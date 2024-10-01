Израиль направил вторую дивизию (36-ю) в Ливан. На помощь 98-й

14:56 02.10.2024

- Израильское командование развернуло на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против движения "Хезболла", сообщает в среду The Times of Israel.



36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й дивизией, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.



При этом ранее в "Хезболле" заявили, что вступили в столкновения с израильскими военными в районе ливанского города Одайсе, нанесли им потери и заставили отступить.



Тем временем израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что любое строение, используемое "Хезболлой" для военных нужд, является целью.



Накануне ЦАХАЛ адресовала такое предписание жителям еще 28 ливанских деревень.



Также утром в среду из Ливана по Израилю запустили 50 реактивных снарядов. В израильском населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.



Во вторник ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.



В этот же день Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю.