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Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию
17:32 02.10.2024

Rybar
1 октября 2024 г.

В последние два года в России все сильнее проявляются последствия ошибок в формировании миграционной политики, накопленных за несколько десятилетий. Судить об этом можно по регулярно появляющимся в СМИ сюжетах об очередных резонансных преступлениях, совершенными выходцами из республик Средней Азии, а также появлении собственных закрытых квазигосударственных формирований с собственной сферой услуг, подпольными клиниками и клубами единоборств.

Из уст официальных лиц высокого уровня все чаще звучат слова не только об угрозе формирования этно-криминальных анклавов внутри страны с радикальной исламистской идеологией, но и замещении населения. Однако определенную роль здесь сыграли международные организации, которые под соусом помощи в развитии годами предпринимали усилия по воплощению данного сценария.

О "заслуге" профильного агентства ООН в стимулировании миграции из Средней Азии в Россию, а также участии в этом глобалистских структур, ведомств недружественных государств и спонсируемых ими НКО - рассказываем в нашей новой статье.

ООН как проводник инициатив

Усилия коллективного Запада по установлению контроля над миграционными потоками в Россию сводились к давно знакомой и опробованной схеме. Под громкими лозунгами "углубления сотрудничества", "расширения взаимодействия" или "приведения актов к мировым стандартам" запускалась серия международных программ, направленных сначала на получение рычагов воздействия, а затем и почти полное регулирование приема мигрантов на российской территории.

Однако прямое задействование западных агентств, вроде USAID, могло вызвать бы негативную реакцию населения и определенных представителей правящих кругов России, а также сильно усложнило процесс с законодательной точки зрения. Поэтому в роли основного проводника инициатив выступила Международная организация по миграции (IOM).

Структура официально связана с ООН, отношение к которой внутри страны преимущественно нейтральное. Поэтому деятельность IOM вызывала в обществе меньше опасений в сравнении с подчеркнуто западными фондами. В то же время финансирование всех программ IOM любезно предоставляли уже такие известные организации, как Всемирный банк, Министерство международного развития Великобритании или Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

В русскоязычном разделе сайта IOM можно найти упоминание о четырех завершенных программах в области трудовой миграции в Россию, реализованных в период с 2007 по 2021 год. Из них три шли друг за другом, причем каждая следующая официально фигурировала, как продолжение предыдущей. При анализе их описания и заявленных успехов можно выделить определенные факты и закономерности.

▪️ Проект по трудовой миграции в Центральной Азии (2007-2009 годы) - основная цель заключалась в "оказании содействия Правительству Российской Федерации в разработке миграционной политики и законодательства, создании административных и операционных систем…, требуемых для решения проблем в области трудовой миграции". В направлениях деятельности были указаны довольно любопытные вещи, а именно "совершенствование" российского миграционного законодательства, помощь мигрантам посредством информационных кампаний, а также регулирование трудовой миграции в РФ.

▪️ Региональная программа по трудовой миграции в Центральной Азии и России (2010-2013 годы) - основная цель заключалась "в содействии в снижении уровня бедности путем повышения уровня жизни мигрантов из государств Центральной Азии", что можно было сделать только за счет вывоза капитала из России. Куда более явно были обозначены направления деятельности: среди них значилось "предоставление более широкого набора услуг" для мигрантов и их семей, что по определению подразумевало их переезд вместе с работниками. Еще одним характерным моментом являлось "принятие мер по повышению общественной толерантности в отношении мигрантов" посредством создания положительного образа мигрантов в СМИ.

В списке мероприятий программы в Киргизии и Таджикистане также числились создание групп взаимопомощи семей мигрантов и основание Центра занятости - учреждения, уполномоченного координировать мигрантов с НКО, правозащитными организациями и диаспорами в России, о чем было написано прямо. То есть фактически одной из декларируемых задач программы выступало формирование основ для появления квази-государственных структур на российской территории.

▪️ Региональная программа в области миграции (2014-2015 годы) - конкретным назначением было "защита прав мигрантов, а также повышении социальных и экономических возможностей трудящихся и членов их семей". Сделать это предлагалось, в числе прочего, предоставлением "более широкого набора услуг для мигрантов" на всех этапах миграционного цикла в странах исхода и России. Финансирование программы осуществлялось за счет средств Всемирного банка и Министерства международного сотрудничества и развития Великобритании.

