Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану, - "Известия"

09:43 03.10.2024 3 октября 2024,



Как на рост эскалации реагирует международное сообщество и кому выгодна большая война на Ближнем Востоке

Леонид Самуна

Юлия Леонова



Израиль собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие дни, что способно привести к разрастанию конфликта и, по сути, к началу крупной войны в регионе. Целью еврейского государства могут стать иранские нефтедобывающие и ядерные объекты. В ЦАХАЛ подчеркивают, что Израиль отреагирует на угрозу "тогда и там, где посчитает нужным". Между тем сейчас значительно ухудшается обстановка на границе еврейского государства с Ливаном. Стоит ли ждать ирано-израильской войны и у кого в этом противостоянии больше шансов - в материале "Известий".



Израиль планирует удар по Ирану

Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 180 (по некоторым данным гораздо больше - порядка 400) баллистических ракет по различным целям, включая авиабазы, энергетическую инфраструктуру, места скопления техники и другие объекты. Не все ракеты были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол". Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что этот обстрел - ответ на недавнее убийство лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы, главы политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.



Еврейское государство уже пообещало ответ. "Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это. Иранский режим не понимает нашей решимости защищать себя и принимать ответные меры против наших врагов. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни напал на нас, мы нападем на них", - подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



При этом в ЦАХАЛ заверили, что у Израиля есть план дальнейших действий. В постпредстве еврейского государства при ООН заметили, что "Иран осуществил самую крупную и жестокую ракетную атаку против государства Израиль на сегодняшний день".



- Израиль уже год ведет войну с прокси Ирана на разных фронтах. А также два раза отразил беспрецедентную ракетную атаку с территории самого Ирана. У нас есть возможности защитить свою страну и наших граждан, как мы уже неоднократно доказали. А также есть возможность реакции на угрозу нашей стране тогда и там, где мы посчитаем нужным, - сказала "Известиям" представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.



Ситуация в регионе сейчас складывается, действительно, непростая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил "расширение ближневосточного конфликта", не упоминая при этом иранскую атаку. Это, к слову, вызвало острую реакцию в Израиле, где объявили генсека персоной нон грата. К слову, 2 октября, во время заседания Совета Безопасности ООН, постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил решение израильской стороны.



По информации в СМИ, Израиль может нанести удар по нефтяной и ядерной инфраструктуре Ирана. Рассматривается якобы и удар по иранским ядерным центрам. Риторика об обмене ударами по объектам ядерной генерации не выходит за рамки "воинствующего блефа", сказал "Известиям" востоковед Леонид Цуканов.



- Обе стороны прекрасно понимают, что не смогут нанести непреодолимый ущерб противнику, но спровоцируют сокрушительный ответ. К тому же официально ни одна из сторон не обладает ядерным оружием: Израиль не подтверждает наличие арсенала, Иран отрицает военный компонент ядерной программы, ввиду чего под ударом, скорее всего, окажется гражданская инфраструктура. А это, в свою очередь, уже чревато непредсказуемой реакцией мирового сообщества, - отметил эксперт.



Президент США Джо Байден 2 октября заявил, что не считает целесообразным нанесение Израилем ударов по ядерным объектам на территории Ирана.



Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю

И стоит ли ожидать начала большой войны на Ближнем Востоке

Перспективы большой войны на Ближнем Востоке

Тем не менее перспективы большой войны особенно реалистично выглядят на фоне того, что Израиль уже сейчас, по сути, ведет бои на два фронта - против ХАМАС и "Хезболлы". Кроме того, нельзя забывать и про йеменских хуситов, которые ранее наносили удары по израильской территории. ЦАХАЛ же недавно, например, атаковала порт Ходейда в Йемене.



Но что более важно - ЦАХАЛ сейчас непосредственно действует на территории Ливана. Более того, израильская сторона сообщила, что может расширить проводимую "ограниченную" операцию до более масштабной. 2 октября появилась информация, что за сутки в Ливане по меньшей мере 58 израильских солдат получили ранения и 14 - погибли. ЦАХАЛ же пока подтвердила гибель лишь семерых военнослужащих в боях на юге Ливана. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил израильскую агрессию на суверенной территории Ливана и отметил, что за неделю ситуация в стране изменилась с "плохой на гораздо хуже". По его словам, за год в Ливане погибло более 1,7 тыс. человек, включая 100 детей.



- К сожалению, Ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим. Израильская бесчеловечная военная операция в Газе продолжается, несмотря на требования подавляющей части международного сообщества ее остановить. […] Однако, вместо того чтобы задействовать возможности дипломатии, власти западного Иерусалима сделали однозначную ставку на силовое купирование своих озабоченностей, а их американские подельники во всем им подыгрывают, парализуя работу Совета Безопасности. В итоге новой жертвой израильской военной машины стал Ливан, - добавил 2 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.



Таким образом, Израиль должен распределить свои силы сразу против нескольких противников. И здесь надо понимать, что "Хезболла" имеет гораздо больше возможностей в военном плане, чем то же ХАМАС. Кроме того, еврейскому государству нужны ресурсы, для того чтобы не допустить вылазки террористов-одиночек, которые могут решиться проявить солидарность с ливанским или палестинским народом через убийство гражданских лиц. В этих условиях Израиль оказался в весьма непростом положении, даже несмотря на традиционную поддержку со стороны американцев. По мнению Леонида Цуканова, до недавнего момента складывалось впечатление, что перевес на стороне Израиля, но последней атакой Иран отчасти выровнял баланс.



