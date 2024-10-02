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Иран и Израиль поставили США в тупик перед выборами, - "Взгляд"
00:04 03.10.2024

Эксперты предположили ответные меры Израиля и США на ракетную атаку Ирана

Tекст: Анастасия Куликова,
Евгений Поздняков

Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Оценки атаки разнятся: пока в Тегеране сообщают о поражении штаб-квартиры "Моссада" и авиабазы Неватим, в Тель-Авиве заявляют об успешном отражении обстрела. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ Ирану. Но будет ли он, какие сценарии ответа есть у Израиля и одобрят ли их США в преддверии президентских выборов?

Иран нанес массированный удар по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего Тегеран запустил 181 ракету. В сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отмечается, что обстрел стал ответом на убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.

В Иране пригрозили Израилю "еще более разрушительной атакой" в случае, если Тель-Авив продолжит агрессию. По оценке КСИР, около 90% ракет успешно поразили намеченные цели. Мохаммад Багери, начальник Генштаба вооруженных сил республики, сообщил, что удар был нанесен по штаб-квартире "Моссада", передает Tasnim.

По его словам, Иран также сумел поразить авиабазу Неватим, где размещались самолеты F-35. По данным некоторых местных изданий, всего было уничтожено 20 истребителей. Примечательно, что в ходе атаки Тегеран впервые применил гиперзвуковые ракеты собственного производства Fattah, пишет Alain News.

По информации издания, благодаря им республика уничтожила израильские комплексы ПРО Arrow-2 и Arrow-3. Между тем в самом Тель-Авиве оценки причиненного Ираном ущерба кардинально отличаются. В ЦАХАЛ заявили, что последствия обстрела оказались минимальными, а нанесенные удары никак не повлияли на боеспособность еврейского государства.

Так, в другом материале Jerusalem Post сообщается, что в ходе атаки погиб лишь один палестинский рабочий, проживавший в городе Иерихон на Западном берегу Иордана. В Тель-Авиве легкие ранения получили три человека. Кроме того, под обстрел попала школа в Гедере: пострадавших среди учащихся нет, но самой инфраструктуре причинен "значительный ущерб".

В обороне еврейского государства также принимали участие эсминцы США. По словам Джейка Салливана, помощника президента Штатов по нацбезопасности, военные двух стран действовали в "тесной координации". О значимой "роли в попытках предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке" также сообщили в министерстве обороны Британии.

Несмотря на якобы незначительный ущерб, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже пообещал, что Тегеран заплатит за свои действия. "Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его", – подчеркнул он. По информации портала Axios, ответ Тель-Авива может подразумевать удары по ядерным объектам Ирана.

Издание также допускает возможность обстрела Израилем нефтяной инфраструктуры страны. Не исключены и "целенаправленные убийства", а также "масштабные выведения из строя систем ПВО". Кроме того, ответ еврейского государства способен принять форму "тайной операции", схожей с той, что прошла два месяца назад в Тегеране, когда был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания.

К мерам Израиля могут присоединиться и Соединенные Штаты. Так, Джейк Салливан не исключил выхода США за рамки санкций для ответа на удар Ирана. Он заверил, что у действий Ирана "будут последствия, тяжкие последствия".

"В Тегеране заявляют, что удар был нанесен по штаб-квартире разведки "Моссад" и израильским военным базам. Однако, по моим данным, нет подтверждений, что ракеты достигли целей. Никакого серьезного урона инфраструктуре нанесено не было", – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Он счел "пропагандой" сообщения о том, что КСИР при атаке использовал гиперзвуковые ракеты. По словам собеседника, Иран применил сейчас те же средства, что и полгода назад при ответе Тель-Авиву на авиаудар по иранскому посольству в Сирии. То есть речь идет о баллистических боеприпасах "земля – земля" и крылатых ракетах.

"Часть из них, по всей видимости, была перехвачена средствами ПВО США, а другая – комплексами "Хец-2" и "Хец-3". Что касается системы "Железный купол", то она не может противодействовать этим ракетам", – добавил Ципис. Политолог подчеркивает: атака Ирана не останется без ответа. По его прогнозам, действий со стороны Израиля и его союзников стоит ожидать в течение ближайших суток. Среди вариантов – жесткий и символический.

"Либо это будет массированный ответ – последует удар по стратегическим объектам Ирана, в том числе нефтяным и ядерным. Либо речь пойдет об ограниченных действиях, которые не будут предполагать существенного нанесения ущерба Тегерану. Но все же Тель-Авив, вероятно, попытается выбрать нечто среднее.

Стоит ожидать символический ответ, который при этом нанесет значительный урон противнику",

– уточнил он. Поэтому произошедшее нельзя считать началом большой войны на Ближнем Востоке. Дальнейшее же развитие событий в регионе будет зависеть от операции ЦАХАЛ на юге Ливана.

"Если "Хезболла" даст достойный отпор и начнутся жесткие боевые действия между израильской армией и шиитской группировкой, то операция может затянуться. Увязание Тель-Авива там приведет к локальному конфликту. Правда, Тегеран будет помогать своим прокси и подливать масла в огонь", – прогнозирует Ципис.

