О.Хавич: Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса

17:42 02.10.2024 Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса



Олег Хавич



Торговый дом "Донские угли" планирует начать экспорт добытого в Донбассе угля через порт Мариуполя в октябре 2024 года. Переговоры идут с покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии



Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти



Добыча сырой нефти в Ливии возобновится с 1 октября после серьезного политического и финансового кризиса, связанного с Центральным банком, который парализовал североафриканскую страну, члена нефтяного картеля ОПЕК+. Об этом 30 сентября сообщило итальянское издание Agenzia Nova.



По данным источников в ливийском парламенте, перекачка нефти постепенно возобновится с 1 октября, а полное возвращение к работе запланировано на среду, 2 октября. Возобновление добычи после примерно месячной остановки стало возможным благодаря разрешению спора относительно назначения нового управляющего Центрального банка Ливии, что является принципиальным шагом для выхода из тупика, в котором оказался национальный энергетический сектор.



По данным Энергетического союза мобильности (Unem), Ливия до недавнего времени была основным поставщиком сырой нефти в Италию. В первом квартале 2024 года из примерно 14,5 миллиона тонн импортированной в эту страну сырой нефти (–3,3% по сравнению с предыдущим годом) 38,5%пришлось на Африку, причем только Ливия обеспечила 21% итальянского нефтяного импорта. Позади остались Казахстан и Азербайджан, каждый с долей по 15%.



Но политический кризис, разразившийся в Ливии в августе 2024 года, вызвал резкое снижение экспорта нефти. Упадок отрасли стал результатом борьбы за контроль над Центральным банком между конкурирующими администрациями Триполи на западе и Бенгази на востоке страны. Кульминацией напряженности стала приостановка нефтяной деятельности на основных месторождениях страны. Это имело катастрофические последствия для ливийской экономики, которая сильно зависит от экспорта сырой нефти.



Поворотный момент наступил 26 сентября, когда Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) способствовала подписанию соглашения между представителями палаты представителей и Высшего государственного совета о назначении нового управляющего Центрального банка. Наджи Исса, директор валютного отдела банка, был назначен руководителем учреждения, а Мараи аль-Барасси - его заместителем.



По данным источников Agenzia Nova, большинство ливийских группировок поддерживают назначение Наджи Иссы, тем самым устранив одно из главных препятствий на пути возобновления добычи нефти в стране. Однако хрупкость политического контекста оставляет много неопределенностей относительно будущего. Новому руководству ЦБ Ливии предстоит решить сложные задачи, включая формирование нового совета директоров и восстановление доверия к финансовым институтам.



И. о. главы МООНПЛ Стефани Хури подчеркнула важность защиты нефтяных ресурсов Ливии от политической напряженности. Во время церемонии подписания соглашения Хури получила заверения от властей в Бенгази относительно открытия нефтяных месторождений и портов, а также предупредила, что внутренние разногласия и внешнее вмешательство продолжают представлять значительную угрозу.



Экспорт нефтепродуктов из Индии достиг двухлетнего максимума



Поставки чистых нефтепродуктов из Индии в Европу снова выросли. Как сообщило 30 сентября американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, индийский экспорт по этой статье в сентябре вырос до 1,5 млн баррелей в сутки - это самый высокий уровня с марта 2022 года. В агентстве связывают рост поставок дизельного топлива, газойля и авиационного керосина с остановкой части европейских НПЗ на профилактический ремонт.



С 2023 года, после запрета импорта нефти и нефтепродуктов из России в страны ЕС, Индия стала одним из основных поставщиков топлива в Европу. НПЗ страны не смогли заместить Россию на рынке, однако закупка российской нефти со скидкой позволила им экспортировать в страны ЕС впечатляющие объемы нефтепродуктов, поставки которых продолжают расти.



Основной продукт - дизельное топливо. По данным ассоциации FuelsEurope, доля индийского дизеля на рынке ЕС может составлять 6–6,5%. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, за семь месяцев 2024 года экспорт дизеля в Евросоюз превысил 69 млн баррелей. Большую часть импортировали Нидерланды, которые являются международным центром по торговле нефтепродуктами. На эту страну пришлось почти 82% закупок - 56,5 млн баррелей, за год рост составил 21%.



Следом идет Франция, которая увеличила закупки на 1051% - до 8,86 млн баррелей. Третье место делят Бельгия и Румыния - более полутора миллионов баррелей. Стоит отметить, что последняя перепродает часть объемов на Украину.



Поставки дизеля из США в Европу также показывают рост, но не могут угнаться за индийскими. По данным управления информации Минэнерго США, за январь-июнь 2024 года в страны Европы было поставлено 43,7 млн баррелей дистиллятов. Информация публикуется за шесть месяцев, однако один месяц, судя по динамике, не позволит американским НПЗ обойти индийских конкурентов.