- Вероятнее всего, дальнейшее противостояние по-прежнему будет оставаться в русле асимметричного конфликта, однако частота ударных акций (аналогичных "пейджерной" атаке) будет только возрастать, - отметил эксперт.



Впрочем, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов считает, что реальных предпосылок большой войны в регионе нет.



Ливан

Последствия израильского удара, Бейрут, Ливан



Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

- Страны к этому не готовы, включая Израиль. Он не лучшим образом себя показал в решении вопросов, которые он перед собой ставил в секторе Газа. Я думаю, что в региональном конфликте он будет выглядеть довольно бледно и может получить довольно серьезный урон. Кроме того, не ясно, какую цель он может преследовать. Иран на него, строго говоря, как государство не нападает и готов к определенной деэскалации. С другой стороны, друг к другу у них нет территориальных претензий. Поэтому, по-видимому, все пойдет по траектории обострения и снижения напряженности, расширения и уменьшения достаточно ограниченных военных действий, - полагает он.



Для того чтобы не допустить масштабного конфликта, важны более активные усилия региональных игроков, полагает он. По словам Бакланова, сейчас Лига арабских государств якобы готовит ряд инициатив, однако пока нет никакой конкретики.



Военный потенциал Израиля и Ирана

Ответ Израиля, если он и будет, с огромной вероятностью окажется авиационным - страна имеет одни из самых совершенных ВВС в регионе, оснащенные в том числе самолетами 5-го поколения F-35, и в состоянии проводить акции "воздух – земля" в условиях иранской противовоздушной обороны. Конечно, израильский военный ответ на атаку 1 октября может привести к эскалации взаимных ударов, говорит "Известиям" военный эксперт, редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.



- Шансы на данный момент примерно равны. На стороне Ирана - довольно большой мобилизационный ресурс и широкий фронт в виде "Оси сопротивления", на стороне Израиля - ресурсы США и части арабских стран. Из слабых мест Ирана - недостаточно крепкая система ПВО, Израиля - малая территория, на которой компактно расположены все стратегические объекты. Исход будет зависеть от того, кто первый перехватит инициативу и будет действовать решительнее, - заметил Леонид Цуканов.



Но важную роль могут сыграть именно союзники Израиля - прежде всего Соединенные Штаты. Стоит отметить, что 1 октября, как и в апреле (иранская атака "Правдивое обещание" последовала за тем, как Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске), сбивать ракеты ЦАХАЛ помогали США и Иордания, которая дала добро на использование своего воздушного пространства Вашингтону.



При этом Иран 1 октября произвел пуск ракет из разных точек своей территории на дальность от 1100 до 1200 км, уточнил Дмитрий Корнев.



- Судя по кадрам хроники, в ударах приняли участие твердотопливные баллистические ракеты средней дальности Fattah-1, которые впервые были представлены только в 2023 году. Это первая гиперзвуковая ракета Ирана, которая может совершать управляемый полет в атмосфере по квазибаллистической траектории на дальность до 1600 км. Вероятно, Ирану удалось произвести и приготовить к применению несколько десятков таких ракет. Не очень мощная боевая часть массой 350 кг компенсируется относительно высокой точностью. По всей видимости, останки именно этих ракет мы видим в видеоматериалах из Израиля, - отметил специалист.



По его мнению, в ударе приняли участие и более мощные жидкостные ракеты типа Shahab-3 с дальностью действия до 1700–2000 км с отделяемой боевой частью массой 750-800 кг. Он также подчеркнул, что все ракеты отправляют с мобильных пусковых установок и могут применяться с любой части иранской территории. Отметил Дмитрий Корнев и то, что израильская система ПРО в целом успешно справилась с ударами Тегерана.



- Иранским ракетам противостояла система противоракетной обороны Израиля, которая включает в себя несколько эшелонов: противоракеты дальнего перехвата "Хец" и системы ПРО ближнего действия "Праща Давида" и "Железный купол". Для противодействия ракетам средней дальности, конечно, лучше всего подходят противоракеты "Хец", которые, по израильским данным, и применялись в ходе атаки 1 октября. Другие системы ПРО, возможно, добивали поврежденные ракеты или пытались сбивать более скоростные и нетипичные для них цели, которыми считаются боеголовки иранских ракет, - полагает военный эксперт.



Израиль заявляет об успешном поражении большого количества ракет, что предварительно подтверждается отсутствием серьезных разрушений на защищаемой территории. Большое количество взрывов на земле можно объяснить тем, что израильские системы ПРО не сбивают ракеты, которые идут мимо защищаемых районов, резюмировал он.



Исход нынешней эскалации во многом будет зависеть от того, какую позицию займут Соединенные Штаты - попытаются предостеречь Нетаньяху от радикальных мер или, наоборот, дадут зеленый свет на военную авантюру. Второй вариант выглядит нелогичным с точки зрения предстоящих выборов в США. Ведь демократам, которые, например, вывели американские войска из Афганистана, а сейчас заявляют о завершении миссии в Ираке, вряд ли нужен для поднятия рейтингов новый военный конфликт с прямым участием американских солдат. Поэтому Джо Байден и другие лица из его аппарата сейчас не должны делать ставку на войну. Другая же ситуация может возникнуть в случае прихода в Белый дом Дональда Трампа, который знаменит своими антииранскими настроениями. Этим и может воспользоваться Нетаньяху в будущем для развязывания полноценного конфликта с Тегераном. Источник - известия

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