому что надо дать что-то "позитивное", которое можно показать по телевизору, забив поток сообщений о бегстве ВСУ из Угледара.
Вчера, 30 сентября, главным событием
дня стал выход ВС РФ к юго-западным окраинам Селидово. На Украине поиском не обновивших свои данные в системе военного учета занялась полиция.