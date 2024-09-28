Александр Гапоненко: Денацификация украинской нации. Опыт демонтажа госаппарата

13:20 02.10.2024 Александр Гапоненко: Денацификация украинской нации. Опыт демонтажа госаппарата



Александр Гапоненко

28 сентября 2024



Одной из актуальнейших проблем для исследования российским обществоведам после начала СВО стало обоснование выбора путей и методов денацификации украинской нации.



В первой статье на эту тему мы поделились своими размышлениями по поводу возможностей преследования украинских нацистских правящих элит и силовиков с помощью российских правовых инструментов.



Во второй статье было изложено нашим видением проблемы демонтажа украинских нацистских организаций и партий, который осуществляется на основании российского законодательства.



В этом материале мы остановимся на опыте демонтажа нацистского государственного аппарата с помощью российских правовых инструментов.



Сразу после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 г. президент России В. Путин заявил, что новые власти Украины не легитимны, не имеют мандата от народа на управление. Однако российские власти будут продолжать поддерживать с ними отношения.



Это решение было обусловлено наличием тесных экономических отношений между странами, большим взаимным обменом населения, а также тем, что еще был не ясен сценарий развития дальнейших политических событий на Украине.



Вскоре на Украине прошли выборы президента и депутатов Верховной рады. Вопрос не легитимности властей был снят. Силовые действия ВСУ на Донбассе Москвой осуждались, назывались геноцидом, пресекались. Однако политический режим на Украине при этом не был определен, как фашистский, а тем более нацистский.



Можно предположить, что причиной этой сдержанности в оценках была большая зависимость России от поставок с Украины военной техники, запасных частей к ней, машин и оборудования двойного назначения.



К тому же Запад объявил политические и экономические санкции против России и повел дело к большому военному конфликту. К такого роду сценарию развития событий Москва была не готова и поэтому антифашистская или антинацистская риторика официальными лицами не использовалась.



Россия взяла курс на импортозамещение собственным производством поставляемых из Украины и из западных стран товаров, прежде всего товаров военного назначения. Российская армия стала готовиться к войне с Западом.



В марте 2014 г. в присоединенной к России Республике Крым начался демонтаж украинского государственного и муниципального аппарата власти и управления. Этот аппарат был сформирован еще до Майдана и даже формально его нельзя было определить, как фашистский.



Демонтаж включал в себя следующие ключевые этапы: 1) провозглашение гражданами Украины в ходе референдума желания создать независимое государственное образование и войти им в состав РФ; 2) обеспечение российскими военными силами возможностей для такого рода действий; 3) создание временной гражданской администрации по российскому закону для управления ставшим независимым политическим образованием; 4) получение на новой территории большинством жителей гражданства России; 5) выборы новых органов власти лицами, которые получили российское гражданство; 6) назначение вновь избранными властями нового исполнительного государственного аппарата.



После проведения народного референдума и принятия Республики Крым в состав РФ российское гражданство предоставлялось автоматически всем постоянным жителям полуострова. Для сохранения украинского гражданства необходимо было подавать заявление в компетентные республиканские органы. Предполагалось, что жители региона будут лояльны к России и возьмут российское гражданство.



Предположение это строилось на том, что большинство постоянных жителей Крыма имеют русскую идентичность, однако это предположение официально не озвучивалось и в законодательные акты, регулирующие предоставление гражданства не вошло.



Эффективность предложенного на тот момент способа получения российского гражданства была велика. По данным переписи населения Крымского федерального округа, проведенной в октябре 2014 г. было зафиксировано 2 284,8 тыс. постоянных жителей Крымского полуострова. Численность граждан РФ на этот момент составила 2,2 млн человек. Это было 97,5% всех лиц, указавших при переписи гражданство. Еще 51,8 тыс. чел. имели гражданство других государств (из них 46,4 тыс. человек - гражданство Украины) и 3,4 тыс. человек были лица без гражданства.



