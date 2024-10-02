Куда наступать РосАрмии после Угледара? - М.Мягков

17:46 02.10.2024

Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел



Кирилл Курбатов

автор издания Украина.ру



Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.



Поступают сообщения о фактическом освобождении Угледара – мощного пункта украинской обороны, который сами российские военнослужащие называют "степным Монте-Кассино", вспоминая оборонительные позиции гитлеровцев на склонах горы под стенами монастыря, которые союзникам пришлось долго штурмовать для взятия Рима.



Мы сейчас доламываем последние укрепления ВСУ в Донбассе, которые они возводили с 2014 года. Количество полос, траншей, дерево-земляных и бетонных укреплений, дотов, дзотов, минных полей и противотанковых рвов превышают все мыслимые и немыслимые пределы. Это гораздо больше, чем в Монте-Кассино или на "Линии Зигфрида". Украинскую оборону там можно сравнить только с "Линией Мажино", которая тоже строилась много лет. Но мы ее пробьем и будем двигаться дальше.



Очень важным для нас является Покровское направление. Взятие этого города по важности будет сравнимо с освобождением Донецка и Мелитополя в годы Великой Отечественной войны, потому что там было крупное пересечение транспортных магистралей.



Покровск – это четыре ветки железной дороги и рокадная дорога с севера на юг. Когда мы его освободим, мы перекроем значительное снабжение ВСУ на этом участке фронта. Противник потеряет важнейший узел обороны и транспортную магистраль, а потом будет вынужден отступать на большую глубину в Днепропетровскую область.



Тут задача нашего Генштаба будет состоять в том, чтобы организовать преследование врага.



То есть мы разрежем украинскую оборону на две части. Посыплется она или нет – это другой вопрос. Но в любом случае мы получим выход на оперативный простор в местности, где противник так долго не строил оборону. Да, у нас будут свои трудности. Но мы сможем проводить обходные маневры и окружать его. Или связывать его боями на одном участке, а на другом – быстро продвигаться.



Все эти широкие возможности, которые дает нам сегодняшняя победа под Угледаром и будущая победа под Покровском, будут очень важны для любого командования, которое использует их максимально эффективно.