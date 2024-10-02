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Результаты иранского удара показали, что Израиль не вынес уроков, - Л.Цуканов
10:07 03.10.2024

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ
2 октября 2024

Спустя почти два месяца подготовки и обещаний Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Согласно официальным данным, с иранской территории в несколько волн было запущено около 180 баллистических ракет. В первые часы операции разные источники даже называли цифру вплоть до 600 боеголовок.

Приказ о начале операции отдал лично Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, что должно было подчеркнуть решительность иранцев и отсутствие у них каких-либо кулуарных договоренностей с Западом.

Операцию возмездия, не мудрствуя лукаво, окрестили "Правдивое обещание - 2". Официальный Тегеран ответил ею на череду израильских успехов по устранению ключевых фигур "Оси сопротивления". "Пакетно отмщены" оказались глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, генсек "Хезболлы" Хасан Насралла и еще несколько десятков командиров рангом пониже.

Примечательно, что при старте операции официальный Тегеран в каком-то смысле "отзеркалил" тактику израильтян. США и другие иностранные державы были уведомлены по дипломатическим каналам о начале операции практически постфактум, когда первые пуски ракет уже произошли. По всей видимости, Вашингтону вернули должок за "неосведомленность" о действиях Тель-Авива на ливанском направлении.

Невыученные уроки

Несмотря на то, что ответный удар со стороны Ирана был предсказуемым и являлся, по сути, вопросом времени, израильская сторона пребывала в некоторой расслабленности. Отсутствие оперативной реакции на гибель Хании и Насраллы вселило уверенность в то, что Тегеран нацелен на перезагрузку диалога с Вашингтоном - в обмен не региональные уступки, а значит, не будет отстаивать интересы Сопротивления.

Результаты ночного удара также продемонстрировали, что Тель-Авив не вынес уроков из апрельских событий и, более того, слишком сильно положился на помощь региональных партнеров, а также американского и европейских контингентов.

Однако на практике выяснилось, что "группа поддержки" Израиля заметно поредела с весны - к защите израильского воздушного пространства не подключилась ни одна из аравийских монархий, даже Бахрейн и ОАЭ, претендующие на статус стратегических партнеров Тель-Авива.

Без Насраллы. Почему Нетаньяху переходит "красные линии"
Не приняли значительного участия и находившиеся в регионе европейские силы, хотя Франция и Британия заявляют об обратном и всячески демонстрируют озабоченность ситуацией.

Основной груз ответственности за поддержку израильской воздушной обороны лег на США, которым пришлось спешно задействовать находившиеся в Средиземном море эсминцы, и на Иорданию. Однако последняя сконцентрировалась исключительно на обороне приграничных районов и явно не желала лезть на рожон.

События прошедшей ночи подтвердили, что Иран довольно хорошо осведомлен о расположении ключевых военных объектов израильтян. И, что важнее, вполне способен прорвать воздушную оборону противника без использования роя дронов, как это было в апреле.

И хотя заявления о нанесенном ущербе сильно разнятся - например, израильтяне отрицают потерю более 20 истребителей F-35 (почти весь передовой авиапарк) - факт поражения нескольких авиабаз и узлов связи Тель-Авивом не оспаривается.

Наконец, Тегеран удобно использовал момент для нативной рекламы собственного ОПК, успешно применив в ходе удара по противнику гиперзвуковую ракету "Фаттах", которую за пару месяцев до этого высмеивали в израильской прессе и считали "выдумками персов".

Круг "решительных ответов"

Пожалуй, ключевая задача, которую Ирану удалось решить своей атакой, - продемонстрировать иранскому обществу (а заодно и оставшимся лидерам прокси-группировок) готовность Тегерана идти на эскалацию для защиты своих стратегических интересов.

Одномоментно удалось и снять назревавшее недовольство реформистским правительством во главе с Масудом Пезешкианом, и исключить наличие кулуарных договоренностей между Ираном и США. Кроме того, было весьма доходчиво продемонстрировано, что слово Верховного лидера непреложно, а стратегические ориентиры - незыблемы. Особенно если речь идет о защите коллективных интересов на Ближнем Востоке.

И хотя Тегерану, судя по всему, не удалось достичь кумулятивного эффекта от атаки (так как к ударам не присоединились другие участники "Оси"), произошедшее явно остудило пыл израильтян. По крайней мере уровень бравады по отношению к раскладу сил за последние сутки поубавился.

Впрочем, официальный Тель-Авив пребывал в смятении недолго.

Израильское правительство почти сразу вернулось к прежней риторике, пообещав "значительный и сокрушительный ответ" на действия Тегерана. Аналогичные по духу оценки высказали и в Вашингтоне, отметив, что Иран совершил "непростительную ошибку".

Стремление Израиля и США махать кулаками после драки легко объяснимо. В первом случае правительству Биньямина Нетаньяху важно сохранять позитивный информационный фон вокруг конфликта с Тегераном и убежденность общественности, что в этом противостоянии "ведет в счете" именно Тель-Авив.

Для США же разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке важен с точки зрения подготовки к новому электоральному циклу. Не важно, кто победит на выборах, республиканцы или демократы, каждая сторона сможет по-своему повернуть "иранскую угрозу".

Для демократов она станет удобной основой для строительства системы коллективной обороны на Ближнем Востоке в противовес растущему влиянию Тегерана. Для республиканцев - основанием для закручивания "санкционных гаек" и отказа от перезагрузки диалога.

При этом следующие "решительные ответы" Тегерана и Тель-Авива на выпады друг друга будут носить скорее фоновый характер. Каждая из сторон будет стремиться использовать страхи оппонента для закрепления нового статус-кво в регионе.

Источник - regnum.ru
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