В 2014-2016 годах, по данным украинских властей, с территории полуострова на Украину переселилось 22 437 человек, то есть только около 1% постоянного населения. Половину мигрантов составили представители крымско-татарского народа.



То есть русские и украинцы (мы бы определили их малороссами), действительно, приняли российское гражданство, а вместе с ним русскую идентичность, восприняли происходящее, как образно писали журналисты, как "возвращение в родную гавань".



В сентябре 2014 г. прошли выборы в Государственный совет Республики Крым. В выборах участвовали российские граждане и жители Крыма с украинским гражданством при наличии прописки на полуострове. Последняя категория была допущена до выборов потому, что выдать всем желающим российские паспорта было технически сложно. Явка на выборах составила 53,6 % от общего числа правоспособных. Количество недействительных бюллетеней было невелико - 3,5%.



В Госсовет были выбраны кандидаты от российские партии "Единая Россия" и ЛДПР. Украинские партии, даже пророссийской направленности, в выборах не участвовали, поскольку этого не позволяло российское законодательство.



После выборов Госсовета и выборов муниципальных органов власти началось формирование исполнительного государственного и муниципального аппарата республики.



При получении российского гражданства украинские государственные и муниципальные чиновники, военный командный состав, сотрудники органов безопасности, полиции, таможни, судьи и прокуроры получали преимущества при назначении на службу во вновь формируемых исполнительных структурах республики. Они только должны были только отказаться от украинского гражданства, как того требовало российское законодательство. До формирования новых властных структур все работники исполнительной власти, сформированной при украинских властях сохраняли свои должности.



По сведения украинской стороны, из пребывавших на территории Крыма 13 468 солдат и офицеров ВСУ лишь 3990 военнослужащих (менее 30 %) решили продолжить службу в ВС Украины и эвакуироваться из Крыма, из 10 936 милиционеров таких было только 88 (0,8 %). В Госпогранслужбе - из 1870 сотрудников вернулись на Украину 519 человек (29,7 %), из числа сотрудников СБУ чуть более 10 % сотрудников - 242 из 2240 человек.



Эти данные говорят о том, что пришедшие к власти в феврале 2014 г. в Киеве элиты пользовались поддержкой только небольшой части украинских силовых элит. Случаи же эмиграции из Крыма чиновников были вообще единичные.



Какие-либо процедуры проверки деятельности оставшихся на территории Крымского полуострова силовых элит не проводились. Основная часть украинских чиновников осталась на своих местах.



Практически украинским элитам было достаточно принять российское гражданство для сохранения своего высокого социального статуса. Москва делала расчет на то, что, во-первых, фашизация еще не поразила правящую элиту полуострова и, во-вторых, эта русская элита, которая будет лояльна к России.



Оба предположения оказались верны лишь отчасти. Многие бывшие украинские чиновники продолжили заниматься коррупцией, действовали в интересах украинских олигархов, а не Москвы.



Процесс формирования нового аппарата исполнительной власти в Республике Крым шел крайне медленно. Так, спустя десять лет после вхождения в состав РФ в Крыму обнаружилось, что часть нотариусов имеет украинское гражданство, что российскими законами запрещалось. Минюст РФ потребовал это нарушение устранить.



В ДНР и ЛНР с апреля 2014 г. складывалась собственная система власти и управления, прямо не зависимая от России. В ней приходили жесткие чистки в аппарате управления от лиц, которые придерживались нацистских взглядов. Аппарат государственного управления создавался по большей части из лиц, лояльность которых проверялась в экстремальных условиях, чаще всего в ходе военных действий. Наличие российского гражданства имело здесь второстепенное значение, поскольку республики учредили собственное гражданство и в них выдавались собственные паспорта.



В феврале 2017 г. Россия признала паспорта граждан ДНР и ЛНР, а вместе с ними и дипломы об образовании, другие документы, номера автомашин. Правда, паспорта именовались в указе удостоверениями личности.



