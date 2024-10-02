Чего хочет Ким Чен Ын от России, а что - Россия от Ким Чен Ына, - СП

22:02 02.10.2024

Чего хочет Ким Чен Ын от России, а что - Россия от Ким Чен Ына

Главные точки соприкосновения России и дружественных ей стран Юго-Восточной Азии



Виталий Орлов



Эхо июньского визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику, а затем и во Вьетнам в СМИ коллективного пока еще Запада не утихает до сих пор.



Аналитики Североатлантического альянса безостановочно строят прогнозы, суть которых заключается в желании понять, чем США и НАТО грозит активизация военно-технического сотрудничества Москвы с Пхеньяном и Ханоем в целом, и подписанными с этими странами Договорами о всеобъемлющем стратегическим партнерстве, в частности.



Попробуем и мы разобраться в том, что подразумевает каждая из сторон под этим общим термином. Грубо говоря, чем Россия может заинтересовать Вьетнам и Северную Корею - и чем эти страны интересны России.



Итак, что сегодня Москва способна дать Пхеньяну? Об увлеченности Председателя Госсовета Ким Чен Ына космическими и ракетными технологиями известно всему миру.



Однако буквально патологический интерес лидер Северной Кореи испытывает к технологиям преодоления критического нагрева ракетных боевых частей при их входе в плотные слои атмосферы. А самыми признанными спецами в этой области считаются именно российские ученые и на их помощь северокорейские партнеры очень и очень рассчитывают.



Несмотря на достаточно активную работу, не все пока получается у Пхеньяна и в сфере создания собственных космических спутников. И тут помощь России была бы весьма кстати.



Корейская Народно-Демократическая Республика уже давно позиционирует себя в качестве страны, стремящейся все делать самостоятельно, включая надводные корабли и подводные лодки. Кто как не Россия, регулярно спускающая на воду самые современные корабли, способна обеспечить прорыв в северокорейском кораблестроении. Аналогичная ситуация и авиастроении.



Но и на этом заинтересованность КНДР в сотрудничестве с Россией не исчерпывается. Достаточно вспомнить слова российского лидера, сказанные им в ходе визита о готовности Москвы "предложить Пхеньяну массу интересных проектов в сфере сельского хозяйства и транспорта".



Общеизвестно, что автомобильная и железнодорожная инфраструктура не являются сильным местом экономики Северной Кореи, а Россия и здесь обладает богатейшим и бесценным опытом.



Что может нам предложить Пхеньян? Главное, что лежит практически на поверхности, это мощнейший по своему потенциалу Военно-промышленный комплекс. Ни для кого не является секретом обладание Корейской народной армией современными реактивными системами залпового огня, самоходными артиллерийскими установками и беспилотными летательными аппаратами. Причем, их количество исчисляется тысячами единиц.



Не менее впечатляющая картина и с северокорейскими запасами артиллерийских боеприпасов советских калибров, реактивных снарядов и тактических ракет, которые некоторые аналитики называют чуть ли не безграничными. Глупо отрицать, что все это добро, мягко говоря, не стало бы лишним в ВС РФ, противостоящих в формате специальной военной операции "самому мирному" военно-политическому блоку на планете.



Кроме того, северокорейские конструкторы создают такие образцы вооружений, которых нет даже у самых продвинутых в военном отношении стран. Например, РСЗО KN-25 калибром шестьсот миллиметров. Эта система, прозванная врагами КНДР "Пхеньянским монстром", сочетает в себе потенциал и боевые характеристики РСЗО и ОТРК. Его управляемый 450-килограммовый боеприпас летит на дальность порядка 380 километров, а показатель кругового отклонения от цели не превышает десяти метров.



Не менее интересны и стоящие на вооружении КНА артиллерийские системы, параметрам дальности и точности стрельбы которых уступают даже перспективные российские разработки.



Кроме того, Корейская народная армия обладает практически бездонными запасами боеприпасов к РСЗО БМ-21 "Град". Но самое важное заключается в том, что Ким Чен Ын уже сегодня готов поделиться своими арсеналами с Россией.



Причем не только ими, но профессиональными "строителями", одинаково виртуозно владеющими и кельмой (в просторечии мастерок), и автоматом Калашникова.



А теперь о взаимовыгодных перспективах отношений России с Вьетнамом, военно-техническое сотрудничество с которым имеет глубочайшие исторические корни. И тот факт, что визит Владимира Путина в Ханой состоялся сразу же после посещения КНДР, лишь подчеркивает наличие у наших стран давних и весьма прочных связей.



Вьетнамская промышленность остро нуждается как в российском металле, так и в продукции из него - оборудовании и машинах. Равно как и в продовольствии, сельскохозяйственном сырье, продукции химической отрасли и минеральных ресурсах.



В плане военно-технического сотрудничества Вьетнам, активно укрепляющий и модернизирующий свои вооруженные силы, так же остро нуждается в помощи России. Вьетнамские военные не скрывают своего живейшего интереса к нашим системам противовоздушной обороны, истребителям, ракетным катерам, фрегатам и дизель-электрическим подводным лодкам.



Кстати, в настоящее время на вьетнамских верфях уже ведется строительство шести ракетных катеров по российским проектам и с участием российских специалистов.



Кроме того, Российская Федерация является основным поставщиком оружия, военной и специальной техники для армии Вьетнама. Между нашими странами заключены крупные контракты на поставку шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.1 "Варшавянка" (стоимостью порядка $2,0 млрд) и партии многоцелевых истребителей поколения 4+ Су-30МК2 В (стоимостью около $1,0 млрд).



Немногим ранее (в 2019 году) был заключен еще один контракт на сумму $350 млн, по условиям которого Россия должна поставить Вьетнаму двенадцать учебно-боевых самолетов Як-130.



Столь тесное военно-техническое сотрудничество Москвы и Ханоя не могли не заметить на Западе. В одном из последних докладов SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) говорится, что за период с 2014 по 2018 год Вьетнам вошел в четверку основных импортеров российских вооружений.



И реакция "гегемона" не заставила себя долго ждать, в следующие четыре года объем закупок обвалился аж на 91%. Именно по этой причине подробности договоренностей, достигнутых в ходе визита Владимира Путина во Вьетнам, держатся в секрете. Это позволяет сэкономить нервные клетки руководству и США, и претендующего на место главного поставщика Китая.



Чем Вьетнам может заинтересовать Российскую Федерацию? Три десятилетия назад каждое упоминание этой страны ассоциировалось у советского человека с пляжными шлепанцами и бальзамом "Звездочка". Сегодня наблюдается совершенно иная картина - мы получаем из Вьетнама оборудование, машины, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, обувь и текстиль.



Так что и Путину, и Ким Чен Ыну, и То Ламу есть что обсудить и есть чем заинтересовать друг друга. Вряд ли в открытых источниках появится полная информация о документах, подписанных в ходе двусторонних встреч, хотя профильные эксперты считают, что главными темами обсуждения станут энергетическая и военно-техническая составляющая.