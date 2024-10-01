На пути к failed state. Четыре года "байденомики" привели США к кромке хаоса, - О.Розанов

17:41 02.10.2024

На пути к failed state: Америку накрывает волна забастовок

Четыре года "байденомики" привели США к кромке хаоса



01.10.2024 | Олег РОЗАНОВ



Тысячи докеров во всех крупных портах Восточного побережья и побережья Мексиканского залива объявили о забастовке, угрожая закрыть торговые шлюзы, через которые проходит около половины всех грузов, отправляемых в контейнерах в США и из них, сообщает CBS News.



Рабочие требуют повышения зарплат на 80%, чтобы компенсировать инфляцию.



Порты, уже закрывающиеся из-за начатой стачки, обрабатывают более 68% всего контейнерного экспорта в США и примерно 56% контейнерного импорта. Таким образом, даже кратковременная забастовка может вызвать значительные сбои в региональных торговых потоках.



Переговоры между профсоюзом докеров (NLRB) и группой "Морской альянс" США (USMX), представляющей операторов терминалов и морских перевозчиков, зашли в тупик, и обе стороны выступили с противоречивыми заявлениями о своей готовности к переговорам.



"Морской альянс" подал в Национальный совет по трудовым отношениям иск о несправедливой трудовой практике, требуя "немедленного судебного запрета, требующего от профсоюза возобновить переговоры".



NLRB подтвердил, что получил обвинение в несправедливой трудовой практике и изучает его.



Между тем поведение работодателей было высмеяно Международной ассоциацией грузчиков (ILA) как "очередной рекламный трюк". "Иностранные компании, представленные USMX, открывают филиалы в американских портах, зарабатывают миллиарды долларов доходов и прибыли, вывозят эту прибыль из страны и не выплачивают адекватную компенсацию работникам ILA, работающим в порту, тем самым практикуя настоящую "несправедливую трудовую практику"", – говорится в заявлении международного профсоюза.



"Высокопоставленные должностные лица администрации Байдена, включая министра транспорта Пита Буттиджича, исполняющую обязанности министра труда Джули Су и Лаэля Брэйнарда, директора Национального экономического совета, встретились в пятницу с членами USMX, призвав их провести переговоры до истечения срока действия контракта", – пишет CBS News.



Остановка работы в портах Восточного побережья может серьезно затруднить доставку товаров по всей стране и повысить соответствующие расходы. Любой всплеск таких расходов будет переложен на потребителей и может помешать Федеральной резервной службе регулировать инфляцию.



По оценкам британских аналитиков из консалтинговой компании Oxford Economics, забастовка сократит экономическую активность в США на 4,5–7,5 млрд долларов за каждую неделю ее продолжения. Потребуется до месяца, чтобы расчистить завалы отгрузок, которые накапливаются, пока порты остаются закрытыми.



Если забастовка будет расценена как представляющая угрозу здоровью или безопасности нации, в соответствии с Законом Тафта-Хартли президент Байден может ходатайствовать перед судом о предоставлении 80-дневного периода обдумывания.



Представитель администрации Байдена сообщил CBS News, что Министерство труда США следит за ситуацией и поддерживает связь со сторонами. Но в настоящее время никаких планов по вмешательству в трудовой спор нет.



"Мы никогда не применяли закон Тафта-Хартли для прекращения забастовки и не рассматриваем возможность сделать это сейчас", – заявили в Белом доме CBS News.



Такая позиция команды Байдена вполне понятна. В преддверии президентских выборов демократы опасаются восстанавливать против себя один из самых мощных американских профсоюзов.



Забастовка докеров грозит парализовать экономику США. Впервые с 1977 года на массовую стачку готовятся выйти 25 тысяч портовых рабочих 14 крупных портов США на всем атлантическом побережье США – от Массачусетса до Техаса.



Демократы кулуарно уговаривают докеров отказаться от забастовки, а Трамп энергично переманивает их профсоюз на свою сторону.



