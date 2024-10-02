 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран выбрал риск. Три важных вывода после ударов по Израилю, - "Царьград"
00:28 03.10.2024

ИРАН ВЫБРАЛ РИСК. ТРИ ВАЖНЫХ ВЫВОДА ПОСЛЕ УДАРОВ ПО ИЗРАИЛЮ
После ночных ударов Ирана по Тель-Авиву можно прийти к трем важным выводам. Тегеран выбрал риск - и сделал это осознанно. Теперь ход за Израилем.

В ночь с 1 на 2 октября Иран предпринял массированную атаку на Израиль. По Тель-Авиву было выпущено более 180 ракет. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израилю удалось перехватить большинство иранских снарядов, однако попадания есть. По предварительным данным, пострадали три человека, а в результате падения осколков погиб рабочий из сектора Газа. Политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что после ночных ударов по Тель-Авиву можно сделать три важных вывода.

У Ирана не было выбора
Во-первых, по сути, Ирану не оставили выбора. После вторжения ЦАХАЛ в Ливан и убийства лидера проиранской "Хезболлы" Хасана Насраллы страна должна была отреагировать. В противном случае могли начаться волнения внутри страны:

Руководство Ирана было поставлено Израилем и, вероятнее всего, Великобританией перед крайне болезненной перспективой: дать военный ответ Тель-Авиву или промолчать, слить шиитский клин, то есть слить "Хезболлу" и не только ее. И рисковать дестабилизацией внутренней ситуации - внутри страны. Президент у них прозападный, но народ по-разному мыслит будущее, иранцы унижений не прощают. Иран выбрал рискнуть эскалацией, но выпустить пар внутри страны.

"Хезболла" окрепла
Второй вывод заключается в том, что Израиль больше не сможет недооценивать "Хезболлу". По словам собеседника Царьграда, после атаки Ирана на Тель-Авив формирование и связанные с ним организации воспряли духом:

Насколько сопротивление будет мощным, какие ресурсы остались у "Хезболлы", никто не знает. Но то, что идея о том, что Израиль с одной стороны, а ливанская армия - с другой быстро разгромят разобщенную деморализованную "Хезболлу", она оказалась категорически ошибочной. И теперь стоит вопрос о том, что это должна быть полноценная не полицейская, а военная операция. Тем более после ударов по Израилю моральное состояние шиитских организаций возвращается на прежнюю высоту.

ФОТО: ЦАРЬГРАД

Мяч на стороне Израиля
Несмотря на то что атака выглядела массированной, на деле она оказалась не слишком смертоносной. Эксперт напомнил, что урон был нанесен сравнительно небольшой:

Значительная часть ракет была без боеголовок. Это означает, что они были просто вывезены со складов и в пожарном порядке запущены. Ракет было не так много. Жертв практически нет, гуманитарные последствия минимальны.

В связи с этим у Израиля остается выбор. Сейчас стране необязательно обострять ситуацию и выдавать "ответку":

Мяч на стороне Израиля. Руководство страны стоит перед перспективой попытаться дальше втягивать США в большую ближневосточную войну или, что называется, пойти на деэскалацию.

Источник - Царьград
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