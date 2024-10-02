Почему ETF на Ethereum становится популярным инструментом среди начинающих инвесторов

20:00 02.10.2024

После одобрения листинга биржевых фондов ETF, которые привязаны к Ethereum, интерес к спотовым Ethereum-ETF со стороны инвесторов значительно вырос. Решение было принято в мае 2024 года, примерно через 6 месяцев после аналогичного одобрения по отношению к биткоину.



Нет никаких прямых подтверждений влияния спотовых ETF на курс биткоин доллар, однако многие инвесторы оценивают положительное влияние инвестиционного фонда на интерес к BTC. Аналогичная ситуация ожидается и по отношению к Ethereum. В этой статье мы расскажем об Ethereum-ETF, а также попытаемся понять, чем он так привлекателен для инвесторов новичков.



Цель создания Ethereum-ETF



Exchange-traded fund – это инвестиционный фонд, чьи акции торгуются на бирже в открытом виде. Их стоимость привязана к определенному активу, включая криптовалюты. Если говорить проще, ETF предоставляет инвесторам возможность наполнять инвестиционный портфель ценными бумагами в доступной и более удобной форме. При этом цена акций в таком виде определяется стоимостью активов.



Что касается Ethereum-ETF, который является одним из типов биржевого фонда, он привлекателен инвесторам в том плане, что они могут получать прибыль от колебания стоимости ETH, но не покупать саму криптовалюту. При этом стоит разделять Ethereum-ETF на два типа:

- спотовые;

- фьючерсные.



Спотовые акции привязаны непосредственно к текущей цене эфириума, изменение которой влияет на стоимость фонда. В то же время фьючерсные Ethereum-ETF рассчитаны на изменение цены к моменту вступления контракта в силу. Инвестору не нужно отслеживать изменение их цены в реальном времени, но стоит обращать внимание на изменение настроений рынка, чтобы предугадать изменение курса в будущем.



Если же говорить о цели создания таких фондов, они более понятны для инвесторов, которые не знакомы с цифровыми валютами, но ищут возможности охвата новых рынков.



Приобрести акции Ethereum-ETF можно при помощи брокеров без необходимости регистрации криптовалютного кошелька и других действий, связанных с технологией блокчейн. Также это обеспечивает легальность торговли акциями в тех странах, где статус криптовалют еще не определен.



Чем Ethereum-ETF привлекателен для начинающих инвесторов?



Привлекательность таких фондов для инвесторов, которые слабо знакомы с криптовалютами, заключается в следующих преимуществах акций:

- доступность – акции приобретаются через брокерский счет без регистрации биржевых аккаунтов или криптовалютных кошельков;

- безопасность и регулирование – это регулируемый рыночный продукт, который обеспечивает защиту традиционных инвесторов и предлагает использование привычных инвестиционных стратегий;

- диверсификация – большинство криптовалют, включая ETH, характеризуются слабой корреляцией с фондовым рынком, тогда как Ethereum-ETF выступает эффективным инструментом в плане диверсификации для классических инвестиционных портфелей.



Эти факторы обеспечивают популярность таких фондов для начинающих инвесторов, при этом важно учитывать высокую волатильность цифровых активов, которая будет влиять на стоимость не только монеты, но и спотовых акций.