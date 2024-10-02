Ближний Восток: с разгромом "Хезболлы" Иран станет уязвим перед атакой со стороны Израиля как никогда, - А.Арешев

00:07 03.10.2024 02.10.2024 | АНДРЕЙ АРЕШЕВ



Американские друзья режима Нетаньяху призывают его идти до конца



Обстрел вечером 1 октября баллистическими ракетами ряда объектов на территории Израиля, насколько можно судить, был в основном отражен средствами ПВО и не привел к сколь-либо значительному ущербу для военно-экономической инфраструктуры еврейского государства. По факту эта зрительно эффектная акция, о результативности которой надо будет судить по мере поступления данных объективного контроля, может дать режиму Нетаньяху и его союзникам пропагандистские поводы и для очередной агрессии, и уж точно – для усиления комплексного давления на Тегеран на фоне интенсификации диверсионно-террористической активности и упорных слухов о расколе и остром противоборстве в иранских элитах. Так, New York Times и вовсе утверждает, что президент Масуд Пезешкиан не был проинформирован об атаке по Израилю до начала ударов, наносившихся силами ВВС КСИР, а не армии.



В ближайшие часы Израиль продолжит наносить мощные удары по всему Ближнему Востоку, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это, заверил Биби Нетаньяху. Израиль "выберет время" для ответа Ирану и продемонстрирует "удивительные наступательные возможности", заявил, в свою очередь, глава Генштаба израильской армии.



Убийство 27 сентября в результате массированного удара ВВС Израиля по Бейруту лидера ливанского шиитского ополчения "Хезболла" Хасана Насраллы, вероятно, нанесло непоправимый удар по любым шансам на возобновление разрядки в отношениях между Соединенными Штатами и Европой, с одной стороны, и Ираном – с другой, пишет информационно-аналитическое издание Responsible Statecraft. Резонансная акция последовала всего несколько дней после того, как президент-"реформатор" Масуд Пезешкиан заявил с трибуны сессии Генеральной Ассамблеи ООН о своем желании возобновить взаимодействие с Западом, и его испытанная внешнеполитическая команда, включая участников переговоров по ядерному соглашению 2015 года (СВПД / JCPOA), таких как вице-президент по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи и бывший посол в ООН Тахт Раванчи наводили мосты с западными коллегами для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, включая перспективы отмены санкций и т. д.



Убийство Насраллы наносит удар по этим перспективам не только потому, что иранский ответный удар, который вынудил бы Вашингтон и Брюссель увеличить поддержку Израиля, в той или иной форме был неизбежен. Несмотря на уничтожение почти всего руководства ливанского сопротивления, оно изначально занимало важную роль в оборонной стратегии Ирана, что обусловлено реалиями региона и военно-политической динамики на Ближнем Востоке последних десятилетий.



Спровоцированная торпедировавшим сближение в 1970-х гг. Багдада и Тегерана Западом, затяжная и кровопролитная война с Ираком 1980-1988 гг. до сих пор сильно влияет на стратегическое мышление Ирана. По словам автора статьи в Responsible Statecraft, внешнеполитического аналитика из Брюсселя Э. Мамедова, основной ее урок состоял в том, что Иран, не имея военно-политических союзов, гарантирующих его безопасность, может рассчитывать только на себя. Отсюда и ставка на шиитские и иные ополчения в соседних странах, используемых в качестве proxy-формирований. После того как Израиль выступил против Ирана после свержения Саддама Хусейна в Ираке в начале 1990-х годов, основной задачей "Хезболлы" с точки зрения Тегерана стало сдерживание любого возможного израильского удара по территории Ирана, и особенно по объектам его ядерной инфраструктуры. С растущим арсеналом поставляемых Ираном шиитскому движению Ливана ракет эта роль стала настолько важной, что в конце 2010-х годов, по словам одного хорошо информированного наблюдателя, нацеленное на Израиль "заряженное оружие" "Хезболлы" действительно стало лучшей страховкой Ирана от израильского удара.



Хотя режиму Нетаньяху и тем, кто придет ему на смену, едва ли удастся полностью уничтожить "Хезболлу" или любого преемника, который может прийти ей на смену, учитывая глубокие корни организации в шиитской общине Ливана (хотя отношение к "Хезболле" в разделенном ливанском обществе и даже в его шиитской части, мягко говоря, неоднозначно, особенно в последние годы), ее частичный военный разгром и моральное унижение "открывает для Тель-Авива окно возможностей нанести удар по Ирану в момент его предполагаемой слабости". Фактически именно это недавно предложил считающийся близким к "неистовому Биби" Нетаньяху зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, заявив, что для Израиля, у которого "нет пути назад", неспособность действовать решительно сейчас была бы "безответственной". "Режим Исламской Республики гораздо жестче, когда рискует жизнями ХАМАС, "Хезболлы", сирийцев и хуситов, чем когда рискует своими собственными", – вещает Кушнер, абсурдно приписывая иранцам "глупые попытки убить президента Трампа и взломать его предвыборную кампанию", которые якобы "попахивают отчаянием и укрепляют большую коалицию против них".



