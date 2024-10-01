Рекордный по величине клад нашли в Великом Новгороде - 3 кг серебряных монет и украшений X века

11:40 02.10.2024

В Великом Новгороде нашли рекордный клад из 1900 серебряных украшений и монет



Российские археологи обнаружили в Великом Новгороде рекордный по своей величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН, передает ТАСС.



Отмечается, что клад, который получил название "Воздвиженский", был обнаружен во время раскопок на Софийской стороне на территории улицы Воздвиженской, где ведется строительство жилого дома. Он стал третьей подобной находкой на территории города, сделанной при изучении слоев, относящихся к первым десятилетиям существования Великого Новгорода.



По словам ученых, данная находка является одним из самых крупных новгородских кладов. Он включает 1800 целых и фрагментированных серебряных монет, более 80 серебряных украшений. Вес находки около трех килограмм.



Кроме того, среди находок одни из самых древних серебряных крестов на Руси. При этом специалистам известно не так много крестов этого времени.



Ранее археологи Белинской экспедиции Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого нашли в Крыму древний город, а в Иркутской области обнаружили остатки листопадных деревьев возрастом 184 миллиона лет. Тем временем в тувинской Долине царей нашли новые артефакты. Их показали широкой публике в Национальном музее Республики Тыва.



До этого российские ученые рассказали о результатах исследования берестяных грамот, найденных в Новгородской области. Одной из интересных находок стало письмо средневекового злопыхателя с необычным содержанием.