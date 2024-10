Шон Флитвуд: Армия США не переживет победу Харрис. Поэтому Путин ее поддержал...

Вооруженные силы США не выдержат еще четыре года при демократах

"Социальные эксперименты" демократов вызвали крупнейший кадровый голод в армии США, пишет The Federalist. От недобора страдают почти все рода войск. Кризис усугубляется пренебрежением со стороны администрации Байдена и насаждаемым в вооруженных силах принципом "разнообразия, равенства и инклюзивности". С таким подходом победу Харрис армия США не переживет, сокрушается автор.



Никто не понимал концепцию "мира посредством силы" лучше президента Джордж Вашингтона. В первой же ежегодной речи к Конгрессу бывший главнокомандующий Континентальной армией заговорил о роли вооруженных сил в поддержании стабильности: "Готовность к войне - одно из самых действенных средств сохранения мира".



Слова Вашингтона, по сути, предопределили внешнюю политику Америки на несколько веков вперед. Малочисленная и разношерстная группа патриотов со временем превратилась в мощнейшую военную силу за всю историю. На период от Первой мировой до холодной войны армия США стала "большой дубинкой" (отсылка к крылатой фразе Теодора Рузвельта: "Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь", - прим. ИноСМИ), которой Америка ставила на место враждебные державы и сдерживала конфликты по всему миру.



Но что будет с Америкой и глобальной безопасностью, если ее главную опору захватили левые, которые ненавидят конституцию? Увы, ответы на этот вопрос американцы получают в режиме реального времени.



Хотя корпоративные СМИ об этом предпочитают помалкивать, комитет по вооруженным силам Палаты представителей провел в конце прошлой недели слушания по эпизоду, когда одна военная база США признала ряд организаций противников абортов "террористическими группами". Да, именно так - вы не ошиблись. За семь лет армия внушила почти 9 100 солдатам, что организации "Операция: спасение" и "Национальное право на жизнь" - террористы.



Замначальника штаба Патрик Мэтлок сообщил законодателям, что соответствующие материалы были изъяты из обращения, но отказался ответить, были ли применены какие-либо дисциплинарные меры к их авторам, сообщает военная газета The Military Times.



Этот инцидент, безусловно, внушает тревогу сам по себе, но ведь это лишь одно из многочисленных воплощений неомарксистской идеологии, сеющей хаос в вооруженных силах Америки и только набирающей обороты при администрации Байдена-Харрис. Заняв руководящие должности по всему Пентагону, радикальные левые годами подтачивали меритократическую систему, где каждому воздается по заслугам, - залог величия нашей армии на протяжении поколений.



Если в ноябре победит Камала Харрис, левый крен армии США усугубится, а его последствия станут еще хуже.



Рост "разнообразия, равенства и инклюзивности"



Не нужно ломать голову, чтобы понять, как президент Харрис будет подходить к внутренним военным делам, учитывая ее роль оруженосца при Джо Байдене.



Вскоре после прихода к власти администрация Байдена-Харрис поручила всем федеральным ведомствам, включая Министерство обороны, внедрять так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (известную по аббревиатуре DEI) среди своих штатов. Эта марксистская догма отвергает воздаяние по заслугам, предпочитая руководствоваться такими характеристиками, как раса или сексуальная ориентация.



Чтобы выполнить свою разрушительную миссию, Белый дом Байдена-Харрис последние четыре года активно рассаживает на высших должностях в армии приверженцев пресловутого "разнообразия, равенства и инклюзивности". Их назначенцы придерживаются крайне левых взглядов - в частности, они требовали наказаний для американцев за отказ прививаться от коронавируса и корили за "наивность", военнослужащих, отрицающих пагубное влияние так называемого "системного расизма" в вооруженных силах.



Неудивительно, что при таком "руководстве" армия начала усиленно насаждать радикальную ЛГБТ*-идеологию. Так ВМС назначили трансвеститов своими "цифровыми посланниками", а ВВС тратили казенные деньги на доставку военнослужащих на гей-парады. Да и кто забудет обширные мероприятия на военных базах по всей Америке в ознаменование так называемого "месяца гордости"?



Военнослужащие страдают



Однако засилье неомарксистской чепухи - лишь часть страданий, обрушившихся на американских военнослужащих. Администрация Байдена-Харрис ясно дала понять, что ей наплевать на американских военных, которые готовы пожертвовать жизнью ради родины.



Тандем демократов охотно уволил из рядов армии более 8 400 военнослужащих за отказ сделать экспериментальную прививку мРНК. Их не убедило ни что эти солдаты были здоровы и перенесли бы заболевание без угрозы для жизни, ни что прививки не остановили передачу вируса, ни что их собственные ведомства втайне признали, что прививки сопряжены с серьезными рисками.



Им было важнее сделать из "провинившихся" показательный пример и внушить другим военнослужащим, что никакого ослушания своей левой тирании они не потерпят.



Это пренебрежительное отношение к благополучию американских войск проявилось еще ярче в ходе неудачного вывода войск из Афганистана, когда погибло 13 военнослужащих. Во время торжественной церемонии прощания Байден то и дело поглядывал на часы, в то время как Харрис даже не почтила ее своим присутствием.



Ни один из демократов не удосужился протянуть руку помощи, чтобы утешить осиротевшие семьи. Также ни один чиновник не был уволен или хотя бы привлечен к ответственности за катастрофический вывод войск. Байден притворился, что этих смертей в принципе не было, а Харрис превратила их гибель в оружие, чтобы очернить Дональда Трампа.



С таким вопиющим пренебрежением в сочетании с одержимостью военного командования пресловутыми "разнообразием, равенством и инклюзивностью" неудивительно, что правление Байдена и Харрис привело к серьезнейшему кадровому голоду в современной истории США. В прошлом году все рода войск, за исключением Корпуса морской пехоты и Космических сил, пострадали от недобора.



Без достаточной численности личного состава армия попросту не сможет эффективно действовать внутри страны и на международной арене.



Последний шанс



Последствия социального эксперимента левых над нашими вооруженными силами нельзя недооценивать. При Трампе США и их армию боялись и уважали, однако администрация Байдена-Харрис внушила всему миру образ слабости - и противники Америки уже мотают на ус.



Менее чем за четыре года Россия начала военную спецоперацию на Украине, проиранские террористические группировки совершают смертоносные атаки на военнослужащих США и Израиль, Китай усилил агрессивные поползновения в отношении Тайваня, Японии и Филиппин, а Северная Корея запускает ракеты так, словно завтра никогда не наступит.



Ни один честный человек не скажет, что президентство Харрис остановит дальнейшее развитие событий в этом направлении. Наоборот, можно с уверенностью предположить, что глобальная обстановка в области безопасности станет еще хуже, и эти державы будут отстаивать свои интересы еще смелее. Президент России Владимир Путин подспудно это подтвердил, поддержав кандидатуру Харрис в президентской гонке в начале месяца.



Президентство Трампа может стать последним шансом для американцев восстановить армию США на основе реальных заслуг до боевой силы, которой она когда-то была, и принести мир во всем мире. Воспользуются ли этой возможностью избиратели - вот в чем вопрос.



Автор статьи: Шон Флитвуд (Shawn Fleetwood)



* Запрещенная в России экстремистская организация