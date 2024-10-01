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|Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон-грата. Вот как нужно разговаривать с разной сволочью!
14:17 02.10.2024
Израиль признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление министра иностранных дел еврейского государства Исраэля Каца.
Газета отметила, что израильские власти приняли такое решение, учитывая "неспособность" господина Гутерриша "недвусмысленно осудить" ракетную атаку Ирана.
Накануне со стороны Исламской республики по территории еврейского государства было выпущено более 180 ракет. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была перехвачена, но "были и попадания". Израильские СМИ сообщили об одном погибшем и двух раненых. Корпус стражей исламской революции, элитное военное подразделение Ирана, заявил, что атака стала ответом на убийства лидеров ливанской организации "Хезболла" Хасана Насраллы и палестинского движения "Хамас" Исмаила Хании.
Генштаб израильской армии заявил, что "выберет время" и "удивит" ответом на атаку. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что нанесение ударов по Израилю станет еще более масштабным.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке - в материале "Ъ" "Война мутного дня".
Александр Андреев