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После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ и выйти к реке Волчья
12:10 02.10.2024

Олег Кравцов. 02.10.2024

После освобождения Угледара ВС РФ предстоит пройти выстроенные ВСУ серьезные оборонительные позиции, что в перспективе позволит российским подразделениям выйти к южному берегу реки Волчья и вплотную приблизиться к Курахово. Пока эта задача не решена.

Падение же Угледара ожидаемо вызвало на Украине бурное обсуждение и поиск виноватых, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Я уверенно говорил, что нужно быть долбо…бом, чтобы допустить окружения наших ребят, но кто-то нашелся. Доудерживались до того, что бойцам пришлось выходить с боями под ударными дронами малыми группами, оставляя раненых на расстрел врагу", – возмущается военный 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.

Со стороны Украины официальной информации об Угледаре нет, но вчера вечером украинский телеканал "Суспильнэ" со ссылкой на двух военных 72-й бригады ВСУ сообщил, что якобы отдельные районы города удерживаются украинцами.

"Приказа о выходе из города бригада не получала", – заявил один из ВСУшников.

При этом командование бригады, державшей оборону Угледара, отказалось давать комментарии по этому поводу. Если эта информация в той или иной мере соответствует действительности, то можно предположить, что какие-то украинские части оказались в окружении. Этой теме один из постов в своем паблике посвятил украинский военкор и отпетый русофоб Богдан Мирошников.

"В целом город уже под контролем врага, но тот мешок на самом Угледаре не кончается. Я не буду писать подробностей, пока не будут приняты определенные меры нашими воинами, и пока это не будет безопасно", – более чем прозрачно намекая на окружение пишет Мирошников.

Минобороны РФ пока официально не объявляло об освобождении Угледара, но отслеживающие ситуацию в зоне СВО российские источники предупреждают, что на этом направлении еще предстоит немало тяжелой работы.

"Главным событием прошедших суток стало освобождение Угледара, тяжелые, а порой и трагические бои за который шли больше года. Предстоит еще зачистка окрестностей. При этом вражеские каналы сообщают, что наши войска вплотную подошли к Екатериновке с юга, а также начинают готовить удар в направлении Новоукраинки и Богоявленки. У последнего, по оценкам ВС России, предстоит сломить мощный украинский рубеж обороны", – описывает ситуацию паблик "Два майора", который связывают с Погранслужбой ФСБ.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка подчеркивает, что, несмотря на важность освобождения Угледара, "главная цель наступления группировки "Восток" пока не достигнута".

"Напомню, она должна прорвать все линии обороны (очень трудная на самом деле задача) противника на данном участке и выйти с юга к реке Волчья западнее Курахово. Последней из этих линий является рубеж Новоукраинка-Богоявленка. Причем к окраинам последней, пользуясь некоторой неразберихой у противника, наши войска вчера уже вышли с юга и юго-востока, взяв под контроль все вентиляционные стволы шахты Южнодонбасская №3", – отмечает автор.

"И с учетом освобождения большей части штурмовых подразделений сегодня следует ожидать усиления здесь нашего нажима. А еще, с учетом глубокого вклинивания в оборону противника восточнее Угледара, удара во фланг линии обороны ВСУ западнее города (чтобы сбить его с там с высот и упростить группировке ВС РФ со стороны Пречистовки наступать на Новоукраинску). А еще мы пытаемся двигать по водоразделу юго-западнее Богоявленки, чтобы перерезать трассу снабжения гарнизона противника и упростить штурм села с юга", – добавил Подоляка.

Источник - politnavigator.net
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