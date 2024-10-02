Мексика обвиняет Испанию в геноциде. Король Фелипе VI не приглашен на инаугурацию Клаудии Шейнбаум

00:09 03.10.2024

Испанский король Фелипе VI не приглашен на торжественную процедуру официального вступления в должность президента Мексики Клаудии Шейнбаум, состоявшуюся 1 октября, поскольку Мадрид до сих пор не извинился перед мексиканцами за нарушение прав человека и убийства, совершенные при покорении Мексики.



Это вызвало оживленные дискуссии в Испании. Лидер главной оппозиционной силы Народная партия Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что отправит Шейнбаум книгу аргентинского исследователя Марсело Гулло "Не за что просить прощения". В ней Гулло пишет, что Испания обогатила Южную Америку своим культурным наследием, уравновешивая совершенные жестокости.



Проф. истории из Автономного университета Мадрида Мануэль Бурон Диас, комментируя ситуацию, занялся словесной эквилибристикой, пытаясь доказать, что слово "геноцид", которым в Мексике описывают преступления испанцев против индейцев - это термин ХХ в., и не может использоваться для описания событий, произошедших пять веков назад.



Диас также указал, что совершение геноцида можно приписать многим империям и заявил, что индейцы тоже совершали много жестокостей.



Мехико выступает за пересмотр отношения к покорению Мексики испанскими конкистадорами, отвергая прилизанную версию, сочиненную испанскими политиками и историками. Многие мексиканцы считают Испанию виновной в массовых убийствах коренного населения страны и требуют официального покаяния от Мадрида.