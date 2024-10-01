Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

11:34 02.10.2024

Инициатива о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии возвращена в парламент

Екатерина КОСОБОКОВА



Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. Такую информацию озвучили в администрации главы страны.



"Президент не подписала закон", - сказала собеседница ТАСС.



Она уточнила, что документ возвращен в парламент, Зурабишвили не стала накладывать на него вето. В администрации подчеркнули, что законодательство страны предусматривает такие действия.



Летом правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" внесла в парламент страны большой пакет законопроектов, состоящий из 19 документов. Все они посвящены двум основным темам - запрету ЛГБТ* и смены пола. В частности, в Грузии предлагалась запретить регистрацию однополых браков, пропаганду движения, популяризацию инцестов, а также показывать на телевидении интимные однополые сцены.



В мае Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. Глава Грузии отметила, что данная инициатива противоречит конституциям и всем направлениям ЕС, поэтому представляет проблему на европейском пути.



* Движение признано экстремистским и запрещено в России