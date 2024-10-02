Европейская миграция, что мышеловка для кота, - Елена Пустовойтова

08:47 03.10.2024 Чем расплачивается Европа за поддержание хваленого европейского уровня жизни

Елена Пустовойтова

02.10.2024

Европейская миграция, что мышеловка для кота

Трудно упрекать мышь за то, что она нагло лезет в амбар, где хранятся мешки с зерном до нового урожая – такова мышиная природа. Но если в хозяйстве нет хорошего кота, амбар очень скоро окажется пуст, сколько бы мешков с зерном в нем ни хранилось: мыши и без телефона умеют передавать новости на большие расстояния. Близкую по философии ситуацию мы наблюдаем сейчас в Европе.



Как пишет британский The Economist, получен ответ на вопрос о том, что делает Европу такой удобной для жизни? Журнал ежегодно составляет рейтинг городов мира по комфорту в них проживания, и в этом году на вершине рейтинга по-прежнему доминирует "континент, который наилучшим образом сочетает в себе стабильность с высоким качеством культуры и окружающей среды, образования, инфраструктуры и здравоохранения – все это авторы индекса стремятся оценить объективно". Догадайтесь, с трех раз, какой это континент…



Как и в прошлом году, лучшими в рейтинге признаны Вена, Копенгаген и Цюрих. Они "богаты, демократичны, красивы, культурны, зелены и удобны для прогулок. Их граждане, соответственно, здоровы, образованны и счастливы. В таких местах также существует политика, которую можно было бы безжалостно назвать скучной, но которую наш индекс оценивает как стабильную, что хорошо для спокойной жизни". Оно и понятно – у Австрии с Данией и Швейцарией в экономике пока еще полные закрома. Они хоть и шлют на Украину деньги и вооружение, сами не льют ни свою, ни чужую кровь. Пока.



"Если другие страны приблизятся к европейскому уровню качества жизни, это может поставить под угрозу высокие позиции европейских городов в турнирной таблице, – намекают британцы. – Но для всего мира это было бы только на пользу. По мере того как все больше стран становятся пригодными для жизни – и, следовательно, в этом смысле немного более европейскими, – возможно, европейцы смогут утешаться тем, что подражание – это самая искренняя форма лести". Однако, гораздо более точным выражением лести в адрес Европы является иммиграция. В 2020 году в мире насчитывалось около 281 миллиона международных мигрантов – 3,6% мирового населения. По пути в европейские закрома только в прошлом году погибло или пропало без вести около 8500 мигрантов. А добрались до евро-берегов в 2022 году 5,1 миллиона, на 2,7 миллиона больше, чем в 2021-м.



Статистика утверждает: 27,3 миллиона человек (6,1%) из 448,8 миллиона проживавших в ЕС на 1 января 2023 года, не являются гражданами Евросоюза. И именно поэтому ласковая улыбчивость британского журнала в сторону Европы выглядит весьма наигранной.



Здесь и сейчас даже крупнейшие экономические институты Германии, этого "вечного двигателя Европы", больше не ожидают роста экономики в этом году, а прогнозируют падение ВВП на 0,1 %. Таков результат осеннего отчета, который они представили в прошлый четверг в Берлине. С поправкой на ценовые и календарные эффекты, ВВП Германии в прошлом году уже сократился на 0,1 %. Не помогли ей 29,6 миллиона мигрантов и их потомков – четверть населения ФРГ, – которые удобно сидят на пособиях (502.00 евро в месяц на голову плюс деньги на аренду жилья и другие дотации) и не спешат брать в руки рабочие инструменты. И теперь мысль о том, что свои закрома защищать все-таки надо, далеко не последняя в умах европейцев. Но не у всех.



Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе августовского официального визита в Мавританию назвал миграцию необходимостью для экономического роста и его страны, и ЕС в целом. Дословно: "Миграция необходима для создания богатства, развития и процветания в Испании и других странах ЕС… Народная партия (РР) и крайне правая партия VOX, третья сила в испанском парламенте, должны проявлять больше сочувствия и солидарности с теми, кто сейчас идет на серьезный риск и пускается в опасное приключение", – заявил Санчес.



