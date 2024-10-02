Галкин, Пугачева, Макаревич и крысы помельче срочно бегут из Израиля в США

00:33 03.10.2024

Певица Алла Пугачева вместе с супругом ведущим и шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решили уехать в США на фоне обострения ситуации в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал Shot.



По данным источника, пара поедет к дочери артистки Кристине Орбакайте. Отмечается, что как только обстановка в регионе стала ухудшаться, шоумен отменил выступления в Израиле, которые были запланированы в рамках гастрольного тура.



Ранее сообщалось, что в Штатах заметили основателя музыкальной группы "Машина времени" Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов).