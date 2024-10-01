|"Многоэтажки сводят людей с ума". Современная архитектура Таджикистана, - Гафур Шерматов
13:01 02.10.2024
"Мы строим города, а затем города строят нас". О современной архитектурной практике Душанбе
Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus
Кандидат исторических наук, автор спецпроекта "Азия-Плюс" - "Старый Душанбе" и книг об архитектуре Таджикистана, член Союза архитекторов республики Гафур Шерматов во Всемирный день архитектуры поделился своим мнением о современном образе Душанбе.
Произведения великой архитектуры всегда гармонично взаимосвязаны с природой, с окружающим ландшафтом, они отражают не только историю, но и культуру, воззрения создавших их народов.
Исторический опыт показывает, что главными задачами архитектора всегда были задачи формирования пространственной среды, отвечающей интересам социальной структуры общества, организации процессов труда, быта и культурного развития человека.
Назад в будущее! Таким увидели авторы Генерального плана г. Душанбе 1961 года архитекторы "Горстройпроекта" Ленинграда, планировку привокзальной площади Душанбе в 1961 году. Архитектор Д. Меерсон, инженер А. Эшлиман. Сегодня именно такая планировка зданий считается самой комфортной для проживания человека.
А что происходит в архитектуре сейчас?
Жилые комплексы, похожие друг на друга как близнецы-братья, дворы-колодцы по типу тюремных, фасады зданий, неотличимые друг от друга. Где архитектура? Где былые творения, оставившие после себя имена известных ленинградских зодчих работавших в Сталинабаде-Душанбе?
Спрос на настоящую архитектуру исчез. Для профессионального цеха – это трагедия, для градостроительства – катастрофа.
"Многоэтажки сводят людей с ума"
Еще 40-50 лет назад архитекторы и градостроители мира пришли к выводу, что высотная застройка некомфортна для проживания.
Вот цитата из весьма значимой книги по устройству городов XX века британца Кристофера Александера "Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство" (1977):
"Высокие здания не имеют решающих достоинств, за исключением спекулятивных доходов для банков и землевладельцев. Они не дешевле, они не помогают создать общественное пространство, в котором приятно находиться.
Они разрушают лицо города, разрушают социальную жизнь, способствуют увеличению преступности, делают жизнь трудной для детей. Они дороги в обслуживании, они разрушают градостроительное пространство рядом с собой, отнимая у соседей свет и воздух.
Но кроме рациональных причин градостроительного и экономического характера, существуют эмпирические данные, доказывающие, что многоэтажки способны вредить здоровью и ощущениям человека. Многоэтажки сводят людей с ума".
С тех пор мировые архитекторы отказались от многоэтажного строительства: в Европе нет городов выше 4-7 этажей в массовом строительстве.
Четырехэтажки, которые еще стоят в Душанбе и будут сноситься раньше срока, по высотности соответствуют европейской норме. А по комфортности их легко превратить в современное жилье, проведя реконструкцию и модернизацию – это настоящий путь решения проблемы.
Для реконструкции потребуются специалисты хорошей квалификации, что позволит развиваться строительной отрасли.
Но застройщик продолжает гнаться за легкими деньгами.
Большинство девелоперов не разбираются ни в архитектуре, ни в урбанистике. Стройка и создание нового городского объекта для них интересна лишь с финансовой точки зрения.
Цепочка: вложил деньги в небольшой кусок земли – построил там как можно больше этажей и квадратных метров – продал – получил прибыль. А после нас хоть потоп, как говорится.
Все это - очевидные факты, которые у нас приходится аргументировать: высотные кварталы в развитых странах сейчас не только не строят, а сносят – в Америке, во Франции, в Англии, в Германии.
К тому же криминогенная обстановка в немалой степени зависит от высотности жилья. Одиночество в высотном здании ощущается гораздо острее, а заселение многодетных семей это еще и невозможность создать достаточное пространство для отдыха.
И отравляют наше здоровье
По действовавшим нормативам, в комнате каждой квартиры должно быть солнце не менее 3 часов в день в период с марта по октябрь. Инсоляция необходима для уничтожения болезнетворных бактерий, что обеспечивает комфортное проживание.
Ранее действовавшие нормы инсоляции еще в Таджикской ССР уже как бы не действуют.
Дома в Душанбе строятся непосредственно по старым красным линиям, без отступа, слишком близко друг к другу, нет достаточного проветривания, отсутствует инсоляция нижних этажей и все это в условиях жаркого климата.
Фасады со сплошным остеклением требуют дополнительной внутренней вентиляции.
Эпидемиологическая опасность в новостройках будет тоже гораздо выше. Нас ожидают смог, загазованность, дворы-колодцы, то есть ухудшение качества жизни в разы.
Ни о какой комфортной среде тут говорить не приходится.
Во время автомобильных пробок, ставших уже привычными в Душанбе, можно потерять сознание. Отравленный воздух разрушает здоровье детей, убивает пожилых.
Главной целью архитектуры должна стать концентрация на использование ресурсов, сохранение материалов и энергии, а удовлетворение задач бизнеса, которые при прoектировании все чаще выходят на первый план.
Проектируя дом, думай про страну
Когда ленинградские архитекторы еще в начале 30-х годов начинали проектировать Душанбе, был лозунг: "Проектируя дом, думай про город", но можно мысль продолжить - думай про страну.
Если профессиональное сознание архитекторов нового поколения будет масштабным и охватывать общенациональную ситуацию, это будет очень сильное поколение, способное вырабатывать стратегии городского и регионального развития при условии бережного сохранения национального ландшафта.
Будущее – это не то, куда мы идем, а то, что мы создаем. Так или иначе, но в Душанбе пора изменить приоритеты в градостроительстве. И хочется верить, что смена парадигм в этой области уже не за горами.
И еще одна архитектурная истина. Каждый архитектор должен всегда помнить, что соприкосновение с городским пространством формирует в итоге личность не меньше, чем литература или музыка.
Еще в древности греки говорили: "Мы строим города, а затем города строят нас".