Наивный он человек. Если ему ни о чем не говорит то, что, согласно официальным данным, число нелегальных мигрантов, прибывающих в Испанию из Африки в первые две недели августа, достигло рекордного уровня, увеличившись на 126% на Канарских островах и на 143% в испанском анклаве Сеута, то пусть хотя бы возьмет трубку да позвонит в Берлин с Брюсселем.



Как сообщает брюссельский Euractiv, оглядываясь на "выражение европейского лица", фон дер Ляйен и ее партия "Христианско-демократический союз" взялись давить на Еврокомиссию, требуя профинансировать строительство ограждения на границах Греции и Польши, поскольку новые меры пограничного контроля Германии на внутренних границах гонят иммигрантов в страны первого въезда.



Прощай, Шенген, одна из главных опор Евросоюза! Теперь пограничная полиция на границе Греции и Турции усиливает греческую сторону камерами наблюдения, беспилотниками, тяжелой техникой и 5-метровым забором. Польша и другие страны Балтии, сидящие на шее у ЕС, на последнем саммите лидеров блока в июне, дружно выступили за укрепление военной границы, финансируемое ЕС.



Канцлер Германии Олаф Шольц тогда верно заметил, что защита границ, финансируемая Брюсселем, это все равно, что доставать правое ухо через левое – рефинансировать национальную оборону через брюссельские финансовые каналы. ХДС сейчас лидирует в опросах общественного мнения у немцев, и ее лидер Фридрих Мерц имеет все шансы стать канцлером на национальных выборах в следующем году. Шансов ему добавляет и то, что в последний день августа Германия возобновила отправку иммигрантов-преступников афганской национальности на родину. Для этого потребовалось исламисту зарезать ножом немца на городском фестивале неделю назад, афганцу убить немецкого полицейского в июне. Ранить шестерых участников на антиисламском митинге в мае. И это если не оглядываться далеко назад, в



канун нового 2016 года, когда почти 2 тысячи немок были ограблены, подверглись сексуальному насилию – изнасилования происходили прямо на Соборной площади Кельна, в других городах Германии. Тогда федеральная уголовная полиция насчитала около 1200 жертв сексуального насилия: около 650 женщин пострадали в Кельне, более 400 в Гамбурге, Штутгарте, Дюссельдорфе и других местах. Все виновные в нападениях были "беженцами" из Алжира и Марокко.



Потребовалось почти 8 лет, чтобы рано утром в минувшую пятницу из Лейпцига в Кабул вылетел самолет с 28 осужденными преступниками на борту, сообщил Spiegel. Несколько месяцев секретных переговоров позволили канцлер Шольцу заявить: "Я объявил, что мы депортируем преступников в Афганистан. Мы тщательно подготовились к этому, не говоря об этом особо".



Правительство сообщило, что оно работает над увеличением числа депортаций.



Но заявленное в 2015 году бундесканцлерин Меркель "Wir schaffen das" (Мы можем это) обрушило не только мирное будущее немцев. Куда ни ткни пальцем в ЕС, пришельцы "для создания богатства, развития и процветания в Испании и других странах ЕС" принесли с собой только законы собственного гетто, грязь и разруху. И еще – расходы.



Уже через три года "Wir schaffen das" министерство финансов Дании ужасалось, что стоимость иммиграции из незападных стран составляла 4,2 миллиарда евро. Что мигранты из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Пакистана и Турции и их потомки обходились налогоплательщикам Дании в 11 250 евро на человека. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен напрямую связывала преступность с ростом иммиграционного населения: "Каждый пятый молодой человек незападного происхождения, родившийся в 1997 году, нарушил закон до того, как ему исполнился 21 год. И это еще не все. Слишком много молодых людей, которые отбирают свободу других, крадут будущее наших детей, запугивают тюремных охранников и оставляют после себя длинный преступный след".



Тогда же лидер национальной консервативной Датской народной партии Кристиан Даль назвал цифру в 4,2 миллиарда евро расходов на иммигрантов "астрономической" и предложил депортировать всех, зависящих от государства.



Иммиграционный "капкан Меркель" захлопнулся давно, но попалась в него не дешевая рабсила для впадающей в рецессию Европы и даже не 27,3 миллиона избирателей, готовых голосовать за тех политиков, которые их туда впустили. В капкане оказался сам "кот" – Евросоюз, терпящий насилие от пришельцев и оплачивающий им европейский уровень качества жизни. Источник - Столетие.Ру

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