Практически это был первый шаг к признанию суверенитета донбасских республик, хотя официально их по-прежнему именовали "непризнанными".



В 2019 г. президент РФ В. Путин принял Указ, по которому жители ДНР и ЛНР смогли получить российское гражданство в упрощенном порядке. Для этого им надо было только сдать местный паспорт и паспорт Украины. Гражданство РФ по данному указу предоставлялось на территории непризнанных на тот момент республик в "целях защиты прав и свобод людей".



Принятие Крыма в состав России оказалось максимально допустимой политической и экономической нагрузкой на российское государство, в том числе и из-за введенных санкций. Поэтому республики Донбасса сразу не приняли в состав России и они сами были вынуждены бороться с нацистской агрессией против них. Русская весна в России была "заморожена".



Что делать с русскими Донбасса руководству в Москве, как представляется, длительное время было не ясно. ДНР и ЛНР насильно "втискивались" на основании Минского протокола в Украину, только с правом самоуправления и обещанием провести амнистию повстанцев. Ради этого Украина должна была принять закон "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". В сентябре 2014 г. Верховная рада Украины приняла такой закон.



Действия Украины поддержали ФРГ и Францией, которые вмешались в мирные переговоры с Россией. Руководство ДНР и ЛНР противилось лишению республик суверенитета и как только Киев внес корректировки в вышеупомянутый закон отвергло Минские соглашения.



Как показало дальнейшее развитие событий, путь сохранения суверенитета ДНР и ЛНР был верным. Президент В Путин признал спустя 10 лет в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что руководители Германии и Франции не собирались выполнять Минские соглашения "водил нас за нос".



На фоне возникшей политической неопределенности укрывшиеся в Москве от преследования киевских властей украинские оппозиционные политики учредили в августе 2015 г. "Комитет спасения Украины" (КСУ). В Комитет вошли бывшие украинские депутаты и высокопоставленные чиновники - Владимир Олейник, Игорь Марков и Николай Азаров. Целью созданной организации был вывод в будущем Украины из хаоса. Кандидат в президенты от КСУ Владимир Олейник заявил, что в первую очередь в случае избрания на пост президента Украины он подпишет приказ об отводе войск из Донбасса. Спасители отечества рассчитывали на помощь России в приходе к власти в Киеве.



Руководство России о поддержке Комитета спасения Украины не заявляло. Если план смены высшего руководства Украины у Москвы и существовал, то он был далеко не на первом месте.



В феврале 2022 г. Россия начала СВО и объявила ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Это означало, что киевский режим определялся теперь Россией, как нацистский. Соответствующим образом государственный аппарат, который использовали киевские элиты был был косвенным образом признан нацистским. Как мы видели в первой статье из серии, уже не только украинские военные, но и украинские политические элиты стали привлекаться к уголовной ответственности за осуществление геноцида, а не только за поощрение и применение незаконных методов ведения войны.



Юридически украинский государственный аппарат не был признан нацистским. Упоминаемое нами ранее заявление Госдумы о геноциде русских на Донбассе, поданное в апреле 2022 г. фракцией ЛДПР, Госдумой не было принято. Соответствующим образом и законы по преследованию работников украинского государственного аппарата за проведение в жизнь нацистских порядков не принимались. Прошло два с половиной года после начала СВО и за реально преступные действия в этот период украинские чиновники к ответственности привлечены быть не могут.



В ходе СВО российские военные частично освободили Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. В них были созданы российские военно-гражданские администрации (ВГА). В компетенцию ВГА входило: восстановление экономики, обеспечение социальной поддержки населения, в том числе выплата пенсий и различных социальных пособий, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства. Правовой статус этих административных образований не был определен, хотя законопроект, который должен был легализовать их существование был подан в Госдуму РФ оппозиционной ЛДПР.



