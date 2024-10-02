Америка пригрозила Ирану...

22:40 02.10.2024

... серьезными последствиями за удар по Израилю

Тегеран мстит за убийства своих союзников



Большая война на Ближнем Востоке может стать явью. Во вторник вечером из Ирана в сторону Израиля были запущены сотни ракет, и по всей стране звучат сирены, согласно заявлению израильских военных.



Команды журналистов CNN, находящиеся в нескольких местах по всему Израилю, наблюдали десятки ракет, пролетающих над ними. Некоторые из них были перехвачены израильскими средствами ПВО, хотя пока неясно, сколько именно.



Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по Израилю в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и других, сообщает иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim.



После того, как был произведен ракетный обстрел, представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран принял ответные меры на "террористические акты сионистского режима".



Миссия заявила в понедельник, что если Израиль "осмелится ответить или совершить дальнейшие акты злонамеренности, последует сокрушительный ответ".



Ранее во вторник Белый дом предупредил, что Иран готов в ближайшее время нанести ракетный удар по Израилю, что мгновенно усилило опасения по поводу полномасштабной войны в регионе.



Людям в Тель-Авиве и других городах было приказано оставаться вблизи убежищ или других охраняемых территорий, и атмосфера на улицах была заметно напряженной, сообщает CNN.



В заявлении, опубликованном в середине утра, Белый дом заявил, что у него есть "признаки того, что Иран готовится к немедленному запуску баллистической ракеты против Израиля", добавив, что Соединенные Штаты "активно поддерживают оборонительные приготовления для защиты Израиля от этого нападения".



"Прямое военное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана", - говорится в заявлении высокопоставленного представителя Белого дома.



Израиль оценил вероятность нападения Ирана на три израильские военно-воздушные базы и разведывательную базу, расположенную к северу от Тель-Авива, сообщил источник, знакомый с ситуацией.



По словам этого человека, разведывательная база в Глилоте была эвакуирована во вторник днем, и израильские военные ввели в действие планы действий на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения безопасности персонала на этих базах.



США предупредили Израиль, что нападение, вероятно, произойдет в течение следующих 12 часов.



Израильский источник сообщил CNN вскоре после предупреждения Белого дома, что за кулисами происходит интенсивная дипломатия.



По словам пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс, президент Джо Байден созвал встречу с вице-президентом Камалой Харрис и высшими должностными лицами национальной безопасности во вторник, "чтобы обсудить планы Ирана по немедленному нанесению значительного ракетного удара по Израилю". Саймонс добавляет: "Они рассмотрели ход подготовки США к оказанию помощи Израилю в защите от нападений и защите американского персонала.



После года обострения напряженности между Израилем и "прокси"Ирана в регионе, включая ХАМАС в Газе, "Хезболлу" в Ливане и хуситов в Йемене, нападение Ирана на Израиль может еще больше подтолкнуть регион к полномасштабному конфликту.



Американские и арабские дипломаты уже обеспокоены тем, что может произойти после ожидаемого нападения Ирана, в том числе масштабами ответных действий Израиля. Их больше всего беспокоит то, что Израиль, возможно, использует предстоящий иранский удар в качестве ответного удара внутри Ирана.



"В Иране нет такого места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля, и это относится ко всему Ближнему Востоку", - заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху во время своего выступления в ООН на прошлой неделе, напоминает CNN.



Ранее США были готовы сделать все возможное, чтобы помочь Израилю перехватить все, что направит Иран, подобно тому, как США предложили свою помощь в апреле, когда иранцы запустили волну беспилотных летательных аппаратов и ракет в направлении Израиля, подавляющее большинство из которых было успешно перехвачено, сказал американский чиновник.



США ожидали, что атака Ирана на Израиль может быть аналогична апрельской по масштабам, сообщил CNN американский чиновник.



По словам человека, знакомого с ситуацией, США предупредили Израиль рано утром во вторник по восточному времени (полдень по израильскому времени) о том, что Иран готов совершить нападение. Предупреждение между двумя странами поступило за несколько часов до того, как Белый дом публично объявил, что у него есть признаки того, что Тегеран готовит нападение.



Чиновник заявил, что Иран готов к быстрому нападению. После атаки беспилотников и ракет, выпущенных по Израилю в апреле, многие иранские силы и средства остались на своих позициях.



Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном значительно возросла в последние недели, поскольку Израиль активизировал свои усилия против поддерживаемой Тегераном группировки боевиков "Хезболла", а в понедельник Израиль начал наземную операцию на юге Ливана.



Нетаньяху призвал израильтян "держаться вместе" и продолжать выполнять приказы командования на передовой, поскольку опасения по поводу неминуемого нападения со стороны Ирана растут.



Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "кампании против иранской оси зла", и выдвинул конкретные требования к израильской общественности.



"Я прошу вас о двух вещах: во-первых, строго выполнять указания передового командования, это спасает жизни. И второе - держаться вместе", - говорится в заявлении Нетаньяху.



Соединенные Штаты "очень внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке" и "привержены обороне Израиля", заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.



"Как я уже сказал, в данный момент мы очень внимательно следим за развитием событий", - сказал Блинкен в кратком выступлении вместе со своим марокканским коллегой. Блинкен не сделал никаких конкретных ссылок на Иран или потенциальную атаку.



Посольство США в Израиле направило всем сотрудникам правительства США и членам их семей указание "укрыться на месте до дальнейшего уведомления" из-за "текущей ситуации с безопасностью", говорится в сообщении службы безопасности во вторник.



"Это предоставляется для вашего сведения, когда вы будете составлять свои собственные планы обеспечения безопасности", - говорилось в предупреждении, не упоминая конкретных предупреждений о неминуемой атаке со стороны Ирана.



Андрей Яшлавский