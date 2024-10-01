 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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БРИКС: уверенной поступью. 30 государств стоят в очереди, - Алексей Балиев
08:49 03.10.2024

В ближайшее время еще 30 государств станут членам объединения
Алексей Балиев
01.10.2024
БРИКС: уверенной поступью
Проводимая странами БРИКС политика международного политико-экономического равноправия и противодействия неоколониализму Запада становится притягательной для все большего числа государств. Неудивительно, что группа БРИКС, ныне состоящая из 10 государств (РФ, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия, Объединенные арабские эмираты), вскоре пополнится еще 30-ю странами.

Совокупный вклад стран БРИКС в общемировую экономику уже превышает показатели "Большой семерки" (G7). Об этом на заседании президиума Госсовета, состоявшемся на днях, заявил президент России Владимир Путин. "Совокупная доля стран будущей БРИКС в 1992 году в общемировом ВВП была 16,7 %, а в 2022-м - 31,4 %. Прогнозируется, что в 2028 году она почти достигнет 34%", - сказал Путин. В то же время, если доля "Большой семерки" в общемировом ВВП в 1992 г. превышала 45%, то в 2022-м снизались до 30,5%. По прогнозам, к 2028 году она понизится до 28%.

Одновременно ускоряется переход на национальные валюты во взаиморасчетах стран БРИКС. Так доля рубля в них к середине с.г. уже превысила 35%.

Переход на нацвалюты позволяет предотвратить недооценку или завышение цен на взаимно поставляемые товары. В то время, как валютно-курсовая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка всегда нацелена при экспорте-импорте товаров и услуг за такой курс доллара и евро, который выгоден исключительно странам Запада, в том числе в торговле со странами, входящими в БРИКС. Такая политика, безусловно, наносит ущерб взаимной торговле. Потому и переходят эти страны на взаиморасчеты в нацвалютах.

В рамках же БРИКС одним из приоритетных направлений сотрудничества является укрепление финансово-экономических позиций стран-участниц в мире. Что включает формирование системы взаиморасчетов в национальных валютах.

Как отметил В. Путин, "прорабатывается вопрос создания в БРИКС общей резервной валюты - на основе "корзины" нацвалют стран-участниц". В этой связи, "мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем - поясняет глава минфина РФ Антон Силуанов. - Это может быть расчетная единица для стран БРИКС. Не то что единая валюта, как в ЕС, а сперва безналичная расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться цены товарных поставок. Чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра" (Европейского центробанка или ФРС США. - Прим. Ред.), который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков".

Впрочем, едва ли непонятно: эмиссия западных валют осуществляется, в интересах транснациональных корпораций и финансовых структур США, Евросоюза и, в целом, Запада.

Что же касается совместных капиталовложений, то в 2014 г. был учрежден Новый банк развития (НБР) БРИКС со штаб-квартирой в Шанхае. Уставной капитал НБР около 120 млрд долл. К настоящему времени банк профинансировал свыше 90 проектов в странах БРИКС более чем на 33 млрд долл. В России банк в 2014-23 гг. участвовал в финансировании 18 инфраструктурных проектов/программ общей стоимостью 4 млрд долл. Наиболее крупные - проект "Развитие морских портов и обновление флота с целью наращивания объемов перевалки, торговли и пассажироперевозок"; строительство 500 км платных автодорог; модернизация городских систем водоснабжения и водоочистки. В настоящее время дорабатываются варианты дальнейшего участия НБР БРИКС в проектах в РФ, исключающие влияние антироссийских санкций Запада.

Тем временем уже 30 стран к осени с.г., как уточнил помощник президента РФ Ю. Ушаков, официально заявили о желании присоединиться к БРИКС. Соответствующие заявки или уведомления поступили от таких государств, как Азербайджан и Турция, Таиланд и Малайзия, Вьетнам и Камбоджа, Лаос и Шри Ланки, Алжир и Бангладеш, Монголия и Венесуэла. Упомянутые страны к 2026 году будут включены в БРИКС или получат статус наблюдателей/ассоциированных участников блока. В участии в БРИКС заинтересованы также Пакистан, Индонезия, Мьянма, Куба, Мали, Мавритания, Марокко, Эритрея...

По словам пресс-секретаря президента РФ Дм. Пескова, "продумываются и используются различные форматы поддержания контактов со всеми государствами, заинтересованными в участии в БРИКС".

Заметим, все упомянутые государства отвергают западные санкции против России, Белоруссии и Ирана. Тем самым, усиливается коллективное влияние БРИКС на общемировую экономику и торговлю. Что, в свою очередь, еще более ослабляет глобальные политические и экономические позиции коллективного Запада.

По многим экспертным оценкам, привлекательность и дееспособность БРИКС существенно повысятся, если, во-первых, будет поддерживаться стабильный валютный курс нацвалют стран-участниц, чтобы ускорить создание единой расчетной системы; во-вторых, сохранится минимальный уровень, тем более, при отмене экспортно-импортных пошлин, в торговле между странами БРИКС. И в-третьих - если главным приоритетом в совместных капиталовложениях будут проекты, нацеленные на индустриализацию экономик стран БРИКС.

Источник - Столетие.Ру
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