Атака Ирана велась с применением примитивных баллистических ракет, полагает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив". "Они не способны маневрировать, а их полеты, как правило, бесконтрольны. Заявления Тегерана о применении гиперзвуковых боеприпасов – сказки для местного населения", – считает он.

"Республика не в состоянии создать нечто сопоставимое с российским "Кинжалом". Эта технология в целом достаточно сложная, и освоить ее не могут даже более сильные военные державы. Поверить в то, что Иран под давлением санкций сумел сконструировать подобный боеприпас и даже его успешно опробовать, практически невозможно", – добавил эксперт.

"Кроме того, Тегеран откровенно преувеличивает нанесенный Израилю ущерб. Для знающего человека слова об уничтожении авиабазы Неватим покажутся смешными. Фактически размеры этого объекта сопоставимы с небольшим городом. Каждый самолет стоит в бетонном бункере. Проломить такую защиту – крайне трудная задача", – рассуждает собеседник.

"Для этого требуется точное попадание в крышу ангара, однако учитывая явные проблемы Ирана с наведением ракет, рассчитывать на это не приходится", – рассказывает спикер. По его мнению, действия Тегерана спровоцируют масштабный ответ еврейского государства, поскольку Тель-Авив рассматривает произошедшее как "начало войны".

"При этом глубоко сомневаюсь, что в регионе начнется поистине крупный конфликт. За Иран попросту некому вступиться: сторону Тегерана, кроме остатков его прокси, не займет ни одно арабское государство. Даже Турция, скорее всего, ограничится лишь жесткой риторикой. Республика осталась совершенно одна", – дополняет собеседник.

"Война будет иметь двусторонний характер: Тель-Авив против Тегерана. Возможно, на помощь Израилю придут США: соответствующие договоренности между нашими странами имеются. Но большей коалиции нам и не требуется.

Мы настроены сражаться с Ираном: жестко и умело, как мы всегда и поступали",

– подчеркивает Кедми. Что касается США, то произошедшее ставит администрацию Джо Байдена в очередной тупик, считает американист Малек Дудаков. "Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке она находится в полной растерянности. Политики Штатов попросту не понимают, как именно им стоит реагировать на данные события", – полагает он.

Он пояснил: в Белом доме боятся серьезного обострения в регионе в преддверии выборов в США, поскольку рост эскалации может ударить рикошетом по американской верхушке. Эксперт объяснил, что военная инфраструктура Вашингтона на Ближнем Востоке крайне уязвима.

"Если по ней начнут бить иранские ракеты, то это приведет к большим потерям среди американских военных и падению авторитета демократов в глазах избирателя. Кроме того, конфликт может расколоть электорат сторонников Камалы Харрис. Она теряет голоса как евреев, так и мусульман", – рассуждает собеседник.

"Многие из них уже собираются поддерживать левых несистемных кандидатов на предстоящих выборах. Среди них, в частности, Джилл Стайн от "Зеленых" и Корнел Уэст, заметный антивоенный активист. Они пытаются перетянуть на свою сторону "исламскую улицу", а также людей пропалестинских взглядов", – добавляет эксперт.

В такой сложной ситуации, отмечает он, администрации Байдена предстоит решить, как ответить Ирану на атаку по Израилю. "С одной стороны, оставить действия Тегерана безнаказанными – значит, показать слабость. Это станет еще одним поводом для критики демократов со стороны республиканцев. С другой стороны, ответ должен быть таким, чтобы не произошел очередной виток эскалации", – пояснил американист.

Он не исключил, что в итоге американские чиновники дадут "зеленый свет" Израилю на символический удар по иранской инфраструктуре в Ираке или Сирии, которую ЦАХАЛ уже периодически атакует. Впрочем, возможен и более жесткий вариант, добавил собеседник. "Но в этом случае администрация Байдена будет играть с огнем. Поэтому я не уверен, что она на это решится – тем более в самый канун выборов", – рассуждает аналитик.

Администрация Байдена сосредоточится на том, чтобы конфликт не поднимался по эскалационной лестнице,

также считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. "Чиновники Штатов будут разговаривать с Израилем по поводу того, как нанести удар по Ирану таким образом, чтобы не вызвать ответных мер со стороны Тегерана. Я думаю, это единственное, на что они сейчас будут способны", – детализировал собеседник.

На этом фоне он заметил, что "израильские власти хорошо чувствуют момент". Американист объясняет: США поддержат Тель-Авив вовсе не "из-за крепкой любви к Нетаньяху", а по двум причинам. Во-первых, определенную роль играет еврейское лобби, а во-вторых – Израиль сегодня остается последним проамериканским государством Ближнего Востока.

Как полагает эксперт, США позволят Тель-Авиву делать все, что ему вздумается, но при этом воздержатся от личного участия. "Сложившаяся ситуация подтверждает, что американские власти, которые везде лезут и заявляют о своем главенстве, на деле могут порождать лишь еще больший хаос. Мир находится на опасной черте именно из-за этого", – заключил Дробницкий.

2.10.24

Источник - взгляд
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