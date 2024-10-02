В Бишкеке учреждена компания по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

17:53 02.10.2024

Офис компании по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан создан в Бишкеке. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров назвал проект "строительством века".



Офис компании по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан открылся в Бишкеке, сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана.



Премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что в стране высоко оценивают этот проект и называют его "строительством века". По его словам, строительство линии выведет экономическое взаимодействие Китая и стран Центральной Азии на качественно новый уровень.



"Чтобы дойти до этого исторического события, была проделана большая и плодотворная работа. Но стоит отметить, что это только первый шаг в полноценной реализации проекта, перед нами стоят большие задачи. В то же время, опираясь на богатый опыт наших коллег из Китая и Узбекистана, мы можем с уверенностью сказать, что завершим эту работу качественно и в срок", - сказал он.



В церемонии открытия офиса приняли участие министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и председатель правления компании "Узбекистон темир йуллари" Зуфар Нарзуллаев.



В июле президент Узбекистана поручил выделить 255 млн долларов в уставной фонд проектной компании по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Из них 14 млн долларов должны направить до конца этого года.



В беседе с "Газетой.uz" представитель Министерства транспорта летом сообщал, что доля Китая в совместной компании составит 51%, а Узбекистана и Кыргызстана - по 24,5%. Ее учредителями выступили китайская China Railway International, "Кыргыз темир жолу" и "Узбекистон темир йуллари". Кыргызстан запланировал в своем бюджете выделение 11 млрд сумов (около 130,5 млн долларов).



"Строительство железной дороги на территории Китая будет полностью реализовано и профинансировано с китайской стороны. И плюс они также буду участвовать в этих процессах внутри Кыргызстана. В Узбекистане нам необходимо построить около 10 км дорог, чтобы подсоединиться к проекту. Основная часть работ - в Кыргызстане", - заявлял собеседник.



Для финансирования проектов планируется привлечь средства международных финансовых институтов.



В июне правительства Узбекистана, Кыргызстана и Китая подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги.



Министерство транспорта Узбекистана заявило, что реализация проекта позволит расширить географию торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию и далее в Европу, а также в государствах Персидского залива.



ТЭО строительство 454-километровой железной дороги планировалось разработать к 1 июня 2023 года (до этого - 1 июля), но работы были завершены раньше срока - в мае. Строительные работы планируется начать в октябре 2024 года.



В апреле председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров отмечал, что стоимость проекта оценивается в 8 млрд долларов. Ранее он же озвучивал суммы 3−5 млрд и 6 млрд долларов.



Замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев прошлой осенью оценивал стоимость проекта в 5 млрд долларов и называл одним из возможных вариантов финансового решения создание консорциума.