Между тем уже две недели идут забастовки на заводах Boeing, в них участвуют 33 тысячи рабочих. Стачка уже принесла убытки корпорации, которая и без того на ладан дышит, на $1,4 млрд.



Капитализация оборонного гиганта Boeing в последнее время рухнула на две трети, груз долгов становится непомерным.



Попытки Белого дома остановить забастовку не дали результата. Рабочие твердо стоят на своем, требуя повышения зарплат на 40%.



Представляющая интересы забастовщиков Международная ассоциация машиностроителей (IAM) отклонила "лучшее и окончательное предложение" Boeing, которое включало 30-процентное повышение заработной платы.



Хотя профсоюз назвал 30-процентное повышение заработной платы "прогрессом", он отметил, что за последнее десятилетие, в период высокой инфляции и роста стоимости жизни, его члены получили повышение заработной платы всего на 8 процентов.



"После десятилетия упорного труда и жертв ради поддержания высоких показателей Boeing руководство компании вознаградило себя рекордными премиями, в то время как рабочие, которые строили эти самолеты и помогли компании пережить самые трудные времена, с трудом сводили концы с концами", – говорится в заявлении профсоюза.



В начале забастовки рейтинговое агентство Fitch предупредило, что длительная остановка работы, более недели или двух, "может иметь существенные операционные и финансовые последствия" и подвергает компанию риску понижения кредитного рейтинга, а по сути, на грань банкротства.



1 сентября забастовали 10 000 работников 24 отелей от Бостона до Западного побережья и Гавайев. UNITE HERE, профсоюз, представляющий бастующих рабочих, заявляет, что они бастуют не только за лучшую оплату, но и за лучшие условия труда, включая возвращение автоматической ежедневной уборки номеров, от которой многие отели отказались во время пандемии.



"Мы бастуем, потому что гостиничная индустрия сбилась с пути, – заявила в своем заявлении в воскресенье утром Гвен Миллс, президент UNITE HERE. – Во время Covid пострадали все, но теперь гостиничная индустрия получает рекордную прибыль, в то время как работники и гости остались позади… Работники не зарабатывают достаточно, чтобы содержать свои семьи. Многие больше не могут позволить себе жить в городах, в которых они принимают гостей".



Айссата Сек, официантка на банкетах, которая проработала в Hilton Park Plaza в Бостоне 18 лет, сказала, что ее плата за аренду съемной квартиры выросла с $1900 до $2900 за последние пять лет. "Моя зарплата покрывает только аренду", – сказала она CNN. Теперь она работает водителем Uber, чтобы свести концы с концами.



Эппл Ратанабунсританг, повар в Hilton Union Square в Сан-Франциско, рассказала CNN, что ей "приходится работать на двух работах, чтобы выжить в городе", и хотя заработная плата важна, сохранение медицинских льгот тоже важно. "Большинство людей, которые работают и состоят в профсоюзе, давно работают – они проработали 10, 20, 30 лет. Так что вся их жизнь – это работа в отеле, а это физический труд, поэтому медицинское обслуживание очень важно", – сказала она.



Профсоюз грозит расширить забастовку до 65 отелей в 12 разных городах.



По данным системы отслеживания трудовых действий Школы производственных и трудовых отношений (ILR) Корнелльского университета, по состоянию на 26 сентября 2024 года в США было проведено 249 трудовых акций в 361 населенном пункте.



Забастовочная активность резко возросла за последние пару лет: согласно анализу данных IRL за 2022 год, число забастовок увеличилось на 50% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Рост был меньше с 2022 по 2023 год на 9%, но число работников, прекративших работу, за этот период увеличилось на 141%.



Аналитики консалтинговой компании NerdWallet прогнозируют дальнейшее расширение забастовочной активности в США на фоне растущей инфляции и астрономического внешнего долга.



Четыре года "байденомики" привели Америку к кромке хаоса, за которой кончается великая держава и начинается несостоявшееся государство.