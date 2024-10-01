Мир дрифтует от США - начинается время кошмаров, - Габор Штайнгарт

11:45 02.10.2024

Focus

Германия



Мир дрифтует от США - начинается время кошмаров

Focus: американский век подошел к концу - все больше стран отворачивается от США



Американские амбиции "мировой державы" подутихли, пишет Focus. Из крупнейшей экспортной державы США превратились в крупнейшего заемщика, к чему также прибавились грубые ошибки во внешней политике, которые стоили миллионов жизней. Американский век подошел к концу.



Габор Штайнгарт (Gabor Steingart)



Американский век подходит к концу. Все больше стран отворачиваются от США и президента Джо Байдена. Но впереди новая эра, открывающая новые возможности для монстров.



История присваивает титул "мировой державы" лишь на ограниченное время. Римская империя исчезла в тумане истории после вторжения вандалов. Распалась и Британская империя, в период своего наивысшего расцвета занимавшая 25% поверхности Земли.



Коммунистическая мировая революция Владимира Ленина дошла до Анголы, Кубы и Восточной Германии, но закончилась с распадом Советского Союза. Гитлеровская фантазия о завоевании мира - "Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра - весь мир" - оборвалась в Сталинграде.



США: жизненно важная нация вместо счастья изоляции



После провала Гитлера и Ленина США стали доминирующей мировой державой конца XX века. В своем эссе "Американский век" редактор журнала "Тайм" Генри Люс уже в 1941 году призвал соотечественников стремиться к мировому лидерству:



"Настало наше время стать центром силы, из которого по всему миру распространяются идеалы".



Американский народ должен отказаться от мечты о счастливом пребывании в изоляции и "всем сердцем принять роль самой могущественной и жизненно важной нации в мире".



С приходом Трампа амбиции мировой державы подутихли.



Времена меняются: в последнее время, с движением "Америка прежде всего", начавшимся с Дональда Трампа, а теперь охватившим и лагерь демократов, амбиции снова уменьшились. Страна, некогда бывшая крупнейшей экспортной державой мира, стала крупнейшим импортером - и крупнейшим заемщиком. К этому добавились ошибки во внешней политике, от войны во Вьетнаме до кампании в Ираке.



Влияние Вашингтона ослабевает. Лояльность теряется. Американский век, достигший своего наивысшего расцвета в 1990 году с окончанием биполярного противостояния, уже подходит к концу. Мир дрейфует - и дрейфует в сторону от США.



Израиль: раскол



Президент США Джо Байден с большим разочарованием отмечает, что израильтяне теперь бомбят соседей абсолютно самостоятельно. Без предварительных консультаций с Вашингтоном Израиль совершил атаку на Ливан - и ликвидировал лидера "Хезболлы" Насраллу.



Биньямин Нетаньяху жаждет не мира, а мести. Ближний Восток охвачен огнем, и даже американский взвод пожарных, то есть челночная дипломатия вашингтонской администрации, по-прежнему никому не нужна.



Индия: лидер движения неприсоединения



Всего неделю назад премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился в США, чтобы продемонстрировать свою удаленность от Белого дома. Страна перерабатывает российскую нефть, освободившуюся в результате западных санкций, и в больших объемах закупает российское оружие. Индия явно не принимает участия в дрифте от Китая.



Нью-Дейли хочет, чтобы его воспринимали как лидера неприсоединившихся государств, а не вассала Запада. Дипломатическая мантра Индии - "стратегическая автономия".



Китай: из партнера в соперника



Близость между Китаем и США, начавшаяся с поездки дуэта Никсона и Киссинджера в Китай, уступила место враждебности. Пекин хочет превзойти Вашингтон в технологиях, американская же столица хочет отстраниться от китайцев в экономическом аспекте.



Китай ликвидирует свои долларовые резервы, лишая Америку ее крупнейшего кредитора. Америка вводит заградительные тарифы на продажу чувствительных технологий - например, мощных чипов Nvidia. Китай наводняет Запад дешевыми автомобилями. Вокруг Тайваня началась гонка вооружений, которая в любой момент грозит вылиться в острый конфликт.



Турция: новая близость с Путиным



Несмотря на членство в НАТО, Турция под руководством Эрдогана все больше отдаляется от США. Напряженность возникла, прежде всего, из-за покупки российской системы противоракетной обороны С-400 и позиции Анкары в сирийском конфликте, особенно в отношении поддерживаемых США курдских ополченцев, которых Турция считает угрозой. Турция также извлекает пользу из западных санкций, чтобы покупать у Путина дешевое сырье.



Саудовская Аравия: конец вассальной зависимости



Вассальная верность королевства Саудовской Аравии уступила место расчетливой дистанции. Этот перелом ознаменовало убийство журналиста Джамаля Хашогги и отказ Саудовской Аравии выполнять пожелания США по добыче нефти.



Саудовская Аравия не подчинилась требованиям США, настаивавших на увеличении квот на добычу для снижения цен на нефть. Вместо этого королевство переориентировалось на Россию и Китай, особенно в контексте своей энергетической политики.



Европа: приоритет суверенитета



Европейский "поворот" начался; он призван положить конец зависимости Европы от США - как в экономическом плане, так и в рамках НАТО. "Мы должны быть в состоянии защитить себя", - заявила в начале года Урсула фон дер Ляйен. На США по-прежнему приходится около 66% всех расходов альянса на оборону - 968 миллиардов долларов. Это означает, что американская эра подходит к концу, а новая не началась. Настало время, когда уверенность в завтрашнем дне почти исчезла, и бал правят кошмары. Остается надеяться, что итальянский философ Антонио Грамши ошибался:



"Старый мир умирает, новый борется за рождение. Это время монстров".