Во второй половине сентября 2022 г. в Запорожской и Херсонской области прошли референдумы, по итогам которых их жителями были приняты решения о выходе из состава Украины, провозглашении суверенитета и вхождении в состав РФ. Военно-гражданские администрации на территории этих областей прекратили свое существование. Вместо них начался процесс формирования временных органов государственной власти РФ.



ВГА Харьковской области после ухода с ее территории российских войск в конце 2022 г. сохранилась, она стала решать вопросы обеспечения жизни населения, эвакуированного из области в Россию.



В 2022 г. жители ДНР и ЛНР, как и жители Запорожской и Херсонской областей стали массово получать российское гражданство. Происходило это на основании соответствующего Указа президента РФ. Порядок предоставления гражданства соответствовал порядку, который был принят в отношении украинских граждан Крыма. Указ президента опирался на договора и законы о принятии этих четырех новых политических субъектов в состав РФ.



Прямых данных о процессе получения российского гражданства населением четырех новых регионов нет. Расчет показывает, что на 1 января 2024 года в них жило 3 227 429 человек. Согласно данным МВД России, к 12 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тыс. паспортов должны быть выданы до конца 2023 года.



Эти данные говорят об эффективности принятой политики демонтажа аппарата властвования киевских элит построения нового государственного аппарата по российским законам.



Законы, которые регулировали предоставлении российского гражданства на новых территориях в 2022 г. были дополнены процедурой принятия Присяги гражданина РФ. Эта процедура появилось в российском законодательстве вне связи с событиями на Украине. Смысл этого символического действия заключался в мобилизации соискателя включиться в круг российских граждан и исполнять их обязательства.



В сентябре 2023 г. прошли выборы областных и местных органов власти по российским законам в четырех новых российских регионах. Явка, с учетом досрочного голосования, составила в ДНР - 94,3%, в ЛНР - 72,5, в Запорожской области - 68,1%, в Херсонской области - 65,14%.



Во всех четырех регионах на выборах лидировала партия "Единая Россия", преодолели выборный барьер также ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Новые люди. Сформированные парламенты избрали глав регионов. Ими стали Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).



После вхождения в октябре 2022 г. Запорожской и Херсонской области в состав РФ украинские служащие государственных и муниципальных исполнительных органов продолжали исполнять в них свои обязанности, украинские военнослужащие продолжали нести службу в структурах ВС РФ, если не принимали решение об увольнении. Вводилась должность и. о губернатора области, который осуществлял контроль за деятельностью чиновничества в переходный период. Генеральный прокурор области назначался российскими властями, но до его назначения персонал украинской прокуратуры оставался на своих местах. В переходный период судьи назначались решением и. о губернатора области и продолжали исполнять свои обязанности. Сотрудники СБУ на службу в ФСБ уже не принимались.



Сведений о том, что прокурорские, судейские работники, служащие СБУ или полиции подвергались проверке на предмет возможного их участия в нацистских репрессиях нам обнаружить не удалось. Да и не существовало норм российского законодательства, по которому они могли быть привлечены к ответственности. Если украинский следователь, прокурор, судья преследовали русского антифашиста за ненасильственное сопротивление режиму до присоединения Запорожской или Херсонской области к России, то нет статьи российского закона по которой их можно привлечь к ответственности. Точно так же не может быть привлечен к ответственности чиновник, которые отдал приказ снести памятник А. Пушкину, переименовать улицу М. Горького в улицу С. Бандеры. Тут мы снова сталкиваемся с необходимостью принятия статьи УК РФ об ответственности за преступления этноцида, которая, в частности, предусматривает отдельную ответственность за это преступление должностных лиц.



Таким образом действующие российские законы не являются элементом денацификации на Украине. Скорее их следовало оценить, как приглашение украинских элит к сотрудничеству, независимо от их убеждений и действий. Преступления, которые некоторые чиновники Запорожской и Херсонской области в период с 2014 г. по 2022 г. им заранее прощаются.



