Россия закрыла транзит для казахстанского зерна. Россельхознадзор нашел вредителей, - В.Панфилова

08:13 03.10.2024

02.10.2024

Россельхознадзор нашел вредителей в сельхозпродукции соседей

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Казахстане большой урожай зерна.



РФ приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. Казахстанские производители назвали эти ограничения ответом на запрет Астаны на ввоз пшеницы из РФ до 1 января 2025 года и охарактеризовали ситуацию как начало торговой войны. Российские - объясняют заботой о фитосанитарной безопасности. Экспортеры казахстанского зерна в Турцию и Европу уже столкнулись с трудностями транзита через Россию. Эксперты полагают, что конфронтации можно было избежать, учитывая недавнее предупреждение Россельхознадзора о приостановлении выдачи фитосанитарных сертификатов.



Российское ведомство обратилось в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта зерна и продуктов его переработки, томатов и перца, а также семян подсолнечника.



Это связано с участившимися случаями обнаружения вредителей и болезней в подкарантинной продукции из Казахстана, следующей на территорию РФ. "Россельхознадзор, с целью сохранения фитосанитарного благополучия России и развития тепличных комплексов, отечественной селекции и семеноводства, а также увеличения объемов экспорта российского зерна и плодоовощной продукции, обратился в Комитет госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с просьбой с 23 сентября 2024 года приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки, томаты и перцы, а также семена подсолнечника для посева (происхождением третьих стран), экспортируемые в Россию", – говорится в документе Минсельхоза России.



Представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов считает, что ситуация может привести к торговой войне. "У наших властей есть два пути: либо снять запрет на ввоз российской пшеницы, либо ввести запрет на импорт муки, молочных, мясных продуктов и другой продукции. Однако стоит учитывать, что в ответ может последовать запрет на транзит угля, нефти и нефтепродуктов... Во втором случае выход из ЕврАзЭС станет логичным шагом, что приведет к его концу", – цитирует Карабанова агентство "АПК Новости". По мнению Евгения Карабанова, наложенные Роспотребнадзором ограничения есть не что иное, как "официальное предупреждение о том, что Россия будет жестко защищать свои экономические интересы". По информации "АПК Новости", машины с казахстанским зерном уже разворачивают на границе с РФ.



Между тем в Казахстане ожидается большой урожай зерна – до 17 млн т пшеницы. Для обеспечения собственных нужд республике хватит и 2 млн т, остальное пойдет на экспорт. Основными покупателями считаются Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Китай.



Заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина отметила "НГ", что нынешняя ситуация не соответствует определению торговой войны. "Проблема многоуровневая и началась не вчера, но решение обязательно будет. Казахстану необходимо пересмотреть свой запрет на импорт российской пшеницы как для внутреннего рынка, так и для транзита, не повышая стоимость транзитного тарифа, как настаивают участники казахстанского зернового рынка", – подчеркнула она. Кузьмина считает, что отмена запрета на ввоз российской пшеницы важна прежде всего для самого Казахстана, где страдают сопутствующие отрасли.



По мнению эксперта, нормализации ситуации мешает конкуренция между производителями зерна. Во время пандемии 2020 года Казахстан закрыл экспорт своего зерна в страны Центральной Азии, и его место заняла Россия. Вернуться на этот рынок Казахстану сложно, поскольку российское зерно качественнее и дешевле, в результате чего соседи предпочитают именно его.



В Зерновом союзе Казахстана также призвали правительство открыть импорт российского зерна незамедлительно, не дожидаясь окончания запрета. "Мы предлагаем сократить срок действия запрета на импорт российской пшеницы до 1 ноября или 15 октября. Эти переговоры мы начнем", – заявил председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов на международной зерновой конференции в Астане 25 сентября. Это необходимо, чтобы Казахстан как можно скорее вышел на европейский рынок.



Глава Национальной ассоциации экспортеров KazGrain Канат Кобесов добавил, что из-за введения санкционных ограничений против России у Казахстана появилась возможность выйти на зерновой рынок Евросоюза. Это стало возможным после того, как чиновники ЕС ввели пошлину в 95 евро за тонну на поставки зерна из России. "Получается, что плохо для соседа, хорошо для нас", – подчеркнул он.



Главный редактор портала Logistan.info Григорий Михайлов считает, что Казахстан пытается использовать проблемы России, но это "палка о двух концах". "Нынешняя ситуация – это проявление неурегулированных отношений между Россией и Казахстаном. Незначительные конфликты между соседями возникают периодически. С одной стороны, это нормально, но с другой – назрела необходимость новых договоренностей, учитывающих интересы обеих сторон. Создание общего зернового рынка России и Казахстана могло бы стать ответом на текущие вызовы", – сказал "НГ" Михайлов.



По его мнению, для этого нужна тесная координация работы минсельхозов обеих стран. Россия и Казахстан являются крупными экспортерами зерна, но в российское производство вкладывается больше средств, что создает конкуренцию для казахстанских фермеров. Им часто приходится вводить ограничения, чтобы продать свое зерно. У российских производителей есть свои интересы, и они также стремятся добиться определенных уступок. "Если у крупных производителей нефти есть свой ОПЕК, то и у зерновых производителей должен быть свой условный зерновой ОПЕК", – отметил он.



Если бы были достигнуты совместные договоренности, следовало бы совместно выходить на рынки сбыта, давать казахстанцам возможность экспортировать зерно через балтийские порты, о чем они и мечтают, но для этого им необходимо развивать портовую инфраструктуру. Это дорогостоящее, но необходимое решение для реализации произведенного зерна. "Мы можем совместно решать общие проблемы, а можем конкурировать друг с другом", – заключил Михайлов.