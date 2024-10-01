 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.10.2024
14:56  Израиль направил вторую дивизию (36-ю) в Ливан. На помощь 98-й
14:17  Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон-грата. Вот как нужно разговаривать с разной сволочью!
13:20  Александр Гапоненко: Денацификация украинской нации. Опыт демонтажа госаппарата
13:06  Волна детских самоубийств: Генпрокурор Казахстана сделал заявление
13:01  "Многоэтажки сводят людей с ума". Современная архитектура Таджикистана, - Гафур Шерматов
12:59  Как "бизнесмены" убивают Большую Алматинку, - orda.kz
12:58  Какую американскую партию предпочитают арабы, - П.В.Густерин

12:10  После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ и выйти к реке Волчья
12:03  Табель о рангах современной войны, - Ю.Борисов
11:45  Мир дрифтует от США - начинается время кошмаров, - Габор Штайнгарт
11:41  Возможна ли Великая Сербия? Независимость Республики Сербской – реалии и перспективы, - В.Зотов
11:40  Рекордный по величине клад нашли в Великом Новгороде - 3 кг серебряных монет и украшений X века
11:38  Удар Ирана по Израилю, долгожданный приказ Белоусова и начало конца Украины
11:36  Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете
11:34  Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
11:13  Украинский гарнизон оставил Угледар
10:39  Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:37  Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:31  Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:24  Игорь Караулов: Пантюркисты идут по дороге разочарований
10:09  Сварогов рог... Почему неоязычество – серьезная проблема, - Сергей Худиев
09:58  Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:49  Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников
09:39  "Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
09:27  Израиль уничтожает своих врагов по одному, - Евг. Балакин
09:18  Плата за бдительность, или Как приживается в Казахстане система оплачиваемых доносов, - Б.Ильяс
09:14  Монетизация "по-научному", или За что берут "мзду" ректоры вузов в Казахстане, - Б.Курманов
08:57  Курская дуга, 1 октября: часть свежих сил ВСУ не попадает в "Веселую мясорубку", а перемалывается на Сумщине, - Р.Маркуш
08:54  Уходящая эпоха Джимми Картера: чему учит история, - Роман Райнхардт
07:55  За мир во всем Кашмире. Индия призывает Пакистан урегулировать старейший конфликт в Азии, - С.Строкань
07:44  Война мутного дня. Евреи попрятались и даже отменили новогодние молитвы у Стены плача, - Эльнар Байназаров
07:39  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре
06:41  Пауки в угледарской банке. Министр обороны Украины пошел против главы ГУР, - НГ
02:13  Призрак Всемирного Центробанка, - Валентин Катасонов
02:03  Туркменский тяжелоатлет Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд на юниорском ЧМ в Испании
01:30  Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании
00:50  Букеевцы. Кто и зачем создал орду между Волгой и Уралом (история), - Петр Бологов
00:49  Россия никогда не возьмет на вооружение израильские методы, - Петр Акопов
00:36  Мусульмане консолидируются вокруг Москвы и Грозного, - Андрей Мельников
00:32  Вест-индская кампания 2024. Индуисты во властной элите Соединенных Штатов, - Михаил Стрелец
00:22  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре, - Анастасия Башкатова
00:15  Паломники-хасиды прибыли в Умань со своей полицией
00:02  Куда разворачивает страну "Грузинская мечта", - Вл.Новиков
00:01  Иран утверждает, что уничтожил в Израиле: 20 истребителей F-35, газовые платформы у Ашкелона и много танков у Нецарима
Вторник, 01.10.2024
20:45  Курская дуга, 29 сентября, внезапный поворот: Почему укры испугались освобождения Обуховки, - Р.Маркуш
20:30  Иран выпустил более 500 баллистических ракет по Израилю
17:06  РосМВД разработало публичный реестр нелегальных мигрантов
17:02  ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по дипмиссии в Хартуме
17:00  Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане
16:55  Средства против Марин Ле Пен. Судебный процесс грозит ее президентской карьере
16:52  Экономика Старого Света угасает, локомотивами мирового развития стали Индия и Китай, - Г.Смирнов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Табель о рангах современной войны, - Ю.Борисов
12:03 02.10.2024

Табель о рангах современной войны
Ни одна армия нашего времени, кроме Российской, не обладает таким разносторонним боевым и при этом победным опытом, полученным в реальных условиях первого крупномасштабного европейского военного конфликта XXI века

01.10.2024 | Юрий БОРИСОВ

Западные страны обучили около 127 тыс. военных ВСУ за пределами Украины, говорится в опубликованном 26 сентября докладе Счетной палаты США. Уточняется, что США обучили около 16% от общего количества боевиков. Раннее сообщалось, что страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили около 60 тыс. украинских военнослужащих на собственной территории. В январе 2024 года в Пентагоне заявили, что в общей сложности США и их союзники обучили 118 тыс. бойцов ВСУ. США подготовили около 18 000 человек, еще около 16 300 – Германия.

