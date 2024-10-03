The Mirror: миру угрожает эпидемия марбургского вируса из Руанды

10:24 03.10.2024

Нил Шоу (Neil Shaw)

The Mirror

Великобритания

03 октября 2024

Запрет на поездки: восемь человек умерли от неизлечимого вируса, риск его распространения оценивается как высокий



Всемирная организация здравоохранения сообщает об угрозе эпидемии марбургского вируса, пишет Mirror. 26 случаев заболевания, в том числе восемь смертей, зафиксированы в Руанде. В настоящее время лечения или вакцины от смертельно опасного вируса не существует, отмечается в статье.



Всемирная организация здравоохранения выявила 300 человек, которые контактировали с инфицированными, включая одного, покинувшего страну



ВОЗ предупредила, что риск распространения смертельной неизлечимой болезни является "высоким", учитывая 26 случаев заболевания и восемь смертельных исходов. Органы здравоохранения выявили 300 человек, которые могли контактировать с людьми, заразившимися марбургским вирусом.



Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую вспышку вируса в стране в семи из 30 округов. Среди подтвержденных случаев более 70% приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

Пациенты были направлены в больницы. Правительство Руанды координирует ответные меры при поддержке ВОЗ и партнеров. В настоящее время специального лечения или вакцины от марбургского вируса не существует.



Представитель ВОЗ заявил: "Вот почему люди с симптомами, подобными марбургской лихорадке, должны как можно скорее обратиться за помощью для получения поддерживающего лечения, которое может увеличить шансы на выживание. ВОЗ оценивает риск заболевания как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном".

Один человек из контактировавших с заболевшими совершил международную поездку. Он оставался здоровым, прошел период наблюдения и не проявлял никаких симптомов. Источник инфекции все еще расследуют.



Марбургский вирус - это высоковирулентное заболевание, которое может вызывать геморрагическую лихорадку, клинически сходное с лихорадкой Эбола. Марбургский вирус и вирус Эбола относятся к семейству Filoviridae (филовирусы). Люди заражаются марбургским вирусом от фруктовых летучих мышей Rousettus, которые часто встречаются в шахтах или пещерах.



Вирус распространяется между людьми при непосредственном контакте (через поврежденную кожу или слизистые оболочки) с кровью, выделениями и другими биологическими жидкостями, а также через поверхности (например, постельные принадлежности, одежду). Медицинские работники ранее заражались при лечении пациентов с подозрением на марбургский вирус или подтвержденным вирусом. Он также может передаваться во время церемоний погребения, которые предполагают непосредственный контакт с телом умершего.



Инкубационный период длится от двух дней до 21 дня. Болезнь начинается внезапно, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. На третий день могут начаться обильная диарея, боли и спазмы в животе, тошнота и рвота. Хотя не во всех случаях наблюдаются признаки геморрагии, тяжелые геморрагические проявления могут проявиться через пять-семь дней после появления симптомов, а смертельные случаи обычно сопровождаются той или иной формой кровотечения, часто из нескольких областей тела. В тяжелых случаях наступает смерть, чаще всего через восемь-девять дней после появления симптомов; обычно ей предшествуют сильная кровопотеря и шок. В настоящее время не существует специального лечения или вакцины от марбургского вируса. Идут работы над разработкой вакцин.



Ранее сообщалось о нескольких вспышках заболевания в соседних с Руандой странах, включая Демократическую Республику Конго, Объединенную Республику Танзанию и Уганду. Последние вспышки были зарегистрированы в Экваториальной Гвинее и Объединенной Республике Танзания в период с февраля по июнь 2023 года. Ранее о вспышках марбургского вируса в африканском регионе сообщали также в Анголе, Гане, Гвинее, Кении и Южной Африке.



В связи с тем, что случаи инфицирования были зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзанией и Угандой, существует риск распространения заболевания на соседние страны. Дальнейший риск международного распространения также высок, поскольку подтвержденные случаи заболевания зарегистрированы в столице, где есть международный аэропорт и сеть дорог, ведущих в несколько городов Восточной Африки.



Основываясь на текущей оценке рисков, ВОЗ рекомендует воздержаться от поездок в Руанду и торговли с ней.