Как "бизнесмены" убивают Большую Алматинку, - orda.kz

12:59 02.10.2024

"Многомиллионный ущерб, а штрафы - копейки" - чиновники о бизнесменах, загрязняющих реку Большая Алматинка



Данил Утюпин

01 октября 2024



После ряда публикаций на портале Orda.kz госорганы наконец обратили внимание на проблему загрязнения строительным мусором русла реки Большая Алматинка в поселках Боралдай и КазЦИК. Сегодня там побывал новый руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции (БАБИ) Серик Мейрамбеков и поговорил с активистами, сообщает корреспондент Orda.kz.



Встреча инспекторов водоохраны с жителями Боралдая



Напомним, мы не раз писали о катастрофической ситуации в поселке Боралдай возле города Алматы. Там русло реки Большая Алматинка в течение многих лет засыпали строительным и прочим мусором, а госорганы не могли этому помешать.



Сегодня на встрече с представителями Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, подведомственной Министерству водных ресурсов и ирригации, активисты показали наиболее загрязненные участки водоохранной зоны и потребовали принять жесткие меры в отношении нарушителей.



Чиновники заверили, что давно следят за ситуацией и уже пытаются принять меры, однако их полномочия ограничены. Они могут накладывать лишь административные штрафы, которые, к сожалению, зачастую оспариваются в суде.



"Касательно объектов, которые мы сегодня посетили (Пирманов, Мадатов, ТОО E.S.T. Construction), владельцы земельных участков уже были привлечены к административной ответственности. К сожалению, за данные правонарушения предусмотрен только административный штраф с конфискацией имущества, без восстановления естественного состояния русла реки. Штраф для субъектов малого предпринимательства составляет 25 МРП, тогда как природе они наносят многомиллионный ущерб", - отметил инспектор БАБИ Арман Акбаров.



В итоге за складирование строительного мусора вдоль реки несколько индивидуальных предпринимателей и одну стройкомпанию привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штрафы от 86 до 147 тысяч тенге.



Инспекция признает, что штрафы не помогают решить экологическую проблему. Поэтому чиновники намерены подать в суд на нарушителей, чтобы заставить их восстановить природное состояние реки.



"Таким образом мы создадим прецедент, который в будущем позволит эффективнее бороться с нарушителями. Чтобы подать иск с требованием убрать весь мусор, мы должны указать определенный объем, который они должны вывезти. Мы обратимся в суд с ходатайством для привлечения третьими лицами сотрудников филиала НАО "Государственная корпорация Правительство для граждан" по Алматинской области и Гарыш Сапары", - добавил инспектор БАБИ.



Активисты же надеются, что вскоре удастся добиться более строгих мер в отношении нарушителей экологического законодательства.