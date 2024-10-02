 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мерзавец со способностями". За что нового генсека НАТО Рютте называют "животным", - Г.Мирзаян
09:47 03.10.2024

ГЕВОРГ МИРЗАЯН
2 октября 2024

В НАТО официально сменился генеральный секретарь. На место Йенса Столтенберга, возглавлявшего Североатлантический альянс с 2014 года, пришел бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В то же время приход нового генсека не стал громкой новостью для мировых СМИ - по трем причинам.

Во-первых, Рютте выбрали на этот пост еще несколько месяцев назад, когда альтернативные кандидаты взяли самоотвод - 1 октября он просто формально вступил в должность. Во-вторых, сейчас на повестке дня - более важные (выборы в США) и горячие (раскручивающийся маховик войны на Ближнем Востоке) темы. В-третьих, часть политических экспертов уверена, что от перемены мест генсековских слагаемых мало что изменится.

"Он наемный менеджер, самый крупный работодатель которого - США, поменьше - европейские страны. Он говорит и делает то, что ему приказывают. И без разрешения ничего изменить не может", - считает российский политтехнолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

И действительно, первые заявления Рютте продемонстрировали преемственность его политики с действиями Столтенберга.

"Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация", - заявил новый генсек, добавив, что киевский режим находится для него "на вершине приоритетов".

Однако не все согласны, что с приходом Рютте ничего не изменится. Есть и иное мнение: Запад усиливается перед новым этапом отношений с Россией.

"Его главная задача - координировать политику Запада против России и координировать поддержку Украины. Он этим и так занимался, будучи премьером Голландии. Продолжит делать то же самое на новом посту", - говорит в беседе с ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Опыт у Рютте на этом направлении колоссальный - его называют одним из главных драйверов антироссийской политики. И речь не только об украинском направлении: Нидерланды под управлением Рютте стали самой антироссийской страной континентальной Западной Европы из числа тех, что не живут на европейские субсидии.

"Рютте изначально хуже относится к России, чем Столтенберг. Он с самого начала заявлял, что ему не нравится во внутренних делах России. А Столтенберг, будучи премьером Норвегии, вполне успешно строил отношения с Москвой", - отмечает Вадим Трухачев.

При этом новый генсек НАТО будет не просто поддерживать конфликт в текущем состоянии, а и выводить его на новый уровень. Ведь, учитывая европейский подход, Украиной дело не ограничится.

"Украина - это просто место конфликта. Нужно посмотреть, чем закончится украинский этап. Однако это лишь начальный этап - европейцы уже сделали ставку на стратегическое поражение России. Ставку даже большую, чем США. А для этого им нужно взять курс на стратегическую автономию, то есть повышать расходы на оборону", - объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, налицо процесс эволюции европейского подхода к безопасности: он зависит не столько от генсеков, сколько от европейских политиков и их отношений с Соединенными Штатами. Рютте же не просто послушный, но и опытный.

Об опыте и хватке нового генсека пишут и европейские СМИ, откровенно называя его "настоящим политическим животным".

"Рютте - самый влиятельный политик Европы после ухода Меркель. Он имеет тесные отношения с США, а также встроен в систему европейской политики. И он очень сильный аппаратчик, умеющий проводить работу, скрытую от посторонних глаз", - уверен Вадим Трухачев.

При этом нидерландец гораздо лучше предшественника разбирается в континентальной политике, отмечает издание Politico: Рютте был премьером Нидерландов 14 лет, а Столтенберг прибыл из не входящей в Евросоюз Норвегии.

Глубокие познания ЕС - не только правящего класса, но и электората, - позволили либералу Рютте на протяжении нескольких каденций сохранять премьерский пост в резко правеющих Нидерландах. И сейчас, по мнению ряда экспертов, они помогут новому генсеку выстроить нужные и правильные отношения с правыми политиками США. В том числе той их частью, которая считает, что с Москвой лучше не конфликтовать, а договариваться.

"Европейцы боятся, что русские и американцы снова - как в Ялте в 1945 и на Мальте в 1989 году - будут решать вопросы европейской безопасности без участия континентальных европейцев", - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Впрочем, могло быть и хуже. Бывший премьер Эстонии Кая Каллас, ставшая еврокомиссаром по внешней политике, очень возмущалась из-за того, что генсека НАТО выбрали из западноевропейских стран - мол, Восточную Европу считают вторым сортом.

"Рютте, хоть он и мерзавец, все-таки обладает большим гражданским сознанием и способностями, чем значительная часть европейской политической публики, тем более восточноевропейской", - уверен Офицеров-Бельский.

При всем своем стремлении к сдерживанию и нанесению стратегического поражения России за суицидальные красные линии он все-таки не зайдет, прогнозирует собеседник ИА Регнум.

"Он плохо относится к России, но не клинический русофоб. Не истерик, знает, что и, главное, когда нужно говорить", - добавляет Вадим Трухачев.

Поэтому не исключено, что, если руководство коллективного Запада примет решение отказаться от курса на стратегическое поражение России, Рютте как опытный аппаратчик подчинится. Сможет, в отличие от восточноевропейских политиков и западноевропейских идеалистов, которые возглавляют Еврокомиссию и управляют внешней и оборонной политикой Евросоюза, быть генсеком не только военного времени.

Источник - Регнум
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