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КПП Бугристое. Мигранты из Таджикистана устроили массовую потасовку на границе России с Казахстаном
00:02 03.10.2024

На границе России и Казахстана произошел конфликт с участием граждан Таджикистана

На границе России и Казахстана произошел конфликт с участием граждан Таджикистана

Инцидент с участием иностранных граждан и силовиков произошел на границе России с Казахстаном в Челябинской области. Об этом пишет 74.ru.

Издание опубликовало кадры с КПП Бугристое. В комментариях под видео в соцсетях написали, что перепалка сначала разгорелась на отдельной полосе для проезда граждан Таджикистана через контрольный пункт.

Конфликт пришлось усмирять силой. На кадрах видно, что людей вытаскивали из машин и укладывали лицом в землю, также слышен звук электрошокера.

Как уточняет Readovka, на КПП пятеро стоящих в очереди на продление срока пребывания в России начали громко выяснять отношения. С ними не стали церемониться, на место оперативно прибыли силовики, которые уложили всю очередь лицами в пол.

Всех выстроили в шеренгу и с каждым, кто стоял в очереди, провели профилактическую беседу. Зачинщиков драки отпустили. Погранпункт работает в обычном режиме и с организованной очередью.

Авторы: НИКОЛАЙ ТКАЧЕНКО

Источник - МК
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