Агентство отмечает, что растущий экспорт нефтепродуктов из Индии в Европу происходит на фоне усложнения их доставки. Из-за обстрелов хуситами в Красном море и Аденском заливе танкеры идут более длительным путем - в обход Африки.



Поставки дизеля в Европу за семь месяцев принесли индийским НПЗ $ 6,8 млрд. Правда, это всего на 12% больше, чем в январе-июле 2023 года. Маржа индийских НПЗ снижается как из-за роста затрат, так и снижения скидок на российскую нефть и цен на топливо в Европе. При этом основными поставщиками индийского дизеля в Европу выступают частные Reliance Industries и Nayara Energy, акционером которых является "Роснефть".



Рост импорта дизеля в Евросоюз стабилизировал цены на этот вид топлива в регионе. По данным Франкфуртской биржи, в первой половине сентября цена дизеля опускалась до 632 евро за тонну - самого низкого уровня с декабря 2021 года.



В прошлом году ростом поставок в страны ЕС индийских нефтепродуктов из российской нефти в Европу возмущался главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель. Однако это не нарушает санкции, и его угрозы остались только угрозами.



Россия планирует начать экспорт угля из Донбасса через порт Мариуполя



Торговый дом "Донские угли" планирует начать отгрузку добытого в Донбассе угля на экспорт через порт Мариуполя в октябре 2024 года, заявил первый зампред правительства ДНР Андрей Чертков на сессии форума Российская энергетическая неделя (РЭН-2024).



Чиновник отметил, что первая поставка имеет небольшой объем в 10 тысяч тонн, но в дальнейшем планируется увеличение объема экспорта. В свою очередь, генеральный директор угольной компании Олег Князев добавил, что ведет переговоры с потенциальными покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии.



Собеседник, знакомый с планами компании, рассказал российскому изданию РБК, что она прорабатывает разные варианты экспорта, в частности через порты Таганрога и Ростова-на-Дону, а также по железной дороге через Азербайджан и Иран. Экспортировать продукцию через Восточный полигон и дальневосточные порты "Донские угли" не планируют из-за потенциальной конкуренции с угольщиками Сибири. Также компания рассчитывает наладить поставки в Ростовскую область и другие регионы юга России.



ООО Торговый дом "Донские угли" создано в июле 2020 года в Ростове-на-Дону. В феврале 2024 года Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР передало компании в аренду пять угольных шахт в республике: "Самсоновскую-Западную", "Должанскую-Капитальную", "Комсомольскую", имени Вахрушева и имени Фрунзе. В июле власти региона передали компании еще пять шахт: "Молодогвардейскую", "Красный партизан", "Харьковскую", "Суходольскую-Восточную", имени Баракова. На правах аренды инвестору также перешли активы Центральной обогатительной фабрики "Нагольчанская", подразделения Ровеньковского погрузочно-транспортного управления, Свердловского погрузочно-транспортного управления и прочих вспомогательных производств.



До начала боевых действий в Донбассе шахты "Молодогвардейская", "Суходольская-Восточная" и имени Баракова принадлежали ПАО "Краснодонуголь" холдинга "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова. В 2015 году "Метинвест" вышел из бизнеса на этих территориях. Шахты "Красный партизан" и "Харьковская" входили в украинское государственное объединение "Свердловантрацит".



Олег Князев рассказал РБК, что сейчас компания инвестирует в арендованное хозяйство 2,9 млрд рублей собственных средств. Этого должно хватить, чтобы к середине 2025 года запустить в работу четыре лавы - подземные горные выработки, через которые добывается уголь. За первое полугодие 2025-го компания рассчитывает добыть 3,5 млн т угля, к концу следующего года - 5 млн т. Добыча за неполный 2024 год составит 1 млн т угля. Доля коксующегося угля в добыче составляет от 20 до 40%, антрацита - 60–70%. Общие запасы угля в полученных в аренду предприятиях инвестор оценивает в 500–700 млн т.



Главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов в комментарии РБК заявил, что компания ежегодно сможет поставлять на экспорт от 1 млн до 1,5 млн т угля, в основном антрацита. При таких объемах экспорта она в ближайшие годы не окажет существенного влияния на рынок. "Небольшие объемы экспорта обусловлены крайне негативной конъюнктурой мирового рынка угля. Часть продукции пойдет на внутренний российский рынок", - говорит эксперт.



В свою очередь, гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров не ожидает масштабных экспортных продаж угля из Донбасса, кроме локальных поставок в Иран. По мнению эксперта, препятствовать экспорту будут как риски, связанные с судоходством, так и санкции и дисконты, которые компания вынуждена будет предоставлять покупателям. "Более вероятен сценарий поставок на внутренний рынок. Экспортные поставки, скорее всего, будут носить эпизодический характер", - пессимистичен он. Источник - Ukraina.ru

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