Иранские лидеры, особенно рахбар Али Хаменеи, не сразу осознали, что оценка рисков Израилем резко изменилась после начала событий в Газе 7 октября 2023 г. и что прежние "красные линии" больше не работают. Хотя убийство Насраллы можно рассматривать как безрассудную попытку Нетаньяху отвлечь внимание от своих неудач в Газе и укрепить свой политический авторитет, нет доказательств того, что его дерзкая тактика встретила активное неприятие со стороны военных лидеров, оппозиции или же общественности в целом.



Учитывая, что администрация Байдена не продемонстрировала ни склонности, ни способности сдерживать действия израильтян, это означает, что Ирану срочно необходимо восстановить некое подобие хотя бы видимости такого сдерживания. Возможность превратить ядерную программу страны в геополитическое оружие становилась все более привлекательной еще до последней израильской кампании в Ливане, и теперь, по всей видимости, большинство иранцев поддержали бы ее. Впрочем, такой вариант сопряжен с огромными рисками. Хотя Иран накопил достаточно технических знаний и материалов для создания ядерных зарядов, фактическое решение о создании пресловутой "бомбы", даже если А. Хаменеи преодолеет свое нежелание идти по этому пути, почти наверняка приведет к израильским, а, вполне возможно, также и американским ударам по ядерной инфраструктуре Исламской Республики.



США намерены еще больше усилить санкционный режим против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможные последствия ракетной атаки Тегерана на Израиль 1 октября. Речь идет о механизме, предусмотренном резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, институционализировавшем СВПД и позволяющем любому члену Совета Безопасности вновь ввести санкции против Ирана, связанные с ядерной программой, без вето других членов Совета Безопасности. В 2018 г. Трамп выбросил СВПД в мусорную корзину, однако Великобритания либо Франция также могут инициировать усиление санкций. Подобный сценарий разрушит любые планы администрации Пезешкиана по налаживанию контактов с Западом, отмене санкций и улучшению экономического положения, что, в свою очередь, еще более усугубит и без того немалое социальное раздражение непростыми условиями текущей жизни.



Альтернативным вариантом для Ирана могла бы стать модернизация национальной противовоздушной обороны, что в нынешних обстоятельствах это означало бы укрепление связей с Россией в надежде на то, что Москва ответит взаимностью на поставки Ираном беспилотных летательных аппаратов и, предположительно, баллистических ракет в контексте специальной военной операции на Украине. В вышеупомянутом выступлении с трибуны ООН иранский президент отрицал подобного рода поставки, по крайней мере после своего вступления в должность.



Имеются свои расчеты и у Москвы, включая опасения по поводу потенциального отчуждения со стороны других партнеров на Ближнем Востоке (таких как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты) в случае излишне тесного, по их мнению, сближения между Россией и Ираном. Если перед лицом экзистенциальных вызовов Исламская Республика действительно пойдет на серьезную интенсификацию связей с северным соседом по Каспию, то шансы на возобновление диалога с Западом, особенно с Европой, окончательно исчезнут в то время, когда условные "реформисты" в Тегеране стремятся диверсифицировать внешнеполитические связи. Пока же некоторые обстоятельства могут свидетельствовать о предполагаемом снижении доверия по линии Москва – Тегеран.



Новый обмен ударами Израиля с Ираном непременно будет, считает востоковед Елена Супонина: "После некоторой паузы, длительной она будет или не очень, это зависит уже от того, как будут развиваться события. Но после некоторой паузы Израиль снова спровоцирует Иран, и мы увидим повторение обмена ударами". По ее мнению, пока большой конфликт стороны постараются не развязывать, но ограниченные стычки периодически будут возникать.



Разумеется, опасных сценариев можно было бы, избежать, "если бы администрация Байдена использовала свои рычаги для сдерживания Израиля и добросовестно сотрудничала с Ираном по ядерной проблеме и региональной безопасности". Но поскольку в Америке в разгаре предвыборная кампания, в которой сторонники Израиля противостоят еще более последовательным его адептам, шансы на такой поворот событий, к сожалению, стремятся к нулю. Источник - fondsk.ru

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