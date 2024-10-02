Яков Кедми: "В секторе Газа военные уже закончили. Планов оккупировать Ливан нет: зачистим территорию - и все"

21:20 02.10.2024

Пока Израиль атаковал Ливан, кто-то ударил по американцам в Ираке и Сирии. Кто?

Яков Кедми: "В секторе Газа военные уже закончили. Планов оккупировать Ливан нет: зачистим территорию, чтобы по нам не стреляли - вот и все"



Михаил Зубов

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Яков Кедми



На фоне мощного, но достаточно монотонного размена ударами между Израилем и "Хезболлой" (которая выглядит дезориентированной после потери руководства и связи), неожиданно шарахнуло по военной базе США неподалеку от международного аэропорта Багдада.



Первым об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, который подконтролен "Хезболле".



"В ответ на неизменную поддержку США израильской агрессии в Газе, Ливане и Йемене в ночь с понедельника на вторник была совершена атака на американскую военную базу Виктория недалеко от аэропорта Багдада", - говорилось в сообщении.



Корреспондент Al Mayadeen в Ираке передал, что возле базы были слышны четыре взрыва, а внутри объекта звучали сирены тревоги.



Кто нанес удар - не сообщалось, а в некоторых Telegram-каналах прозвучали предположения, что это ЦАХАЛ шарахнул по своим (американцам).



Примерно в то же время Reuters рассказал об ударе по другой американской базе - в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в районе газового месторождения Конико. Агентство отметило: это первый зафиксированный случай удара после долгого перерыва, связанного с обязательством иракских группировок перед правительством не атаковать объекты США.



США обычно относятся к ударам по свои базам достаточно болезненно, и такие случаи могут обострить ситуацию на Ближнем Востоке. Произойдет ли это? - на вопрос "Свободной Прессы" ответил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми.



"СП": Яков, об ударе по американской базе Виктория сообщил канал "Хезболлы", а кто нанес удар - они же?



- Нет. "Хезболла" действует исключительно в Ливане. В Ираке это могла сделать только шиитская милиция. (Своего рода "правоохранительный орган", созданный в 2003 году для борьбы с радикальными исламистами-террористами, - "СП"). Это - проиранская группировка в Ираке. Они всегда обстреливали американцев. У Багдада есть соглашение с США не стрелять, а эти - подконтрольны Тегерану.



"СП": Когда по Америке стреляют - эскалация выходит на новый уровень…



- Нет, не в этом случае. Таких обстрелов были уже десятки. Ну - стреляли, никого не убили, ничего не разрушили. Отметили для себя: "Вот мы американцам дали"…



"СП": Были версии, что Израиль по ошибке ударил по американцам, они имеют право на существование?



- Только в фантазиях людей, которые еще много накурились. Где Ливан, и где Ирак, и как туда можно по ошибке выстрелить?



"СП": Насколько можно понимать, Израиль начал наземную операцию в Ливане. Какова ее конечная цель?



- Зачистят территорию от "Хезболлы", чтобы оттуда не стреляли по Израилю, вот и все.



"СП": Имеется в виду территория до реки Летани?



- Да, 15−20 км. Пусть там будет ливанская армия, и этого достаточно. "Хезболлы" чтобы там не было.



"СП": Некоторые израильские политологи предполагают, что Израиль заинтересован аннексировать эту часть территории Ливана, да и в России так многие думают.



- Никогда таких планов не было, об этом даже на серьезном уровне никто не размышлял. Это - фантазии некоторых кругов в Израиле, их желания, но такого не будет. Нам нужна просто территория, очищенная от "Хезболлы". Пусть там стоит законная армия Ливана, и все.



"СП": Отношения у Израиля с правительством Ливана - нормальное?



- Правительство Ливана не правит Ливаном. Правительство бессильно, оружие не у него. В этом проблема.



"СП": Официальное правительство Ливана хочет, чтобы Израиль разобрался с "Хезболлой"?



- Они никогда не скажут об этом вслух, чтобы их не убили. Но в реальности не только правительство - весь Ливан хочет, чтобы "Хезболла" прекратила создавать им проблемы.



"СП": На фоне обострения с Ливаном: что в это время происходит в секторе Газа?



- Ничего. Наши военные сказали, что там все закончили. Остались солдаты, которые нужны, чтобы там бороться с теми, кто из нор вылезают. Остальные ушли. Почти все войска выведены - там нечего делать им больше.



"СП": В этой связи какие-то переговоры о статусе Палестины возможны?



- Они возможны, но пока говорить не с кем. Уже 2 недели Синвар (избран на 6 августа на должность главы политбюро ХАМАС, заняв место убитого Исмаила Хании, - "СП") не выходит на связь. Мы не знаем: жив он - не жив, где-то в норах сидит… Спрятались.