Галкин, Пугачева, Макаревич и крысы помельче срочно бегут из Израиля в США

|22:40 Америка пригрозила Ирану...
22:02 Чего хочет Ким Чен Ын от России, а что - Россия от Ким Чен Ына, - СП
21:58 Возрождение "Чимерики" невозможно: США больше не нужны Китаю, – Р.Карманов
21:20 Яков Кедми: "В секторе Газа военные уже закончили. Планов оккупировать Ливан нет: зачистим территорию - и все"
20:00 Почему ETF на Ethereum становится популярным инструментом среди начинающих инвесторов
19:47 Шон Флитвуд: Армия США не переживет победу Харрис. Поэтому Путин ее поддержал...
17:58 Ни Восток, ни Запад: как иранская экономика справляется с санкциями
17:54 Последний султан Турции Абдул-Гамид II покорился русским и лупил англичан (уроки истории), - С.Лебедев
17:53 В Бишкеке учреждена компания по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
17:46 Куда наступать РосАрмии после Угледара? - М.Мягков
17:42 О.Хавич: Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса
17:41 На пути к failed state. Четыре года "байденомики" привели США к кромке хаоса, - О.Розанов
17:37 Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского, - В.Скачко
17:32 Как Запад регулирует миграцию из Средней Азии в Россию
17:30 Саудовская компания Jamjoom Pharma построит фармацевтический завод в Ташобласти
17:00 Потянет ли Рютте пост Генсека НАТО? - Стюарт Лау
14:56 Израиль направил вторую дивизию (36-ю) в Ливан. На помощь 98-й
14:17 Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон-грата. Вот как нужно разговаривать с разной сволочью!
13:20 Александр Гапоненко: Денацификация украинской нации. Опыт демонтажа госаппарата
13:06 Волна детских самоубийств: Генпрокурор Казахстана сделал заявление
13:01 "Многоэтажки сводят людей с ума". Современная архитектура Таджикистана, - Гафур Шерматов
12:59 Как "бизнесмены" убивают Большую Алматинку, - orda.kz
12:58 Какую американскую партию предпочитают арабы, - П.В.Густерин
12:10 После Угледара русские пытаются прорвать мощный рубеж обороны ВСУ и выйти к реке Волчья
12:03 Табель о рангах современной войны, - Ю.Борисов
11:45 Мир дрифтует от США - начинается время кошмаров, - Габор Штайнгарт
11:41 Возможна ли Великая Сербия? Независимость Республики Сербской – реалии и перспективы, - В.Зотов
11:40 Рекордный по величине клад нашли в Великом Новгороде - 3 кг серебряных монет и украшений X века
11:38 Удар Ирана по Израилю, долгожданный приказ Белоусова и начало конца Украины
11:36 Си Цзиньпин: КНР будет вместе с Россией обеспечивать мир и стабильность на планете
11:34 Президент Грузии Зурабишвили отказалась подписать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
11:13 Украинский гарнизон оставил Угледар
10:39 Military Watch: Иранские ракеты и БПЛА однозначно продырявили израильский "железный купол"
10:37 Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны, - Ферхат Унлю
10:31 Россия задала ЕАЭС жесткие границы развития, - Артур Аваков
10:24 Игорь Караулов: Пантюркисты идут по дороге разочарований
10:09 Сварогов рог... Почему неоязычество – серьезная проблема, - Сергей Худиев
09:58 Думцы решили отправить в Таджикистан 4 миллиарда: русская "мягкая сила" оказалась данью
09:49 Наземная операция в Ливане: мечта Израиля длиной в 2000 лет, - Игорь Пшеничников
09:39 "Кровавый Блинкен": шеф Госдепа мог спасти тысячи жизней, но...
|Галкин, Пугачева, Макаревич и крысы помельче срочно бегут из Израиля в США
00:33 03.10.2024
Певица Алла Пугачева вместе с супругом ведущим и шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решили уехать в США на фоне обострения ситуации в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, пара поедет к дочери артистки Кристине Орбакайте. Отмечается, что как только обстановка в регионе стала ухудшаться, шоумен отменил выступления в Израиле, которые были запланированы в рамках гастрольного тура.
Ранее сообщалось, что в Штатах заметили основателя музыкальной группы "Машина времени" Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов).