В России арестовали 372 млн долл. на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank

00:01 03.10.2024

Алексей Дегтярев



Арбитражный суд Подмосковья арестовал средства банков США Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в российских банках "Ситибанк" и "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" по заявлению Генпрокуратуры России.



Эти обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры к совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины" и к этим американским банкам, передает РИА "Новости".



Источник, знакомый с исковым заявлением, пояснил, что истец требует признать действия ответчиков по изъятию имущества "Международного резервного банка" (МРБ), который ранее являлся дочерним предприятием Сбербанка на Украине, нарушающими права и законные интересы России.



Сумма в 372 млн долларов объясняется тем, что такие средства находились на корреспондентских счетах МРБ в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.



В пользу Сбербанка ведомство требует обратить порядка 6,3 млрд рублей на счету Bank of New York Mellon в "Ситибанке". Для возмещения оставшейся части ущерба предполагается использовать средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся в его российской дочерней структуре.