"Многоэтажки сводят людей с ума". Современная архитектура Таджикистана, - Гафур Шерматов

13:01 02.10.2024

"Мы строим города, а затем города строят нас". О современной архитектурной практике Душанбе



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Кандидат исторических наук, автор спецпроекта "Азия-Плюс" - "Старый Душанбе" и книг об архитектуре Таджикистана, член Союза архитекторов республики Гафур Шерматов во Всемирный день архитектуры поделился своим мнением о современном образе Душанбе.



