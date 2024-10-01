Табель о рангах современной войны, - Ю.Борисов

12:03 02.10.2024

Табель о рангах современной войны

Ни одна армия нашего времени, кроме Российской, не обладает таким разносторонним боевым и при этом победным опытом, полученным в реальных условиях первого крупномасштабного европейского военного конфликта XXI века



01.10.2024 | Юрий БОРИСОВ



Западные страны обучили около 127 тыс. военных ВСУ за пределами Украины, говорится в опубликованном 26 сентября докладе Счетной палаты США. Уточняется, что США обучили около 16% от общего количества боевиков. Раннее сообщалось, что страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили около 60 тыс. украинских военнослужащих на собственной территории. В январе 2024 года в Пентагоне заявили, что в общей сложности США и их союзники обучили 118 тыс. бойцов ВСУ. США подготовили около 18 000 человек, еще около 16 300 – Германия.



На фоне более чем неказистых результатов боевых действий обученных Западом украинских военных возникает законный вопрос, а все ли так замечательно и безупречно в той западной "консерватории", где они проходили это обучение?



И самое главное, каким таким волшебным образом, западные армии, которые в течение последних тридцати лет не принимали участия ни в каких войнах, кроме нападений на слабо вооруженные страны третьего мира, могли научить украинских солдат науке современной войны XXI века, в которой они сами никогда не участвовали? И, следовательно, не имеют никакого, тем более системного, опыта на этот счет.



Ведь единственной по-настоящему современной войной нашего времени является нынешняя война на Украине, в которой армии НАТО участвуют только дистанционно, не считая отдельных наемников, которые погоды не делают.



Сообщения с таких удаленных от земных реалий мест обучения показывают, что его ход и исход были вполне ожидаемыми. Например, в июне 2023 года французская Le Monde сообщала, что местные инструкторы обучили порядка 2 тыс. военнослужащих ВСУ на курсах сроком от трех недель до двух месяцев. Считалось, что этого будет достаточно для обучения, но дисциплина у обучающихся была плохой, и, как рассказал изданию один из французских военных, бойцы ВСУ "бросались вперед, как стадо, и громко кричали".



Но мало того! В последнее время появляется все больше указаний на то, что в странах НАТО под давлением печального для них развития событий на Украине началась глубокая переоценка реальностей и собственного места в ней. И ответы на вопрос, кто на самом деле владеет передовым боевым опытом, и кто кого может чему-то научить, оказываются прямо противоположными тому, в чем они раньше были уверены.



А вот и подробности. Якобы самая передовая в мире американская армия начала активно изучать и копировать опыт боевых действий на Украине. Сухопутный войска США, естественно, не могут пригласить к себе в качестве инструкторов российских военных и потому обходятся украинским опытом, которого тоже вполне хватает, чтобы открыть Америке глаза на новый, дивный и совершенно незнакомый им мир военных реалий XXI столетия.



"В прошлом обеспечение мобильности командных пунктов не было главным приоритетом для американской армии, которая за два десятилетия конфликтов в Ираке и Афганистане не сталкивалась с противником, имеющим возможности нанесения ударов на большие расстояния.



Однако военный конфликт на Украине, широкое использование беспилотников и точных ударов показали, насколько уязвимыми могут стать командные пункты.



Во время развертывания 3-й пехотной дивизии, которое завершилось в мае, солдаты координировали свои действия с Группой содействия безопасности Европейского командования США и командой из Украины. Украинские силы передали информацию о проведении боевых операций против российской армии. Данные были распространены и другим подразделениям в Соединенных Штатах, готовящимся к развертыванию в Европе.



В результате были разработаны сценарии боевых действий, включающие такие технологии, как дроны-приманки и использование электромагнитных ловушек, чтобы помочь защитить силы США от превращения в мишень".



Таким образом, настоящая военная табель о рангах современного мира очень сильно, а еще точнее диаметрально противоположна той коммерческо-рекламной мишуре, в рамках которой западные армии всегда впереди планеты всей, даже не имея никакого опыта участия в современной войне.



На самом деле все обстоит с точностью до наоборот.



На первом месте Вооруженные Силы РФ, которые, во-первых, приобрели всесторонний и максимально полный опыт самой современной войны. И, во-вторых, они в этой войне явно одерживают верх.



На втором месте в мире так называемая "украинская" армия, которая за то же время много чему научилась ценой своей обильно пролитой крови.



И, наконец, на третьем и последнем месте все остальные армии мира, в том числе и западные, поскольку они в этом театре войны являются обычными зрителями, которые, в отличие от участников этой военной драмы, никаким равноценным боевым опытом похвастать не могут. А научить кого-либо чему-нибудь путному не могут тем более. И хронические поражения ВСУ вместе с горящей на полях сражений западной техникой – самое убедительное тому подтверждение.