Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете

11:36 02.10.2024

2 октября 2024



Китай будет объединенными усилиями с Россией вносить вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



Об этом он написал в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия двусторонних дипломатических связей, передает ТАСС.



Китайский лидер подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-российских отношений.



"...готов вместе с президентом Путиным... постоянно расширять всестороннее практическое сотрудничество между двумя государствами... вносить новый вклад в сохранение мира и стабильности на планете..." - говорится в послании.



Ранее президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики.



Также посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что связи России и КНР эффективнее классических альянсов эпохи холодной войны.