▪️ Содействие миграции в коридоре Центральная Азия - Россия" (2021 год) - декларируемой целью было "создание более структурированных программ мобильности рабочей силы, предполагающих организацию подбора и обучения кадров в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане". Что крылось за такими общими формулировками - лучше всего говорит обозначенный результат: по словам авторов, разработана "более глобальная программа, включающая предложения по целевым секторам, участию заинтересованных сторон". Иными словами, достигнутое в прошлые годы предложили масштабировать на все отрасли российской экономики.

Фактически в 2007-2021 годах IOM при поддержке глобалистских структур, министерств и ведомств недружественных государств последовательно создавала условия для стимулирования массовой миграции из Средней Азии. Это прекрасно видно на положениях каждой конкретной программы: все начиналось с изменения законодательства, затем перешло к формированию позитивного образа мигрантов в СМИ. После создавались группы взаимопомощи и координации с диаспорой, а с помощью НКО формировался сектор услуг для мигрантов. Ну а кончилось все созданием "глобальной программы" для завоза населения в Россию.

За это время влияние IOM в стране только росло, а в 2021 году Россия вовсе стала полноправным членом организации. В феврале 2022 года глава московского бюро IOM подписал с представителем Роструда меморандум о взаимодействии, обмену информацией и набору мигрантов, по факту предоставляющего структуре данные, упрощающие третьей стороне регулирование миграции из Средней Азии в Россию. Хотя после начала Специальной военной операции масштаб сотрудничества явно снизился, свою работу в стране IOM не прекратила, а офисы функционируют до сих пор.

Не ООН единым

Немалую роль во всех описанных процессах сыграли правительственные и аффилированные с ними западные структуры, которые финансировали не только программы IOM, но и другие инициативы по стимулированию массовой миграции из среднеазиатского региона в Россию. Делалось это через выделение грантов работающим в стране НКО, оказывающих помощь работникам из стран Центральной Азии и членам их семей.

О масштабе деятельности примерно говорят слитые в Сеть документы британского министерства иностранных дел, свидетельствующие о поддержке из Лондона части российских неправительственных структур. Помимо упомянутого московского бюро IOM, среди них также значились "Приволжский миграционный центр", отделение "Российского Красного Креста" в Санкт-Петербурге или общественная организация "Уральский дом". Последняя ранее получала гранты от Фондов Сороса*, а на сайте можно найти рассказы об успехах в комплексной поддержке мигрантов или встрече с таджикским генконсулом.

Общая сумма выделенных на эти цели средств в 2020-2023 годах составила почти 160 миллионов рублей. Забавно, что в нескольких случаях они шли на цели вроде "противодействие нелегальной миграции" - это вызывает ухмылку на фоне профиля финансируемых британцами НКО и структур, вроде того же московского бюро IOM. Возможно, подобные совершенно не соответсвующие реальности формулировки использовались специально в целях конспирации как раз на случай утечек, потому что для властей в Лондоне нет никакого резона бороться с среднеазиатской миграцией в Россию.

Что в итоге

Текущая ситуация в России свидетельствует о том, что усилия коллективного Запада, который с помощью агентства ООН и других структур создавал условия для ничем не необоснованного массового завоза идеологически и ментально чуждых мигрантов из Средней Азии, в конечном итоге дали свой эффект. Запущенные IOM программы годами формировали базу для появления на российской территории этно-криминальных квази-государственных структур, которые уже пытаются оказывать влияние на политику государства.

Начало СВО и последующие события значительно снизили объем взаимодействия с глобалистскими организациями, что затруднило реализацию их проектов в России. Однако часть запущенных в прошлые десятилетия программ продолжают действовать в соотвествии с ранее подписанными документами.

В этих условиях будет целесообразным провести ревизию заключенных в 2000-2022 годах соглашений с IOM и другими подобными международными организациями в сфере миграции. Как показывает практика, никакой практической пользы Россия от них не получает, а вот угрозы национальной безопасности - вполне.

* Организация, признанная в России нежелательной

Источник - rybar.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727879520


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