 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.10.2024
17:58  Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями
17:54  Последний султан Турции Абдул-Гамид II покорился русским и лупил англичан (уроки истории), - С.Лебедев
17:53  В Бишкеке учреждена компания по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
17:46  Куда наступать РосАрмии после Угледара? - М.Мягков
17:42  О.Хавич: Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса
17:41  На пути к failed state. Четыре года "байденомики" привели США к кромке хаоса, - О.Розанов
17:37  Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского, - В.Скачко

17:32  Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию
17:30  Саудовская компания Jamjoom Pharma построит фармацевтический завод в Ташобласти
17:00  Потянет ли Рютте пост Генсека НАТО? - Стюарт Лау
14:56  Израиль направил вторую дивизию (36-ю) в Ливан. На помощь 98-й
14:17  Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон-грата. Вот как нужно разговаривать с разной сволочью!
13:20  Александр Гапоненко: Денацификация украинской нации. Опыт демонтажа госаппарата
13:06  Волна детских самоубийств: Генпрокурор Казахстана сделал заявление
13:01  "Многоэтажки сводят людей с ума". Современная архитектура Таджикистана, - Гафур Шерматов
12:59  Как "бизнесмены" убивают Большую Алматинку, - orda.kz
12:58  Какую американскую партию предпочитают арабы, - П.В.Густерин
12:10  После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ и выйти к реке Волчья
12:03  Табель о рангах современной войны, - Ю.Борисов
11:45  Мир дрифтует от США - начинается время кошмаров, - Габор Штайнгарт
11:41  Возможна ли Великая Сербия? Независимость Республики Сербской – реалии и перспективы, - В.Зотов
11:40  Рекордный по величине клад нашли в Великом Новгороде - 3 кг серебряных монет и украшений X века
11:38  Удар Ирана по Израилю, долгожданный приказ Белоусова и начало конца Украины
11:36  Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете
11:34  Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
11:13  Украинский гарнизон оставил Угледар
10:39  Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:37  Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:31  Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:24  Игорь Караулов: Пантюркисты идут по дороге разочарований
10:09  Сварогов рог... Почему неоязычество – серьезная проблема, - Сергей Худиев
09:58  Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:49  Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников
09:39  "Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
09:27  Израиль уничтожает своих врагов по одному, - Евг. Балакин
09:18  Плата за бдительность, или Как приживается в Казахстане система оплачиваемых доносов, - Б.Ильяс
09:14  Монетизация "по-научному", или За что берут "мзду" ректоры вузов в Казахстане, - Б.Курманов
08:57  Курская дуга, 1 октября: часть свежих сил ВСУ не попадает в "Веселую мясорубку", а перемалывается на Сумщине, - Р.Маркуш
08:54  Уходящая эпоха Джимми Картера: чему учит история, - Роман Райнхардт
07:55  За мир во всем Кашмире. Индия призывает Пакистан урегулировать старейший конфликт в Азии, - С.Строкань
07:44  Война мутного дня. Евреи попрятались и даже отменили новогодние молитвы у Стены плача, - Эльнар Байназаров
07:39  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре
06:41  Пауки в угледарской банке. Министр обороны Украины пошел против главы ГУР, - НГ
02:13  Призрак Всемирного Центробанка, - Валентин Катасонов
02:03  Туркменский тяжелоатлет Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд на юниорском ЧМ в Испании
01:30  Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании
00:50  Букеевцы. Кто и зачем создал орду между Волгой и Уралом (история), - Петр Бологов
00:49  Россия никогда не возьмет на вооружение израильские методы, - Петр Акопов
00:36  Мусульмане консолидируются вокруг Москвы и Грозного, - Андрей Мельников
00:32  Вест-индская кампания 2024. Индуисты во властной элите Соединенных Штатов, - Михаил Стрелец
00:22  Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре, - Анастасия Башкатова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Куда наступать РосАрмии после Угледара? - М.МягковКуда наступать РосАрмии после Угледара? - М.Мягков
17:46 02.10.2024

Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел

Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

Поступают сообщения о фактическом освобождении Угледара – мощного пункта украинской обороны, который сами российские военнослужащие называют "степным Монте-Кассино", вспоминая оборонительные позиции гитлеровцев на склонах горы под стенами монастыря, которые союзникам пришлось долго штурмовать для взятия Рима.

Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше.

Очень важным для нас является Покровское направление. Взятие этого города по важности будет сравнимо с освобождением Донецка и Мелитополя в годы Великой Отечественной войны, потому что там было крупное пересечение транспортных магистралей.

Покровск – это четыре ветки железной дороги и рокадная дорога с севера на юг. Когда мы его освободим, мы перекроем значительное снабжение ВСУ на этом участке фронта. Противник потеряет важнейший узел обороны и транспортную магистраль, а потом будет вынужден отступать на большую глубину в Днепропетровскую область.

Тут задача нашего Генштаба будет состоять в том, чтобы организовать преследование врага.

То есть мы разрежем украинскую оборону на две части. Посыплется она или нет – это другой вопрос. Но в любом случае мы получим выход на оперативный простор в местности, где противник так долго не строил оборону. Да, у нас будут свои трудности. Но мы сможем проводить обходные маневры и окружать его. Или связывать его боями на одном участке, а на другом – быстро продвигаться.

Все эти широкие возможности, которые дает нам сегодняшняя победа под Угледаром и будущая победа под Покровском, будут очень важны для любого командования, которое использует их максимально эффективно.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727880360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал жителей Жетысу принять активное участие в референдуме
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
- Инфляция в Республике Казахстан
- Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда обсудили в Правительстве
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ерубаева С.С.
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  