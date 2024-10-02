После удара Ирана у Нетаньяху дрожали руки: в плане США такого не было

00:30 03.10.2024

Биньямин Нетаньяху зачитывает заявление. Скриншот трансляции: GPO

Вчера ночью Иран нанес удар баллистическими ракетами по Израилю. У премьера Биньямина Нетаньяху дрожали руки, когда он зачитывал ответные угрозы. Это важный сигнал, пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.



Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран, нанося вечером 1 октября удар по Израилю, воспользовался своим правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Он подчеркнул, что удары наносились только по военным объектам и объектам безопасности, "ответственным за геноцид в секторе Газа и Ливане".



"Наши действия окончены, если израильский режим не решит спровоцировать дальнейшие репрессии. В этом случае наш ответ будет сильнее и мощнее. На сообщников Израиля теперь возложена повышенная ответственность за обуздание поджигателей войны в Тель-Авиве вместо того, чтобы участвовать в их безумии",

- подчеркнул министр в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший "Твиттер"*).

Это был массированный удар, по разным данным, было выпущено от 180 до 400 ракет. Было много фейковых видеосвидетельств, на проверенных же в соцсетях показаны несколько взрывов в Тель-Авиве, а также на израильской авиабазе Неватим в пустыне Накаб, где размещены истребители F-35.



Иран показал, что может пробить ПВО Израиля и может ударить по Израилю, если захочет. А если бы Иран намеревался нанести ядерный удар, то он легко бы это сделал своими гиперзвуковыми ракетами.



Однако есть моменты, которые не позволяют сказать, что это был адекватный ответ Ирана. Об ударе было известно заранее вплоть до указания примерного часа и целей - военные объекты. И хотя Иран утверждает, что никого не предупреждал, он не изменил свои планы в соответствии с утечкой. Это позволило Израилю увести или спрятать матчасть на своих военных базах. При ответе на вопрос, а что же изменится после этих ударов, выясняется, что ничего. Израиль ушел из Ливана? Нет. Стал бомбить снова. Израиль попросил мира со всеми? Нет. Израиль перестал убивать жителей палестинской Газы? Нет.



А теперь сравним ущерб. Убиты у иранских прокси: руководство ХАМАС, руководство "Хезболлы", несколько важных генералов КСИР, иранские физики-ядерщики, президент Ирана Ибрахим Раиси (неофициально, но смерть очень подозрительная) и 40 тысяч мирных палестинцев. Сотни тысяч других стали беженцами и непонятно, когда смогут вернуться на родину - их жилье разрушено.



Это все на одной чаше весов. А на другой что? Воронки на военных объектах? Вроде гордо и мощно выглядит ответ Ирана, но на деле это не равноценный обмен по ущербу, как будто посыл на "три звездочки на небе" после того, как тебя избили. Войны никто никому не объявил, все было как в прошлый ракетный удар в апреле (про что уже все забыли) с небольшой эскалацией по количеству ракет.



Но есть очень позитивный для России момент. У Нетаньяху тряслись руки, когда он комментировал удар, значит, он не уверен в развязке конфликта. Премьер пообещал принять ответные меры против Ирана.



"Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это",

- заявил Нетаньяху.

Но пока был ракетный удар по Ливану, а не по Ирану. Значит, что-то у тандема США - Израиль пошло не по плану, значит, все западные ракеты ПВО сейчас будут уезжать в Израиль, как и другое вооружение, а не на Украину.