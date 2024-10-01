 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Удар Ирана по Израилю, долгожданный приказ Белоусова и начало конца Украины
11:38 02.10.2024

Главное за ночь и утро 2 октября

Удар возмездия Ирана по Израилю: "Железный купол" пробит. Долгожданный приказ Белоусова - тысячи единиц новейшего вооружения уйдут на фронт. Начало конца Украины - Россия проведет массированную атаку объектов? Царьград собрал главное за ночь и утро 2 октября.

Удар Ирана по Израилю

Как пишет Jerusalem Post, по Израилю было выпущено около 400 ракет. При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80% из них поразили цели на израильской территории. Причем поступают сообщения, что атака осуществлялась в несколько волн.

Судя по кадрам с мест, "Железный купол" удалось перегрузить. Многие ракеты достигали своих целей. КСИР утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море.

Иран считает свой удар по Израилю законным ответом на нарушение суверенитета страны. Об этом заявили в иранском постпредстве при ООН. Кроме того, КСИР назвал ракетную атаку на Израиль местью за смерть главы политбюро ХАМАС, генсека "Хезболлы" и командующего силами "Аль-Кудс".

Не стерпели персы. Что ж. С выводами пока повременим. Израиль долго провоцировал Иран на ответ. Для себя зафиксируем, что все происходящее – целиком и полностью вина агрессивной милитаристской политики Израиля,
– отметил военкор Алексей Живов.

Тем временем иранское издание ShafaqNA утверждает, что КСИР поразил 20 израильских самолетов F-35 во время ракетного удара. Самолеты якобы уничтожили на авиабазе Неватим, которая была целью сегодняшней атаки. Если информация подтвердится, то примерная сумма ущерба – 2,5 триллиона долларов.

Также, как сообщает IRIB, часть иранских ракет ударила по району Нецарим в секторе Газа, "поразив большое число" израильских танков. Приблизительные результаты иранской операции будут вырисовываться позднее. Одно можно сказать точно: это не медийная атака, как в апреле.

В свою очередь ЦАХАЛ объявил, что ответит на иранскую ракетную атаку и результат "увидит весь Ближний Восток". Вот и посмотрим.

Долгожданный приказ Белоусова

Канал "РЕН ТВ|Новости" сообщил о действительно превосходных новостях. Долгожданный приказ Белоусова:

Свыше шести тысяч единиц нового вооружения планируют передать в сухопутные войска России. Об этом сообщил Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем сухопутных войск.

О каком оружии идет речь – не уточняется, но эксперты возлагают самые смелые надежды. Глава ведомства во время поздравления наших бойцов отметил:

В настоящее время воины-сухопутчики умело действуют в непростых условиях обстановки в ходе специальной военной операции, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Личный состав Сухопутных войск неизменно демонстрирует высочайшее мастерство и боевую выучку, успешно осваивает сложное современное вооружение, с честью решает поставленные задачи.

Как писал ранее военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко:

Реальной проблемой является не столько взяточничество и воровство, сколько то, что у страны нет нужного сейчас оружия. И эта беда с коррупцией хотя и тесно связана, но полностью ею не обуславливается.

И вот, судя по всему, как минимум часть того, в чем нуждаются наши бойцы, стало идти на фронт.

Начало конца Украины

По внутренней сетке Киева, по которой идут прямые распоряжения и директивы с Банковой, разгоняется предупреждение, которое поступило якобы от Соединенных Штатов. Так, США через Ермака сообщают: на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия проведет массированную атаку объектов на Украине. Военкор Юрий Котенок пишет, что названные США сроки атаки русских - 72 часа.

Временное окно - ближайшие 72 часа. Предупреждение якобы спущено через Ермака напрямую Штатами,
- написал военкор в своем телеграм-канале со ссылкой на киевского инсайдера.

Главной целью предполагаемой атаки русских в Киеве называют военные аэродромы, которые подготовлены для базирования американских истребителей F-16.

Как утверждает источник, на Банковой опасаются, что Москва попытается воспользоваться обострением вокруг Израиля для решения вопроса с аэродромами внутри Украины, подготовленными для базирования F-16,

- написал Котенок.

Источник - Царьград
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