На фоне более чем неказистых результатов боевых действий обученных Западом украинских военных возникает законный вопрос, а все ли так замечательно и безупречно в той западной "консерватории", где они проходили это обучение?

И самое главное, каким таким волшебным образом, западные армии, которые в течение последних тридцати лет не принимали участия ни в каких войнах, кроме нападений на слабо вооруженные страны третьего мира, могли научить украинских солдат науке современной войны XXI века, в которой они сами никогда не участвовали? И, следовательно, не имеют никакого, тем более системного, опыта на этот счет.

Ведь единственной по-настоящему современной войной нашего времени является нынешняя война на Украине, в которой армии НАТО участвуют только дистанционно, не считая отдельных наемников, которые погоды не делают.

Сообщения с таких удаленных от земных реалий мест обучения показывают, что его ход и исход были вполне ожидаемыми. Например, в июне 2023 года французская Le Monde сообщала, что местные инструкторы обучили порядка 2 тыс. военнослужащих ВСУ на курсах сроком от трех недель до двух месяцев. Считалось, что этого будет достаточно для обучения, но дисциплина у обучающихся была плохой, и, как рассказал изданию один из французских военных, бойцы ВСУ "бросались вперед, как стадо, и громко кричали".

Но мало того! В последнее время появляется все больше указаний на то, что в странах НАТО под давлением печального для них развития событий на Украине началась глубокая переоценка реальностей и собственного места в ней. И ответы на вопрос, кто на самом деле владеет передовым боевым опытом, и кто кого может чему-то научить, оказываются прямо противоположными тому, в чем они раньше были уверены.

А вот и подробности. Якобы самая передовая в мире американская армия начала активно изучать и копировать опыт боевых действий на Украине. Сухопутный войска США, естественно, не могут пригласить к себе в качестве инструкторов российских военных и потому обходятся украинским опытом, которого тоже вполне хватает, чтобы открыть Америке глаза на новый, дивный и совершенно незнакомый им мир военных реалий XXI столетия.

"В прошлом обеспечение мобильности командных пунктов не было главным приоритетом для американской армии, которая за два десятилетия конфликтов в Ираке и Афганистане не сталкивалась с противником, имеющим возможности нанесения ударов на большие расстояния.

Однако военный конфликт на Украине, широкое использование беспилотников и точных ударов показали, насколько уязвимыми могут стать командные пункты.

Во время развертывания 3-й пехотной дивизии, которое завершилось в мае, солдаты координировали свои действия с Группой содействия безопасности Европейского командования США и командой из Украины. Украинские силы передали информацию о проведении боевых операций против российской армии. Данные были распространены и другим подразделениям в Соединенных Штатах, готовящимся к развертыванию в Европе.

В результате были разработаны сценарии боевых действий, включающие такие технологии, как дроны-приманки и использование электромагнитных ловушек, чтобы помочь защитить силы США от превращения в мишень".

Таким образом, настоящая военная табель о рангах современного мира очень сильно, а еще точнее диаметрально противоположна той коммерческо-рекламной мишуре, в рамках которой западные армии всегда впереди планеты всей, даже не имея никакого опыта участия в современной войне.

На самом деле все обстоит с точностью до наоборот.

На первом месте Вооруженные Силы РФ, которые, во-первых, приобрели всесторонний и максимально полный опыт самой современной войны. И, во-вторых, они в этой войне явно одерживают верх.

На втором месте в мире так называемая "украинская" армия, которая за то же время много чему научилась ценой своей обильно пролитой крови.

И, наконец, на третьем и последнем месте все остальные армии мира, в том числе и западные, поскольку они в этом театре войны являются обычными зрителями, которые, в отличие от участников этой военной драмы, никаким равноценным боевым опытом похвастать не могут. А научить кого-либо чему-нибудь путному не могут тем более. И хронические поражения ВСУ вместе с горящей на полях сражений западной техникой – самое убедительное тому подтверждение.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727859780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал жителей Жетысу принять активное участие в референдуме
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
- Инфляция в Республике Казахстан
- Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда обсудили в Правительстве
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ерубаева С.С.
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  