После избрания парламентов и руководства глав муниципалитетов начались назначения государственных и муниципальных чиновников на новых территориях. Как мы уже отмечали, администрацию Херсонской области возглавил Владимир Сальдо, Запорожской области - Евгений Балицкий. Оба - бывшие депутаты Верховной рады от своих территорий. Руководящий состав исполнительного аппарат областей и городов был сформирован отчасти из бывших украинских элит, которые придерживались антифашистских установок. После избрания парламентов и глав исполнительной власти начались назначения государственных и муниципальных чиновников на новых территориях. Численность чиновников, присланных из "старой" России, Крыма, ДНР и ЛНР была невелика.



О том, что ставка в процессе государственного строительства в Херсонской и Запорожской области делается на местные кадры заявляют и украинские информационные ресурсы. Конечно, они называют этих руководителей антифашистов предателями и коллаборационистами.



Одним из антифашистов, например, является бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник. Киевский режим в марте 2024 года заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене, а также конфисковал все имущество и запретил в течение 15 лет занимать государственные должности. Все это за то, что он работает советником Е. Балицкого в Запорожской области.



Работа в администрации новых территорий сложна и опасна из-за продолжающихся военных действий, террористических угроз. Например, от рук террористов в ноябре 2022 г. погиб заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Выполняющие свои функции в этих условиях люди, действительно, достойны быть руководителями законодательных и исполнительных органов власти.



Прокуроры, следователи, руководящие работники спецслужб, полиции, судебный корпус "новых" территорий назначаются в настоящее время из Москвы. Так, 7 сентября 2023 года Верховный суд РФ назначил 450 федеральных судей на территориях Донецкой и Луганской республики, Запорожской и Херсонской области. Однако есть примеры переназначения судей, работавших до 2022 г. на Украине.



Те решения украинских судов, которые носили политически мотивированный характер на территории четырех новых регионов отменяются.



Механизм повального предоставления российского гражданства в Херсонской и Запорожской области дал частичный сбой. Жители областей российское гражданство принимают, но не принимают российской идентичности - она для них менее сильна, чем украинская идентичность. Специалисты, участвующие в денацификации этих областей отмечают существование массовой категории "ждунов" - людей, которые внутренне не приняли российской идентичности. Из их среды появляются те, кто оказывает за деньги или добровольно информационную поддержку СБУ и ВСУ. А из среды последних появляются диверсанты, которые открыто борются с новой властью.



Российские силовики успешно борются со шпионами и диверсантами из числе населения двух рассматриваемых нами областей. Число задержанных и осужденных за два года идет на сотни человек.



"Ждунов" стали депортировать из "новых" областей на Украину.



Депортация украинских граждан понятна, но депортировать российских граждан - украинских "ждунов" уже нельзя.



В целом мы можем зафиксировать проблему резкого снижения эффективности мер по денацификации путем предоставлении российского гражданства в условиях, когда люди не приемлют ценности российской нации. Причина этого явления заключается в том, что жители Херсонской и Запорожской области на протяжении восьми лет находились под сильным давлением нацисткой пропаганды и отчасти поддались ее воздействию. Еще более острой эта проблема возникнет при присоединении к России оккупированных Украиной территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, поскольку их население находились под воздействием нацистской идеологии уже десять лет, понесло тяжелые потери в ходе СВО. Их переформатирование займет годы и вряд ли российская нация на это способна. Русская нация путем обращения к общим духовным корням - да, российская нация, имеющая всего тридцатилетнюю историю и никак не связанная с малороссами - нет.



Проблема эта может быть решена предоставлением гражданства только тем, кто идентифицирует себя членом русской, а не российской нации. Как осуществлять эту идентификацию при предоставлении гражданства - отдельный вопрос.



Гапоненко Александр Владимирович (р. 1954) - русский советский ученый, доктор экономических наук, профессор, публицист, политический и общественный деятель. Президент Института европейских исследований (Латвия). Руководитель Прибалтийского отделения Изборского клуба. Постоянный член Изборского клуба. Источник - izborsk-club.ru

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