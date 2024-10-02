 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.10.2024
00:49  Глобальная война неизбежна. США придется выбирать: либо смелость, либо трусость, - National Review
00:33  Галкин, Пугачева, Макаревич и крысы помельче срочно бегут из Израиля в США
00:30  После удара Ирана у Нетаньяху дрожали руки: в плане США такого не было
00:28  Иран выбрал риск. Три важных вывода после ударов по Израилю, - "Царьград"
00:21  США растеряны после атаки Ирана на Израиль, - Малек Дудаков
00:20  Индия отвергла предложение создать азиатское "НАТО", - НГ
00:09  Мексика обвиняет Испанию в геноциде. Король Фелипе VI не приглашен на инаугурацию Клаудии Шейнбаум

00:07  Ближний Восток: с разгромом "Хезболлы" Иран станет уязвим перед атакой со стороны Израиля как никогда, - А.Арешев
00:04  Иран и Израиль поставили США в тупик перед выборами, - "Взгляд"
00:02  КПП Бугристое. Мигранты из Таджикистана устроили массовую потасовку на границе России с Казахстаном
00:01  В России арестовали 372 млн долл. на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
Среда, 02.10.2024
22:40  Америка пригрозила Ирану...
22:02  Чего хочет Ким Чен Ын от России, а что - Россия от Ким Чен Ына, - СП
21:58  Возрождение "Чимерики" невозможно: США больше не нужны Китаю, – Р.Карманов
21:20  Яков Кедми: "В секторе Газа военные уже закончили. Планов оккупировать Ливан нет: зачистим территорию - и все"
20:00  Почему ETF на Ethereum становится популярным инструментом среди начинающих инвесторов
19:47  Шон Флитвуд: Армия США не переживет победу Харрис. Поэтому Путин ее поддержал...
17:58  Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями
17:54  Последний султан Турции Абдул-Гамид II покорился русским и лупил англичан (уроки истории), - С.Лебедев
17:53  В Бишкеке учреждена компания по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
17:46  Куда наступать РосАрмии после Угледара? - М.Мягков
17:42  О.Хавич: Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса
17:41  На пути к failed state. Четыре года "байденомики" привели США к кромке хаоса, - О.Розанов
17:37  Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского, - В.Скачко
17:32  Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию
17:30  Саудовская компания Jamjoom Pharma построит фармацевтический завод в Ташобласти
17:00  Потянет ли Рютте пост Генсека НАТО? - Стюарт Лау
14:56  Израиль направил вторую дивизию (36-ю) в Ливан. На помощь 98-й
14:17  Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон-грата. Вот как нужно разговаривать с разной сволочью!
13:20  Александр Гапоненко: Денацификация украинской нации. Опыт демонтажа госаппарата
13:06  Волна детских самоубийств: Генпрокурор Казахстана сделал заявление
13:01  "Многоэтажки сводят людей с ума". Современная архитектура Таджикистана, - Гафур Шерматов
12:59  Как "бизнесмены" убивают Большую Алматинку, - orda.kz
12:58  Какую американскую партию предпочитают арабы, - П.В.Густерин
12:10  После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ и выйти к реке Волчья
12:03  Табель о рангах современной войны, - Ю.Борисов
11:45  Мир дрифтует от США - начинается время кошмаров, - Габор Штайнгарт
11:41  Возможна ли Великая Сербия? Независимость Республики Сербской – реалии и перспективы, - В.Зотов
11:40  Рекордный по величине клад нашли в Великом Новгороде - 3 кг серебряных монет и украшений X века
11:38  Удар Ирана по Израилю, долгожданный приказ Белоусова и начало конца Украины
11:36  Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете
11:34  Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
11:13  Украинский гарнизон оставил Угледар
10:39  Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:37  Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:31  Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:24  Игорь Караулов: Пантюркисты идут по дороге разочарований
10:09  Сварогов рог... Почему неоязычество – серьезная проблема, - Сергей Худиев
09:58  Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:49  Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников
09:39  "Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
После удара Ирана у Нетаньяху дрожали руки: в плане США такого не было
00:30 03.10.2024

Биньямин Нетаньяху зачитывает заявление. Скриншот трансляции: GPO
Вчера ночью Иран нанес удар баллистическими ракетами по Израилю. У премьера Биньямина Нетаньяху дрожали руки, когда он зачитывал ответные угрозы. Это важный сигнал, пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран, нанося вечером 1 октября удар по Израилю, воспользовался своим правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Он подчеркнул, что удары наносились только по военным объектам и объектам безопасности, "ответственным за геноцид в секторе Газа и Ливане".

"Наши действия окончены, если израильский режим не решит спровоцировать дальнейшие репрессии. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее. На сообщников Израиля теперь возложена повышенная ответственность за обуздание поджигателей войны в Тель-Авиве вместо того, чтобы участвовать в их безумии",
- подчеркнул министр в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший "Твиттер"*).
Это был массированный удар, по разным данным, было выпущено от 180 до 400 ракет. Было много фейковых видеосвидетельств, на проверенных же в соцсетях показаны несколько взрывов в Тель-Авиве, а также на израильской авиабазе Неватим в пустыне Накаб, где размещены истребители F-35.

Иран показал, что может пробить ПВО Израиля и может ударить по Израилю, если захочет. А если бы Иран намеревался нанести ядерный удар, то он легко бы это сделал своими гиперзвуковыми ракетами.

Однако есть моменты, которые не позволяют сказать, что это был адекватный ответ Ирана. Об ударе было известно заранее вплоть до указания примерного часа и целей - военные объекты. И хотя Иран утверждает, что никого не предупреждал, он не изменил свои планы в соответствии с утечкой. Это позволило Израилю увести или спрятать матчасть на своих военных базах. При ответе на вопрос, а что же изменится после этих ударов, выясняется, что ничего. Израиль ушел из Ливана? Нет. Стал бомбить снова. Израиль попросил мира со всеми? Нет. Израиль перестал убивать жителей палестинской Газы? Нет.

А теперь сравним ущерб. Убиты у иранских прокси: руководство ХАМАС, руководство "Хезболлы", несколько важных генералов КСИР, иранские физики-ядерщики, президент Ирана Ибрахим Раиси (неофициально, но смерть очень подозрительная) и 40 тысяч мирных палестинцев. Сотни тысяч других стали беженцами и непонятно, когда смогут вернуться на родину - их жилье разрушено.

Это все на одной чаше весов. А на другой что? Воронки на военных объектах? Вроде гордо и мощно выглядит ответ Ирана, но на деле это не равноценный обмен по ущербу, как будто посыл на "три звездочки на небе" после того, как тебя избили. Войны никто никому не объявил, все было как в прошлый ракетный удар в апреле (про что уже все забыли) с небольшой эскалацией по количеству ракет.

Но есть очень позитивный для России момент. У Нетаньяху тряслись руки, когда он комментировал удар, значит, он не уверен в развязке конфликта. Премьер пообещал принять ответные меры против Ирана.

"Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это",
- заявил Нетаньяху.
Но пока был ракетный удар по Ливану, а не по Ирану. Значит, что-то у тандема США - Израиль пошло не по плану, значит, все западные ракеты ПВО сейчас будут уезжать в Израиль, как и другое вооружение, а не на Украину.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727904600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената призвал жителей Жетысу принять активное участие в референдуме
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
- Инфляция в Республике Казахстан
- Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда обсудили в Правительстве
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
- Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Ерубаева С.С.
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с авиаударом по резиденции главы дипломатической миссии ОАЭ в Судане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  