Саудовская компания Jamjoom Pharma построит фармацевтический завод в Ташобласти

17:30 02.10.2024

Саудовская компания построит фармацевтический завод в Ташобласти



Саудовская компания Jamjoom Pharma построит фармацевтический завод на территории комплекса Tashkent Pharma Park в Ташобласти, сообщает Министерство здравоохранения.



Запуск завода намечен на третий квартал 2025 года.



Соглашение о строительстве завода было подписано во время визита делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым в Эр-Рияд.



На встрече с председателем компании Jamjoom Pharma Махмудом Джамджумом также присутствовал заместитель министра здравоохранения Фарходжон Ташпулатов. Обсуждались вопросы регистрации в республике 30 лекарственных средств, производимых компанией.



Кроме того, представители Минздрава договорились о восьмидневном визите саудовских врачей в Узбекистан в октябре текущего года. Они проведут более 100 операций на открытом сердце и катетеризации в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени В. Вахидова.