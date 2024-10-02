Индия отвергла предложение создать азиатское "НАТО", - НГ

00:20 03.10.2024

2.10.2024 Инициатива, выдвинутая премьером Японии, провалилась

Владимир Скосырев

Геннадий Петров

Не успел Сигэру Исиба стать премьером Японии (это произошло во вторник), как попал в неловкое положение. Индия, которую Токио много лет обхаживает, стараясь перетянуть на свою сторону в соперничестве с Китаем, с порога отказалась поддержать его идею сформировать "азиатское НАТО". Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия, в отличие от Японии, никогда не была союзником другой страны. Это противоречит стратегии Дели.



Исиба надеется увеличить военную составляющую организации Quad, куда входят США, Япония, Индия, Австралия. Но Индия указала, что Quad – это не военный блок. Исиба не мог не знать, что Джайшанкар еще в феврале 2022 года на международной конференции по безопасности в Мюнхене говорил то же самое. Тем не менее на первой после вступления в пост пресс-конференции в Токио японский премьер упорно продвигал свое предложение сформировать "азиатское НАТО". Это, говорил он, необходимо, потому что мощь США в какой-то степени ослабла.



Япония, продолжал премьер, будет углублять связи с дружественными государствами в свете беспрецедентных угроз для безопасности страны, возникших после окончания Второй мировой войны. Исиба при этом утверждал, что если его предложения будут одобрены, то это заставит Китай отказаться от планов применения силы в Азии. Имеется в виду гипотетическая высадка на Тайване.



Однако США фактически не поддержали эту идею. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон не собирается спешно создавать НАТО в Индо- Тихоокеанском регионе. Салливану вторил Дэниэл Крайтенбринк, помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихому океану. Этот чиновник, впрочем, указал, что вести разговоры об "азиатском НАТО" преждевременно.



Теперь же против выступила и Индия. Джайшанкар заявил, находясь с визитом в Вашингтоне, что "такая стратегическая архитектура" его стране не подходит. Индии не нравится то, что вкладывает Исиба в идею трансформировать QUAD в "азиатское НАТО". Японский премьер считает допустимым размещение японских войск за рубежом в тех государствах, которые будут входить в этот гипотетический военный блок. В бытность министром обороны он даже допускал, что японские солдаты могут появиться в США, а над американским ядерным оружием, размещенным в Индо-Тихоокеанском регионе, будет налажен коллективный контроль. То есть контроль и Японии тоже.



Дело не только в том, что, как бы ни были сложны отношения Индии с Китаем, воспоминания о временах Второй мировой войны, когда индийские и японские солдаты воевали друг против друга, еще не стерлись. Появление "азиатского НАТО" с точки зрения Дели будет отходом от курса страны, которому она следует десятки лет – неприсоединение к какому-либо военному блоку. Значит, братьями по оружию индийцы и японцы не станут.



--------------------------------------------------------------------------------